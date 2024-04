Mito o realidad: ¿Durante el eclipse solar 2024 podrías bajar de peso? Esto dice la UNAM

¿Podrías perder unos kilos durante el eclipse solar de 2024? Desde hace décadas, la humanidad ha tejido mitos en torno a los eclipses, uno de ellos sugiere que las personas pueden perder peso durante este fenómeno... pero ¿es cierto?

Julieta Fierro Gossman, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, explicó si esto es solo un mito o una realidad a partir de su interpretación científica.

¿El eclipse solar 2024 te puede ayudar a perder peso?

Durante un eclipse, explicó, cuando el Sol y la Luna se alinean (fenómeno que ocurre mensualmente), el efecto de las mareas se intensifica. Los mares se abomban en el lado que enfrenta a estos astros, mientras que en el extremo opuesto, los océanos quedan rezagados. Esto provoca mareas en ambos extremos de la Tierra.

A partir de este fenómeno astronómico nace el mito de que las personas disminuyen su peso cuando las fuerzas gravitacionales de la Luna y el Sol convergen, comentó Julieta Fierro Gossman.

No obstante, la académica señaló que “los humanos, en contraste con los 12 mil km de diámetro de la Tierra, somos de dimensiones reducidas. La Tierra sí experimenta una notable diferencia en sus extremos debido a estas fuerzas, pero nosotros no estamos sujetos a esos mismos cambios gravitacionales. Por ello, no experimentamos alteraciones en nuestro peso de la misma manera que los océanos”.

A pesar de que hay quienes creen que nuestro cuerpo experimenta “mareas internas”, es improbable que la Luna ejerza tal efecto sobre nosotros, dado que nuestra escala es mucho menor en comparación con la vastedad oceánica.

Para la científica, un caso extremo sería, por ejemplo, un agujero negro con una intensa fuerza gravitacional. Si imaginamos que un objeto con forma de salchicha se aproxima a este fenómeno astronómico, experimentaría un tirón muy fuerte en el extremo más cercano al agujero, mientras que el extremo opuesto quedaría rezagado. Como resultado, el objeto se despedazaría y los fragmentos orbitarían alrededor del agujero negro.

Este escenario ayuda a comprender lo que ocurre en la Tierra. Los mares de nuestro planeta se comportan de manera similar a la salchicha: el agua más próxima a la Luna es más atraída que el agua del lado opuesto. “Es por ello que la Tierra se abomba en ambos extremos y hay mareas cada seis horas”, detalló la académica.

“La ciencia suele recurrir a casos extremos para comprender la naturaleza, lo que le permite entender situaciones más simples”, señaló la académica.

¿A qué hora inicia el eclipse solar 2024?

El eclipse de sol será visible a partir de las 10:55 de la mañana en la Ciudad de México. En tanto que el punto máximo se alcanzará a las 12:14 horas.

Aunque la hora exacta en que se podrá admirar el eclipse solar 2024 dependerá de la zona del país en la que te encuentres: