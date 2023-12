Microsismos en CDMX: Estas son las alcaldías con más movimientos telúricos registrados

La falla de Barranca del Muerto no es nueva ya que varios autores tales como Vásquez Sánchez & Jaimez-Palomera 1989, García Palomo et al 2008 y Campos Enríquez et al 2015 ya la marcaban.



Esta es una de las múltiples fallas con orientación NE-SW que dominan el valle.