Los vacunados COVID están preocupados y los científicos no tienen respuestas

Las anécdotas nos dicen lo que los datos no pueden: las personas vacunadas parecen contraer el coronavirus a una tasa sorprendentemente alta. Pero no se sabe exactamente con qué frecuencia, ni se sabe con certeza la probabilidad de que transmitan el virus a otras personas.

Aunque es evidente que la vacunación todavía proporciona una protección poderosa contra el virus, existe una preocupación creciente de que las personas vacunadas puedan ser más vulnerables a enfermedades graves de lo que se pensaba anteriormente.

Hay una escasez de estudios científicos con respuestas concretas, lo que deja a los responsables de las políticas públicas y los ejecutivos corporativos formular planes basados en información fragmentada. Si bien algunos están renovando los mandatos de las máscaras o retrasando la reapertura de oficinas, otros citan la falta de claridad para justificar mantener el rumbo. Todo puede parecer un desastre.

“Tenemos que ser humildes acerca de lo que sabemos y lo que no sabemos”, dijo Tom Frieden, ex director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y director de la organización sin fines de lucro Resolve to Save Lives. “Hay algunas cosas que podemos decir definitivamente. Una es que esta es una pregunta difícil de abordar “.

Sin mensajes claros de salud pública, las personas vacunadas quedan confundidas sobre cómo protegerse. Cuán vulnerables son es una variable clave no solo para los funcionarios de salud pública que intentan averiguar, por ejemplo, cuándo podrían ser necesarias las inyecciones de refuerzo, sino también para informar las decisiones sobre si revertir las reaperturas en medio de una nueva ola del virus. En una escala más pequeña, las incógnitas han dejado a los amantes de la música inseguros de si está bien ver un concierto y han provocado una nueva ronda de críticas entre los padres que se preguntan cómo será la escuela.

En lugar de respuestas, lo que ha surgido es una gran cantidad de estudios de casos que brindan imágenes algo diferentes de infecciones de avance. Las variables que incluyen cuándo se realizaron las encuestas, si la variante delta estaba presente, cuánta población fue vacunada e incluso cómo estaba el clima en ese momento dificultan la comparación de los resultados y los patrones de sospecha. Es difícil saber qué datos podrían tener más peso en última instancia.

“Está bastante claro que ahora tenemos más avances”, dijo Monica Gandhi, experta en enfermedades infecciosas de la Universidad de California en San Francisco. “Todos conocemos a alguien que ha tenido uno. Pero no tenemos grandes datos clínicos “.

Uno de los brotes más conocidos entre las personas vacunadas ocurrió en la pequeña ciudad costera de Provincetown, Massachusetts, cuando miles de personas vacunados y no vacunados se reunieron en pistas de baile y en fiestas en casa durante el fin de semana del 4 de julio para celebrar la festividad, y lo que parecía como un punto de inflexión en la pandemia. Aproximadamente tres cuartas partes de las 469 infecciones se produjeron entre personas vacunadas.

Los autores de un estudio de caso de los CDC dijeron que esto podría significar que tenían la misma probabilidad de transmitir Covid-19 que los no vacunados. Aun así, advirtieron, a medida que se vacuna a más personas, es natural que también representen una mayor proporción de infecciones por Covid-19 y este estudio no fue suficiente para sacar ninguna conclusión. El incidente llevó a los CDC a revertir una recomendación que habían emitido solo unas semanas antes y una vez más instaron a los vacunados a que se enmascararan en ciertos entornos.

Aún así, los detalles particulares de ese grupo de casos pueden haber hecho que ese brote sea especialmente malo, según Gandhi.

“La tasa de brotes sintomáticos leves en esta población fue mayor debido a mucha actividad en interiores (incluida la intimidad), lluvia ese fin de semana, poco tiempo al aire libre y mezcla de personas con diferentes estados de vacunación”, dijo en un correo electrónico.

Mientras tanto, un estudio de caso de los CDC mucho más grande y recientemente publicado sobre infecciones en el estado de Nueva York, encontró que el número de infecciones de avance ha aumentado constantemente desde mayo, representando casi el 4% de los casos a mediados de julio. Esos investigadores advirtieron que factores como la reducción de las restricciones de salud pública y el aumento de la variante delta altamente contagiosa podrían afectar los resultados.

Otro estudio de caso de los CDC, en Colorado, encontró que la tasa de infección en un condado, Mesa, era significativamente más alta que en el resto del estado, en un 7% frente a aproximadamente un 5%. El informe sugirió que quizás se debía a que la variante delta circulaba más ampliamente allí, pero también señaló que las edades de los pacientes en Mesa y la tasa de vacunación más baja pueden haber influido.

Las investigaciones realizadas en Israel parecen respaldar la idea de que la protección contra enfermedades graves disminuye en los meses posteriores a la inoculación y, más recientemente, que los casos de avance pueden eventualmente conducir a un aumento en las hospitalizaciones. La información es preliminar y los casos de avances graves aún son raros, pero refuerza el caso de que algunas personas necesitarán inyecciones de refuerzo en los próximos meses.

Los estudios de casos y los datos de algunos estados de los EE. UU. Han mostrado de manera similar un aumento en los casos de avance a lo largo del tiempo. Pero con la variante delta también en aumento, es difícil saber si la culpa es de la disminución de la inmunidad a cualquier tipo de infección por coronavirus o si las vacunas son particularmente ineficaces contra la variante delta. Podrían ser ambos, por supuesto. El cambio de comportamiento entre las personas vacunadas también podría ser un factor, ya que regresan a las reuniones sociales y viajan y cenan en el interior.

Dicho todo esto, algunos hechos están bien establecidos en este momento. Es mucho menos probable que las personas vacunadas infectadas con el virus necesiten ir al hospital, que necesiten una intubación y mucho menos que mueran a causa de la enfermedad. No hay duda de que las vacunas brindan una protección significativa. Pero una gran proporción de la nación, casi el 30% de los adultos estadounidenses, no han sido vacunados, un hecho que ha conspirado con la variante delta altamente contagiosa para empujar al país a una nueva ola de brotes.

“El panorama general aquí es que las vacunas están funcionando y la razón del aumento en los EE. UU. Es que tenemos muy poca absorción de vacunas”, dijo Frieden.

Hasta cierto punto, se esperan casos revolucionarios de cualquier virus. En los ensayos clínicos, ninguna vacuna Covid fue 100% efectiva, incluso las mejores vacunas nunca lo son. Cuanto más el virus esté en circulación, mayor será el riesgo de casos de avance. También es común que algunos aspectos de la inmunidad viral disminuyan naturalmente con el tiempo.

Por el momento, hay más preguntas que respuestas. ¿Están aumentando las infecciones intercurrentes debido a la variante delta, la disminución de la inmunidad o el regreso a la vida normal? ¿Son las personas vacunadas más vulnerables a enfermedades graves de lo que se pensaba? ¿Qué tan comunes son las infecciones irruptivas? Es una incógnita.

“En general, es el caso de que tenemos que tomar decisiones de salud pública basadas en datos imperfectos”, dijo Frieden. “Pero hay muchas cosas que no sabemos”.