Pop de los 80s y otros ritmos en estos discos

Hardware ARTISTA: Billy Gibbons

SELLO: Concord Records

PRECIO: $211

Expandiendo su sonido

El miembro del Salón de la Fama y líder de ZZ Top, Billy F. Gibbons, nos lleva a un viaje por el desierto en su tercera producción como solista, Hardware, en la cual reunió a un destacado grupo de músicos, entre los que destacan el baterista Matt Sorum y el guitarrista Austin Hawks. El disco, grabado en Pioneertown, en el desierto de California, nos muestra nuevamente la destreza en la guitarra y en las voces que han convertido a Gibbons en una leyenda, pero también lo muestra expandiendo su paisaje musical más allá de donde se le ha reconocido. El disco es un tributo al fallecido Joe Hardy, ingeniero de grabación que trabajó con ZZ Top y en los proyectos de solista de Gibbons.

40 Years: The Greatest Hits ARTISTA: Spandau Ballet

SELLO: Rhino

PRECIO: $715 (CD Triple)

En la cima del pop de los 80s

Como uno de los actos más exitosos de la escena New Romantic de principios de los años 80, Spandau Ballet llegó al estrellato con una serie de sencillos que fueron grandes éxitos en el Reino Unido y en los Estados Unidos. Sus dos primeros álbumes estaban llenos de ritmos funky, mientras que en sus discos posteriores la banda exploraba sonidos soul blancos más suaves y sofisticados. Esta recopilación reúne temas que alcanzaron la cima de las listas de popularidad y cuyos videos se transmitían con frecuencia en MTV, entre los que destacan True, Gold y Only When You Leave, entre muchos otros, además de una versión inédita de The Boxer, de Simon & Garfunkel y un disco con remezclas.

Blues Brothers ARTISTA: Junior Wells

SELLO: Cleopatra Blues

PRECIO: $783

Grabaciones clásicas mejoradas

Junior Wells era un tipo malo, que se pavoneaba por el escenario como un gángster con armónica, hipnotizando a la multitud con sus payasadas de tipo duro y su ataque de blues estilo Chicago. Sorprendentemente, se mantuvo haciendo este tipo de cosas durante más de 40 años. Su leyenda sigue viva con estas grabaciones históricas que presentan actuaciones clásicas de Wells con nuevas grabaciones de algunos de los mejores intérpretes de blues de la actualidad, que incluye actuaciones como invitados a una gran cantidad de héroes de la guitarra como Eric Gales, Joe Louis Walker, Colin James, Popa Chubby, Guitar Shorty y Pat Travers, más la armónica del gran James Montgomery.