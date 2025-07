Ponle el parasol: Así queda el Hoy No Cirula en CDMX y Edomex este miércoles 30 de julio

Si sales en auto este miércoles 30 de julio, considera que el programa Hoy No Circula aplica con normalidad en la Ciudad de México y el Estado de México.

Por ello, considera que los autos con engomado rojo y terminaciones de placas 3 y 4 no podrán circular en un horario de 5:00 a 22:00 horas este miércoles.

este miércoles no circulan los vehículos con engomado rojo y terminación de placas 3 y 4. (Especial)

Toma en cuenta que si no cumples el Hoy No Circula en la Ciudad de México, podrás ser acreedor a una multa.

¿Hay doble Hoy No Circula en CDMX este 30 de julio?

No. Por ahora no se ha activado la contingencia ambiental ni el doble Hoy No Circula en la Ciudad de México, ya que las condiciones climáticas favorecieron la inestabilidad en la atmósfera, y con ello que no se concentren los contaminantes en el aire.

Con la temporada de lluvias, es poco probable que se registre una contingencia ambiental en los próximos días; sin embargo, con las celebraciones de septiembre y la posible quema de pirotecnia podrían volver debido al empeoramiento de la calidad del aire.

¿Qué autos sí circulan este miércoles en CDMX y Edomex?

Toma en cuenta que los autos que sí circulan, además de los que no tienen engomado rojo ni terminaciones de placa 3 y 4, son: