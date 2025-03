Aderezar al policía le sale caro: Multan con 95 mil pesos a comerciante que lanzó salsa a uniformados

Una comerciante se puso ‘picante’ y lanzó la salsa de sus productos contra elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, lo que le trajo como consecuencia una multa de más de 90 mil pesos.

Lo que comenzó como un operativo de las autoridades para retirar puestos ambulantes de la Alameda Central, el pasado 27 de enero, en la CDMX, se salió de control y ahora, Tania Silva, quien tenía un puesto de flautas, fue encarcelada y despojada de su negocio.

Luego de hacerse viral, en enero pasado, por aventar un bote con salsa contra policías y trabajadores de Gobierno de la CDMX, Tania recibió una multa de 95 mil pesos y aseguró que esa acción, que la hizo famosa en internet, le arrebató su sustento y la dejó endeudada debido a los gastos legales que tuvo que enfrentar.

“Llegaron aproximadamente como unos ochenta policías, empezamos con el jaloneo de mis cosas, mi carrito de flautas me lo empezaron a jalar como para llevárselo, me jalaban, me estaban pegando, me patearon, me sacaron el aire, yo creo para que ya no me resistiera”, contó la comerciante, en entrevista para Imagen Noticias, con Nacho Lozano.

Tras ser detenida por elementos de la SSC, una trabajadora que participaba en el operativo denunció a la dueña del carrito de flautas por resistencia de particulares y lesiones, asegurando que le arrojó aceite caliente el cual le provocó quemaduras de primer grado en el lado izquierdo del rostro, pese a que en el video, solo se ve el momento en el que Tania avienta un bote con salsa.

Tania, su marido y una de sus compañeras fueron detenidos, vinculados a proceso y recluidos; la mujer que aventó la salsa pasó 15 días en el penal de Santa Martha.

Sus familiares tuvieron que pagar 10 mil pesos por cada uno, así como los servicios de un abogado para que fueran liberados; sin embargo, mantienen una serie de medidas cautelares, como cercarse al lugar de los hechos, lo que impide a Tania continuar con el negocio que le permite subsistir.