Falla de San Andrés: Qué el ‘Big One’ y por qué preocupa tanto a los científicos

El ‘Big One’ es un terremoto, que los científicos esperan que ocurra en California, por la falla de San Andrés. Se calcula que este movimiento telúrico tenga una energía superior a 8 grados de magnitud.

Según los científicos, se dice que este terremoto tendrá una magnitud durará de 3 a 5 minutos y afirman que las consecuencias serían catastróficas; desatando un tsunami que iría y vendría durante 24 horas.

Se estima que el terremoto ocurra a lo largo de la falla de San Andrés, por lo que el epicentro se situaría cerca de Springfield y que desde ahí las ondas sísmicas se propagarán hacia el norte de todo Estados Unidos, afectando también al sur del estado.

¿Qué es la falla de San Andrés?

La presencia de la falla de San Andrés atrajo la atención mundial el 18 de abril de 1906, cuando el desplazamiento repentino a lo largo de la falla produjo un gran terremoto e incendio en San Francisco; sin embargo, fue solo uno de los muchos sismos que han resultado del desplazamiento episódico de la falla, a lo largo de su vida, de aproximadamente 15 a 20 millones de años.

Los científicos han descubierto que la corteza terrestre está fracturada en una serie de placas que se han estado moviendo muy lentamente sobre la superficie terrestre durante millones de años. Dos de estas placas en movimiento se encuentran en el oeste de California; el límite entre ellos es la falla de San Andrés. La Placa del Pacífico (en el oeste) se mueve hacia el noroeste en relación con la Placa de América del Norte (en el este), provocando terremotos a lo largo de la falla.

San Andrés es uno de los muchos sistemas de fallas que marcan aproximadamente la frontera entre el Pacífico y el Norte. Placas tectónicas americanas. Ambas se mueven aproximadamente en dirección norte, pero la placa del Pacífico se mueve más rápido que su contraparte, lo que significa que las tensiones entre ellas se acumulan constantemente.

¿Dónde está la falla?

La falla de San Andrés forma una brecha estrecha y continua en la corteza terrestre que se extiende desde el norte de California hacia el sur hasta Cajon Pass, cerca de San Bernardino.

¿Por qué preocupa tanto a los científicos?

Cada que se suscita un temblor en esta región, los sismólogos de todo el mundo se preguntan si se tratará del “Big One”, que es un fenómeno que ocurre cada 150 años y consiste en un sismo de gran magnitud. No obstante, desde hace 300 años no ha sucedido de nuevo, por lo que los científicos prevén que podría ocurrir en cualquier momento y desencadenar efectos catastróficos.

De hecho, en un intento por comprender los efectos de un gran terremoto en el sur de San Andrés, el Servicio Geológico de EE. UU. modeló un evento de magnitud 7.8 , con un deslizamiento de 2 a 7 metros, para representar las tensiones que se han acumulado en el área desde el último gran evento.