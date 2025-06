Registro de Deudores Alimentarios Morosos ya está disponible en la Ciudad de México

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, en un día histórico para la justicia y los derechos de la infancia, dio a conocer el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, lo que representa un avance significativo en la erradicación de la violencia económica y en la garantía de la corresponsabilidad en los cuidados.

El anuncio fue encabezado por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien enfatizó que la publicación de esta lista es el resultado de la lucha de un gran número de mujeres y que su gobierno tiene la responsabilidad de hacerla funcionar. “El interés superior de la niñez es un principio que guía las acciones de política pública en esta ciudad, de nuestro gobierno”; agregó que el registro es una herramienta de transparencia para nombrar lo que está mal y no normalizar la irresponsabilidad.

”Porque estamos convencidos, convencidas, que la infancia debe de tener garantizado bienestar, y para lograrlo en esta ciudad hemos tenido un conjunto de programas, una política pública para lograr, pero es fundamental que los padres de las niñas, niños, adolescentes, cumplan con su responsabilidad”, apuntó.

Se refirió, que el registro se actualizará periódicamente y estará disponible para consulta pública por instituciones, expertos, juzgados y la ciudadanía. Los deudores alimentarios morosos que figuren en la lista enfrentarán consecuencias legales no podrán acceder a cargos de representación popular, no podrán obtener pasaportes, no podrán realizar trámites notariales clave, así como no podrán salir del país si no están al corriente con sus obligaciones alimentarias.

“Quien no cumple y no se responsabiliza con la niñez en esta ciudad, no puede tener privilegios”, refirió la Jefa de Gobierno.

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Ciudad de México se encuentra disponible en la página web del Registro Civil.

Para realizar la búsqueda se requiere ingresar el nombre, apellidos y fecha de nacimiento de la persona.

”Este es un acto de justicia, porque en esta ciudad no debe haber lugar para la impunidad y mucho menos cuando se trata de garantizar el bienestar de las niñas, niños y adolescentes, así que la publicación de esta lista no es una sanción arbitraria, es una herramienta de transparencia y hay que nombrar lo que está mal para cambiarlo y para no normalizarlo”, acotó.

La Jefa de Gobierno concluyó el evento reafirmando el compromiso de su administración con las causas de las mujeres, la niñez y la justicia con perspectiva de género. “Es tiempo de mujeres, es tiempo de justicia para las mujeres, para las niñas, niños y adolescentes. Por el bien de todos y todas, primero las niñas y los niños”, finalizó agradeciendo a todas las colectivas y organizaciones feministas por abrir el camino con su lucha y resistencia.

”No están solas, aquí estamos un gobierno comprometido con las causas de las mujeres, así que adelante con la apertura y la publicación de esta lista de deudores alimentarios en la Ciudad de México”, dijo.

La Consejera Jurídica, Eréndira Cruz Villegas Fuentes, subrayó que la justicia para la infancia es fundamental y que esta ley atiende al mejor estándar “por encima de los niños y las niñas nada”. Resaltó que la publicación de estos datos personales está amparada por la Ley de Transparencia, siendo de interés público garantizar la comida, supervivencia y educación de los menores.

Por su parte, Diana Luz Vázquez Ruiz, activista y fundadora de la Colectiva Nacional de Mujeres “Contradeudores Alimentarios” e impulsora de la Ley Sabina, quien recibió un reconocimiento por su incansable lucha, enfatizó la relevancia de este logro para las mujeres que “maternan” en soledad, enfrentando la impunidad de los padres ausentes y un sistema de justicia patriarcal que les ha permitido evadir sus responsabilidades. Destacó la emoción y el orgullo de las madres autónomas que, desde 2021, han impulsado este movimiento a nivel nacional.