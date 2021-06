Maroon 5 y Ray Charles en estos discos

Jordi ARTISTA: Maroon 5

SELLO: Interscope Records

PRECIO: $270

Pop elegante y seductor

Maroon 5, uno de los grupos más exitosos del pop mundial, ganador de tres premios Grammy y vendedor de más de 70 millones de discos, lanza su esperado nuevo disco, Jordi, el primero desde el aclamado Red Pill Blues de 2017. Jordi es una producción impecable y elegante, que mantiene un ambiente seductor de principio a fin. Para esta producción, la banda colaboró con el compositor y productor nominado al Grammy J Kash, además de contar con la participación de legendarios invitados de alto nivel, como Megan Thee Stallion, quien aparece en el primer sencillo, Beautiful Mistakes. Destacan también Stevie Nicks, blackbear, H.E.R. y Nipsey Hussle, entre otros.

Peace and Love ARTISTA: Peace and Love

SELLO: Discos Denver

PRECIO: $117

La onda chicana

La historia de Peace and Love está irremisiblemente asociada a una de las páginas más gloriosas del rock mexicano. La banda se formó en Tijuana y ayudó a dar forma a la “Onda Chicana” de principios de los años setenta y ya era conocida cuando se llevó a cabo el histórico festival de Avándaro, en el cual se convirtió en uno de los grupos más celebrados. Encabezada por Ricardo Ochoa, Peace and Love fue pionera en el uso de metales y percusiones, alcanzando un sonido muy negro, fusionando jazz y rock de manera efectiva, muy al estilo de Blood, Sweat and Tears. Este disco, el único que lograron grabar, les bastó para entrar a la historia del rock nacional.

The Best of Ray Charles: The Atlantic Years ARTISTA: Ray Charles

SELLO: Atlantic Records

PRECIO: $656 (LP Doble)

Genio de la música

Superando todas las adversidades que le fue presentando la vida, Ray Charles fue un pionero en el mundo de la música soul, tomando un poco de gospel, un poco de blues y una pizca de jazz y llegó a convertirse en The Genius. Cuando su contrato discográfico fue comprado por Atlantic Records en 1952, dio inicio una verdadera andanada de éxitos y en los siete años siguientes, lanzó temas icónicos, como What I’d Say, I Got a Woman, I Can’t Stop Loving You, Hit The Road Jack, Georgia on my Mind y Hallelujah I Love Her So, entre muchos otros. Este álbum doble, que recopila todos los éxitos que el genio grabó para Atlantic, es una compra obligada.