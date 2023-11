‘Servicio mediocre’: Usuarios hartos de los retrasos del Metro de la CDMX este martes

@andreslajous mentiroso no tienes madre di la verdad 10 a 15 min por estación. @ClaraBrugadaM @martibatres @Claudiashein solidaridad porfavor que hacen para resolverlo ?? No queremos despidos , regaños o descuentos. La línea A. Es pésima no avanza el tren. pic.twitter.com/UbLsuzF1oh