Venezuela presente en la Feria Material 2026 con Sheroanawe Hakihiiwe

Del 5 al 8 de febrero estará presente la propuesta del artista indígena Sheroanawe Hakihiiwe. (Foto: Especial)

En esta emisión 2026 de la Feria Material, las galerías ABRA y PROXYCO presentan la reciente obra del artista indígena yanomami, Sheroanawe Hakihiiwe.

Después de que el panorama político y cultural de Venezuela diera un giro radical, el impulso al arte resulta fundamental, esto lo saben a la perfección la venezolana ABRA y la Neworquina PROXYCO, galerías que traen a la Ciudad de México la obras de Sheroanawe Hakihiiwe.

Del 5 al 8 de febrero estará presente la propuesta del artista indígena, con un conjunto de dibujos y pinturas inspiradas en los detalles del bosque amazónico y la cosmovisión de la comunidad yanomami.

El objetivo del artista, describió PROXYCO, es preservar la memoria de su pueblo y mostrarla al mundo. En sus obras contemporáneas hace que motivos del pasado y el presente coexistan en un archivo vivo del patrimonio inmaterial yanomami.

Cabe destacar que la obra de Sheroanawe Hakihiiwe abrió el programa de exposiciones este 2026 del Museo Tamayo con “Wayamou: Lenguas de lo común” en colaboración con la artista mexicana, Laura Anderson.

Sheroanawe Hakihiiwe nació en Sheroana, Venezuela, en 1971. Actualmente vive y trabaja entre Caracas y Platanal, comunidad yanomami en el Alto Orinoco. Desde los años 90 ha desarrollado un lenguaje visual que rastrea y conmemora paisajes, cosmogonías y tradiciones ancestrales indígenas.

ooOoo