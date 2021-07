¿Tercera dosis de refuerzo contra COVID-19? Nuevo estudio lo respalda por caída de anticuerpos

Las vacunas contra el COVID-19 han dado la vuelta a una pandemia en la que el derrotismo se había extendido tanto como el propio SARS-CoV-2. La llegada de nuevas variantes de coronavirus reavivó los temores ante la preocupación de que dichas vacunas, que tantas vidas están salvando, dejaran de funcionar.

Hasta el momento se desconoce cuánto tiempo dura la inmunidad de las personas que han tenido la vacunación completa contra el COVID-19. Sin embargo, un nuevo estudio encontró que hay una disminución de anticuerpos semanas después de haberse suministrado las dos dosis de Pfizer y AstraZeneca. Una posible señal de advertencia de una menor protección para los inoculados.

De acuerdo con el estudio UCL Virus Watch dirigido por la University College of London (UCL) encontró que los anticuerpos generados por las vacunas AstraZeneca y Pfizer comenzaron a disminuir seis semanas después de la segunda inoculación, en algunos casos cayendo más del 50 por ciento durante 10 semanas, de acuerdo con un artículo publicado por The Guardian.

Aunque ambas vacunas son extremadamente efectivas contra el COVID-19, y esto no significa que las personas sean más vulnerables a la enfermedad,, enfatizan los investigadores, dicen que los hallazgos apoyan los planes para una campaña de refuerzo este otoño, particularmente para aquellos que fueron los primeros inoculados con la vacuna de AstraZeneca.

“Sabemos que los niveles de anticuerpos comienzan altos y descienden sustancialmente”, dijo el profesor Rob Aldridge, epidemiólogo de enfermedades infecciosas de la UCL a The Guardian. “Nos preocupa que si continúan cayendo al ritmo que hemos visto, los efectos protectores de las vacunas también comenzarán a disminuir. La gran pregunta es ¿cuándo sucederá?”.

Efectivas contra variantes

Por otro lado, un estudio publicado el miércoles en el The New England Journal of Medicine, señala que las dosis de las vacunas de Pfizer o AstraZeneca son tan efectivas contra la variante Delta como contra Alpha.

El estudio confirma los principales hallazgos proporcionados por Public Health England (PHE) en mayo sobre la eficacia de las vacunas COVID-19 fabricadas por Pfizer-BioNTech y Oxford-AstraZeneca basándose en datos del mundo real.

Las dos dosis de la vacuna de Pfizer mostraron una eficacia del 88 por ciento contra la enfermedad sintomática causada por Delta, frente al 93.7 por ciento contra Alpha.

Asimismo, la dosis completa de AstraZeneca demostró una efectividad del 67 por ciento contra Delta, en comparación con un 60 por ciento previamente informado, mientras que las inyecciones tuvieron una efectividad del 74.5 por ciento contra Alpha.

“Sólo se observaron diferencias modestas en la eficacia de la vacuna con la variante Delta en comparación con la variante Alfa después de recibir dos dosis de la vacuna contra el COVID”, escribieron los investigadores en la agencia Public Health England.