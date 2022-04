Cáncer de mama: Nuevo fármaco logra frenar su avance en un 75.8% de las pacientes

Un nuevo ensayo clínico internacional, denominado Destiny Breast-03, probó la seguridad y eficacia del fármaco trastuzumab deruxtecan (T-DXd) en pacientes con cáncer de mama metastásico HER2 positivo. Los resultados afirman que consigue frenar la enfermedad en un 75.8 por ciento, de acuerdo con un estudio.

La investigación, dirigida por Javier Cortés, director del Centro Internacional de Cáncer de Mama (IBCC) en Barcelona, España, demostró los efectos generados por el fármaco trastuzumab deruxtecan para la lucha contra esta patología, de acuerdo con un estudio publicado en la revista médica The New England Journal of Medicine.

Anteriormente, la revista especializada Redacción Médica publicó en su edición de septiembre de 2021 que este nuevo tratamiento llegó a frenar la progresión del cáncer en un el 75.8 por ciento de las pacientes a los 12 meses, respecto del 34.1 por ciento que lo consiguen con el tratamiento estándar actual.

En el estudio publicado el pasado 24 de marzo en The New England Journal of Medicine, se decidió comparar el fármaco usado con anterioridad con el trastuzumab emtansina en pacientes con cáncer de mama metastásico HER2 positivo.

Según Javier Cortés, autor principal de la investigación, los resultados han sido los “más positivos en la historia” del cáncer de mama. El trastuzumab deruxtecan pasa a ser, según el IBCC, el nuevo estándar de tratamiento en segunda línea para pacientes con cáncer de mama HER2-positivo.

“El resultado indica que nos acercamos a la ansiada cronificación de la enfermedad metastásica”, afirmó Cortés. Ahora, los investigadores deberán estudiar a los pacientes durante un periodo de tiempo más largo para ver si permanecen libres de cáncer a largo plazo.

El ensayo clínico fase III, randomizado y multicéntrico, fue efectuado a nivel internacional, en donde participaron 524 pacientes con cáncer de mama metastásico HER2-positivo, y que fueron reclutadas para este ensayo entre el 20 de julio de 2018 y el 23 de junio de 2020 en 169 centros de 15 países.

“Este fármaco es tan innovador y mejora el pronóstico de forma tan llamativa respecto al tratamiento estándar actual, que podríamos estar ante el fármaco más activo en la historia del cáncer de mama”, indicó el doctor Javier Cortés.

Aunque es un estudio preliminar, el trastuzumab deruxtecan “podría llegar a curar la enfermedad en algunas pacientes, porque el tumor desaparece en el 16 por ciento de los casos, o, como mínimo, a aumentar las posibilidades reales de cronificar la enfermedad”, aseguró el especialista.