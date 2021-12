CDMX va por regular tarifas de apps como Uber y DiDi ante alza de precios: Sheinbaum

Ante el alza de costos de los últimos días y denunciado en redes sociales por usuarios de las aplicaciones de transportes privado, la Secretaría de Movilidad (Semovi) revisará la regulación de precios que usan empresas como Uber y DiDi, dijo la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Sheinbaum, dijo que no le parece correcto ya que afecta el bolsillo de la ciudadanía, por lo que solicitó a la Secretaría de Movilidad (Semovi) que revisará la regulación en estos casos ya que no hay regulación sino únicamente un aprovechamiento.

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno capitalino afirmó que no le parece correcto, ya que afecta el bolsillo de la ciudadanía, por lo que solicitará a la Semovi revisar estos casos, pues no hay regulación además de que los altos costos no tienen nada que ver con el gobierno de la CDMX.

“En el caso de las aplicaciones es esencialmente las de movilidad como Uber y DiDi, que tiene que ver con un asunto de mercado. No nos parece correcto; es decir, no nos parece que aumente la demanda y aumenten los precios porque afecta directamente al bolsillo de la ciudadanía”, explicó Sheinbaum.

“¿Qué estamos haciendo? Le pedí al secretario de Movilidad (Andrés Lajous) que revisara la regulación. En estos casos no hay ninguna regulación más que un aprovechamiento que se cobra desde hace años”, comentó la gobernante capitalina.

Por otro lado y a pregunta expresa, Sheinbaum aseguró que se está fortaleciendo la aplicación de ‘Mi Taxi’ y qué características debe tener para que sea competitiva, una de ellas es que se incorporen más taxistas a la app.

“Funciona bien la aplicación, pero necesitamos que más taxistas se incorporen para que realmente las unidades puedan dar el servicio. La Semovi está en un trabajo muy importante para que un mayor numero de taxis se integren a esta aplicación e invitamos a los taxistas a que lo hagan”.