Diputada del PAN califica becas para alumnos de la CDMX como ‘regalar dinero a lo pend...’

La diputada panista Ana Villagrán calificó las becas otorgadas a alumnos de educación básica de la Ciudad de México como “regalar dinero a lo pendejo” y afirmó que esa no es la forma correcta de trabajar por la educación.

Después de ser cuestionada por no votar a favor de la reforma que elevó a rango constitucional las becas para niñas y niños inscritos en escuelas de educación básica de la CDMX, la legisladora del PAN señaló que las becas escolares son un vehículo para fortalecer el camino electoral de Morena. Además de ser usadas para “lucrar con pobreza y sacar votos”.

“Trabajar por la educación no es regalar dinero a lo pendejo como lo hacen hoy. Es tener visión estratégica de quién sí lo necesita”, escribió la diputada de la alcaldía Cuauhtémoc.

Votamos en abstención de hacer de la becas escolares un vehículo que fortalezca el camino electoral de Morena. Trabajar por la educación no es regalar dinero a lo pendejo como lo hacen hoy. Es tener visión estratégica de quién sí lo necesita — Ana J Villagrán (@AnaJVillagran) November 23, 2022

Tras la respuestas, cientos de ciudadanos criticaron a la diputada y le recordaron que ella recibió becas durante diversas etapas de su vida académica.

Sin embargo, aseveró que ella se ganó dichas becas “por chingona” y pidió a las personas que la cuestionaron que “le echaran ganas”.

“Ganarse una beca para un colegio particular por chingona. Yo tuve beca desde primaria por sacar 10. Yo nunca dije estar en contra de las becas, sino del uso electoral y mal ejecutado que le dan. Pero por eso ustedes no sacaron becas, porque no les da, así que denle”, replicó.

2014 hace 6 años @EverardoPadilla me otorgó una beca p hacer un Diplomado Imagen Política en Colegio de @imagenpublica. Cómo han pasado los años y yo sigo igual de agradecida por la oportunidad ⭐️

Son esas personas q apuestan por ti los q marcan tu camino! Gracias siempre Ever! pic.twitter.com/QJXCxfX3oI — Ana J Villagrán (@AnaJVillagran) June 2, 2020

Congreso de la CDMX eleva a rango constitucional las becas para alumnos de educación básica

Con 47 votos a favor, 0 votos en contra y 11 abstenciones el Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen para incluir en la Constitución capitalina el derecho a recibir la Beca Bienestar para niñas y niños inscritos en escuelas públicas, que cursan la educación básica.

Además de dotar anualmente de recursos a los planteles educativos para su mantenimiento, bajo los programas Bienestar para niñas y niños y La escuela es nuestra, respectivamente.

La iniciativa fue promovida por el gobierno de Claudia Sheinbaum.

En contraste con Ana Villagrán, el diputado Diego Orlando Garrido López, también del PAN, calificó la reforma como fundamental, trascendental e histórica para la capital.

En este sentido, dijo que a partir de este momento no importará qué partido esté al frente del gobierno capitalino, porque el programa de la beca se quedará estable, además de que no podrá utilizarse como un recurso electoral.