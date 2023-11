NYT refuta a Ernestina Godoy: ‘Fiscalía CDMX no dio información convincente para desmentir trabajo’

El periódico estadounidense The New York Times respondió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) la cual aseguró que no espía a políticos.

NYT explicó que durante el proceso de elaboración del reportaje se buscaron comentarios de la Fiscalía y su oficina.

“Quienes no ofrecieron información convincente que contrarrestara nuestro informe, que también reflejaba el fallo de un juez federal”, agregó el diario.

El 9 de noviembre se dio a conocer que la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, había ordenado intervenir los celulares de varios funcionarios.

Entre ellos están algunos políticos de la oposición, como el alcalde con licencia, Santiago Taboada, y la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) Lilly Téllez.

NYT revisó al menos 14 órdenes de la Fiscalía CDMX en las cuales pide a Telcel entregar información de algunos funcionarios y políticos.

Los datos incluían registros telefónicos y mensajes de texto, lo cual inició desde 2021 y abarcó hasta principios de 2023.

Como parte de dicha actividad también fueron espiados militares de Morena como Horacio Duarte, actual secretario de Gobierno de Edomex.

Otros personajes políticos ‘vigilados’ por la Fiscalía CDMX son el senador de Morena, Higinio Martínez y la activista Alessandra Rojo de la Vega.

¿Qué respondió la Fiscalía CDMX?

“La Fiscalía de la Ciudad de México no ordenó a la empresa Telcel los registros telefónicos de políticos y funcionarios, como señala el medio”, dijo Ulises Lara, vocero de la dependencia tras la publicación del reportaje.

De esta forma, aseguró que la publicación del NYT tiene datos incorrectos, entre los cuales se incluyen números de oficios o carpetas de investigación.

El vocero remarcó que la institución no espía a nadie y que las investigaciones se realizan solo con fines jurídicos.

NYT señala que el argumento de la fiscalía capitalina fueron una serie de investigaciones relacionadas con secuestros y desapariciones.