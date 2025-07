Hoy No Circula ‘despide a Julio’: Así aplica para estos autos en CDMX y Edomex

¡Jueves de quincena! Pero con Hoy No Circula para la Ciudad de México y el Estado de México, ya que el programa aplica con normalidad este 31 de julio.

Si planeas salir en auto este jueves, toma en cuenta que los autos para los que aplica el Hoy No Circula son los que tienen engomado verde y terminaciones de placa 1 y 2.

Este jueves no circulan los vehículos con engomado verde. (Especial)

Toma en cuenta que el Hoy No Circula aplica de 5:00 a 22:00 horas del jueves, y si en ese horario sales e incumples la norma, podrías ser acreedor a una multa.

¿Hay doble Hoy No Circula en CDMX este jueves 31 de julio?

No. La Comisión Ambiental de la Megalópolis no informó sobre la activación de contingencia ambiental y por ello no aplica el doble Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México.

Las fuertes lluvias en la Ciudad de México han favorecido a la calidad del aire, ya que los vientos y la inestabilidad atmosférica no permiten la concentración de contaminantes.

¿Qué autos sí circulan este jueves 31 de julio?

Además de los autos particulares que no tienen engomado verde y terminaciones de placas 1 y 2, los vehículos que sí pueden circular este jueves pese al Hoy No Circula son: