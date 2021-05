Tras accidente vial, Joven denuncia a elementos de la SSC por abuso policial

Luego de haber sufrido un accidente en su vehículo, una joven denunció a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por abuso policial y de autoridad.

A través de sus redes sociales, Cecilia Miranda indicó que su camioneta tuvo una falla en la transmisión y se impactó contra la jardinera de la ciclovía a la altura de Benjamín Franklin con avenida Patriotismo.

La joven aseguró no tener ningún daño luego de estrellarse, enseguida, le dijo a un señor que ella estaba bien; sin embargo, al momento de voltearse para ver la camioneta, cuatro policías venían en dirección a ella.

“Salí ilesa. No tuve ningún rasguño. Cruzo la jardinera, veo a un señor que estaba como a unos 20 metros a la izquierda de mí y le dije que estaba bien y cuando giro para ver la camioneta y ver qué había pasado, veo cómo empiezan a correr a mí inmediatamente cuatro policías: tres hombres y una mujer”, denunció Cecilia Miranda.

Tras el incidente, la joven argumentó que dos elementos se le abalanzaron, con el pretexto de que estaba drogada y borracha. Sin previo dialogo, fue arrestada y llevada a más de 100 metros de distancia lejos de su vehículo.

Miranda señaló que los elementos de la policía la derribaron al suelo y le pidieron que se callara sin esclarecerle el motivo ni los “delitos” que había cometido para ser esposada.

“Un hombre y una mujer se abalanzaron sobre mí, afirmando que estaba drogada, afirmando que estaba borracha. Me empezaron a gritar que no podía hablar. Me esposaron, me empezaron a arrastrar aproximadamente 100 metros de la camioneta y la patrulla. Yo empecé a gritar a la gente que me ayudara. Y me empezaron a arrastrar, me tiraron al suelo. Me empezaron a decir que no podía hablar, que me callara”, añadió.

Mientras era sometida por dos oficiales, Cecilia vio como otros dos uniformados se metieron a su camioneta y se robaron su teléfono, documentos personales, cartera e identificaciones.

Luego de llamar a su familiar y de recibir ayuda por parte de los peatones que circulaban por el lugar, la joven denunció que al llegar otras patrullas, los cuatro elementos que la esposaron se marcharon del lugar

“Le dije a mi hermana que viniera porque me estaban violentando y me querían subir a una patrulla. Sin embargo, en cuanto llegaron otras patrullas, los cuatro uniformados se dieron a la fuga, no sin antes robarse mis pertenencias”, añadió.

Aunado a ello, la aseguradora GNP no quiso hacerse responsable del daño ni inmiscuirse en el problema, pues no contaba con la licencia, pese a la explicación de que le fue ultrajada.

Por último, Cecilia puntualizó que la denuncia contra los elementos de la SSC tendrá que ser después, ya que debe declarar lo ocurrido con el accidente de la camioneta. Asimismo, agregó que tiene lesiones en el cuello, espalda, rodillas, muñecas y columna, producto de la fuerza bruta empleada por la policía capitalina.