Termina bien las vacaciones: Hoy no Circula para este viernes 29 de agosto en CDMX y Edomex

El Hoy no Circula busca controlar el flujo vehicular en el área metropolitana. (Foto: Cuartoscuro)

El programa Hoy No Circula se llevará a cabo sin inconvenientes este viernes 29 de agosto en la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México.

Esta restricción vehicular, que se aplica desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, tiene como objetivo disminuir la contaminación del aire y mejorar las condiciones atmosféricas en la zona metropolitana del Valle de México. Es fundamental que los conductores confirmen si sus vehículos pueden circular para prevenir posibles multas.

¿Cuáles vehículos no podrán circular mañana?

Los autos con engomado azul y terminación de placas 9 y 0 tendrán un descanso obligatorio durante el día. Esta normativa se aplica a los automóviles con hologramas de verificación 1 y 2.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) hace hincapié en que los vehículos foráneos que cumplan con estas características tampoco podrán transitar por las vías designadas. La única salvedad corresponde a los automóviles que cuenten con hologramas 00 y 0, los cuales pueden circular todos los días de la semana.

Para facilitar el cumplimiento de esta reglamentación, los conductores tienen la opción de chequear el estado de su vehículo a través del sitio web oficial o utilizando la aplicación móvil de la CAMe.

Hoy No Circula

Horario y áreas donde se aplica el programa

La restricción está vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios aledaños del Estado de México. Controlando el flujo vehicular desde temprano en la mañana hasta la noche, se busca una regulación efectiva del tráfico en la metrópoli.

Municipios con restricciones

La normativa afecta a los siguientes municipios del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan y Chimalhuacán.

Además, incluye Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl y Nicolás Romero. Se extiende igualmente a Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Estas áreas comprenden la metrópoli donde las autoridades realizadas inspecciones constantes para asegurar el cumplimiento del programa.

Multas por no cumplir con el Hoy No Circula

Los conductores que infrinjan las normas deberán abonar una multa económica que puede alcanzar hasta 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización). Con el valor actual de 113.14 pesos por UMA, la sanción podría ascender a 3,394.20 pesos.

Si se incurre en esta infracción, el costo puede aumentar, ya que el vehículo será llevado al corralón. En tal caso, el propietario tendrá que cubrir gastos adicionales de grúa y almacenamiento.

Para abonar la multa, los afectados deben imprimir la boleta correspondiente a través de la Secretaría de Finanzas y dar inicio al proceso de liquidación. El pago se efectúa en bancos autorizados o en tiendas de autoservicio. Los vehículos se mantendrán en retención hasta que se efectúe el pago requerido.

¿Conoces qué engomado y placa no circulan normalmente?

El calendario semanal regula la circulación vehicular de acuerdo al color del engomado y el número final de la placa. Los martes corresponden al engomado rosa con terminación 7 y 8; los miércoles son para el rojo con 3 y 4, y los jueves se aplica el verde con 1 y 2.

Los viernes son de descanso para los autos con engomado azul y placas terminadas en 9 o 0. Para concluir la semana, el lunes se restringe la circulación de los autos con engomado amarillo que terminen en 5 y 6.

La restricción se aplica en un horario de 5:00 a 22:00 horas. Los domingos todos los vehículos pueden transitar con libertad, salvo en situaciones de contingencia ambiental extraordinaria.

Hoy no circula [Fotografía. Secretaría de Medio Ambiente CDMX]

Hologramas exentos y permisos especiales: ¿Qué vehículos pueden circular?

Los vehículos 100 por ciento eléctricos, híbridos sin emisiones contaminantes, autos de matrícula antigua, motocicletas y cortejos fúnebres obtienen el holograma de exención automáticamente, permitiéndoles circular todos los días de la semana. Esta medida refuerza el compromiso con la movilidad sostenible en la región metropolitana.

La CAMe incluye casos excepcionales mediante permisos especiales. Los propietarios de vehículos que transportan personas con discapacidad tienen la posibilidad de solicitar una autorización que les permita circular sin restricciones, presentando la documentación médica necesaria.

Los servicios de emergencia, como ambulancias y unidades de protección civil, disfrutan de una exención constante. De igual manera, los vehículos de transporte escolar cuentan con permisos específicos durante el ciclo escolar.

El pase turístico habilita a los visitantes temporales para circular durante un máximo de 14 días consecutivos, siempre que realicen la gestión en línea a través del portal oficial.

Restricciones para vehículos foráneos

Los vehículos con placas foráneas enfrentan restricciones específicas en la Zona Metropolitana del Valle de México. Esta limitación se aplica de lunes a viernes entre 5:00 y 11:00 horas, dependiendo del último dígito de la placa.

Durante los sábados, estos automóviles no podrán circular desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, sin importar su número de placa. La medida tiene el propósito de regular el tránsito vehicular proveniente de otras regiones.

Los propietarios de vehículos foráneos que utilicen motores a combustión deben gestionar su verificación vehicular si ingresan a la ZMVM por más de 48 horas. Los autos provenientes de Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala se guían por las mismas normativas que los vehículos locales, por su inclusión en la Megalópolis.

Verificación vehicular y tipos de hologramas

Cada Constancia de verificación para vehículos automotores determina las condiciones de circulación de cada uno. A lo largo de 2025, el holograma doble cero 00 permite transitar diariamente durante dos años, mientras que el holograma cero 0 ofrece esta posibilidad por seis meses.

Con el fin de controlar las emisiones contaminantes, el holograma uno limita la circulación a un día entre semana y dos sábados al mes según su terminación. En un enfoque más estrictamente regulado, el holograma dos restringe el tránsito durante un día de trabajo y todos los sábados.

Los vehículos registrados en la Ciudad de México realizan su verificación según el color de su engomado y la cantidad de veces que sea necesario cada semestre. Esta normativa garantiza un acceso ordenado en los centros autorizados, facilitando un servicio más eficiente para la población.

Medidas en caso de contingencia ambiental (Doble Hoy No Circula): ¿A qué autos se aplica?

Durante períodos de deterioro en la calidad del aire, la CAMe establece restricciones adicionales para resguardar la salud pública. Esta activación sucede cuando los niveles de ozono superan los 150 puntos en el IMECA.

El Doble Hoy No Circula se activa automáticamente. Esta medida duplica la cantidad de vehículos que deben permanecer fuera de circulación, incluyendo aquellos con holograma 0.

Las autoridades imponen límites en industrias y actividades al aire libre. Se prohíbe el uso de solventes, pinturas y combustibles que generen emisiones nocivas. Los vehículos de carga tienen restricciones de circulación entre las 6:00 y las 10:00 horas, a excepción de aquellos que estén en programas de autorregulación.

Consulta el estado del programa y el calendario en tiempo real

La plataforma digital oficial de la CAMe ofrece información actualizada minuto a minuto sobre el estado operativo del programa. Los conductores pueden acceder a través de www.hoynocircula.cdmx.gob.mx o mediante las aplicaciones móviles disponibles para iOS y Android.

El portal permite verificar restricciones por placa, consultar mapas interactivos sobre las zonas reguladas y recibir notificaciones sobre cambios en el programa. La información se actualiza cada 60 minutos.

Los usuarios también tienen la opción de crear alertas personalizadas utilizando la tecnología de WhatsApp enviando un mensaje al número oficial 55-5278-2424. Este servicio opera las 24 horas y proporciona información sobre modificaciones extraordinarias del programa.