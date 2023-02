Metro CDMX: Reportan trenes detenidos en dirección Cuatro Caminos de Línea 2

La Línea 2 del Metro de la Ciudad de México presenta retrasos hasta por 10 minutos la mañana de este lunes, según reportan usuarios.

De acuerdo con las quejas compartidas en redes sociales, los trenes que van dirección Cuatro Caminos se detienen en algunas estaciones, situación que ha provocado desesperación en las y los usuarios.

En la Línea 9 también reportan demoras por 10 minutos en la estación Mixihuca mientras que el Metro marca una espera de tan solo cuatro minutos.

En cuanto a la Línea 3, nuevamente hay quejas sobre la saturación generada por el avance lento de los trenes y por las largas demoras para acceder al servicio en la estación Guerrero.

Manden metros vacíos a La Raza, línea 3, está cerrado para poder pasar a andenes por tanta gente que hay y no pueden subir a los convoys pic.twitter.com/YASn946Ew8 — Eduardo Chack (@ziggychack) February 13, 2023

También hay algunas quejas de avance lento de trenes en la Línea B y en la A, en la que el viernes pasado reportaron demoras hasta por 10 minutos.

Mujer acusada de tirar aspas a vías del Metro pide reparación de daños

Viviana Salgado, la mujer acusada por el Metro de la Ciudad de México por “sabotaje” y absuelta posteriormente, busca una disculpa pública de las autoridades capitalinas, así como una reparación de los daños, ya que fue afectada personal y económicamente tras su detención.

“Soy una persona sin estudios y a lo mejor el gobierno se aprovecha de mi capacidad, que no sé cómo defenderme ante ellos. Una mujer humilde que no tiene estudios... no me sé mis derechos humanos”, explicó Viviana Salgado este miércoles 8 de febrero.

“Me dañaron mucho, me quisieron agarrar como prueba de sabotaje al Metro para quitarse de culpa de todo de lo que pasa en el Metro, y puesto me dejó muy dañada a mí y a mi familia, abundó la mujer, quien pidió que se haga justicia y que las autoridades capitalinas respondan a las cosas que “hicieron muy mal”.

Viviana Salgado terminó en el Centro Femenil de Reinsersión Social de Santa Martha Acatitla luego de que se le cayeran las aspas de su lavadora en las vías del Metro el jueves 12 de enero, mismo día en el que la Guardia Nacional entró en labores dentro del sistema de transporte a instrucción del Gobierno Federal.

Para el 23 de enero, el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, confirmó su exoneración ya que no había elementos de prueba suficientes para iniciarle un proceso penal.