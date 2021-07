CDMX ‘cacha’ las trampas que centennials utilizan para vacunarse antes vs. COVID

Si tienes entre 18 a 29 años, escucha este mensaje: el Gobierno de la Ciudad de México pidió a las personas de este grupo respetar el día y hora de las citas para la vacunación contra COVID-19, así como no ir a unidades macrovacunadoras de alcaldías que no son las suyas.

“Les pedimos no compartir comprobantes de domicilio con personas que no son de su hogar; les pedimos no hacer photoshop ni comprar comprobantes de domicilio, les pedimos ayudarnos a cumplir el plan de vacunación”, dijo Eduardo Clark, director de Gobierno Digital en Agencia Digital de Innovación Pública.

Las seis demarcaciones donde inició el proceso esta semana recibieron una cantidad de personas mayor a la citada para la aplicación de las vacunas, agregó el funcionario.

Por ejemplo, en Miguel Hidalgo se registró un exceso de 25 mil personas, es decir, jóvenes de 18 a 29 años que llegaron en un día que no les tocaba o que no viven en esa demarcación.

El fenómeno se repitió en Benito Juárez (25 mil personas adicionales); Gustavo A. Madero (34 mil personas más); y Tláhuac (13 mil personas adicionales).

“Es insostenible un esquema en el cual llega 150 por ciento de las personas que esperamos”, remarcó.

Esta semana, la CDMX inició la vacunación COVID para las personas de 18 a 29 años. El Gobierno capitalino determinó que la vacuna COVID de Sinovac se aplique en las demarcaciones Tlalpan e Iztacalco, mientras que la dosis ‘Sputnik V’ se utilice en Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Tláhuac.