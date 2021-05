Línea 12: La angustia vivida por la familia de Brandon Giovanni

Brandon Giovanni Hernández Tapia, de 12 años de edad, era uno de los desaparecidos después del desplome de un tramo de la Línea 12 del Metro. Viajaba con su padre cuando ocurrió el percance en la estación Olivos. Su abuela y su madre lo estuvieron buscando en diferentes hospitales sin alguna respuesta certera por parte de las autoridades.

Después de buscarlo por horas, la Fiscalía de la CDMX activó una Alerta Amber para localizar al menor de edad. Brandon vestía el día del accidente una playera, sudadera, pants y tenis de color negro. La ficha indicaba que tenía un lunar tipo mancha en el costado izquierdo, que era de complexión robusta y que medía 1.55 metros.

La noche de este martes el Gobierno capitalino informó de la muerte de Brandon, cuyo cuerpo fue ubicado en la Coordinación Territorial Iztapalapa 6 de la Fiscalía capitalina.

Una confusión similar se vivió con José Juan Galindo Soto, quien se dirigía a Tláhuac en su auto cuando colapsó sobre él la estructura. Efraín Juárez, su padre, declaró a Noticieros Televisa que el lunes por la noche autoridades le dijeron que ya lo había sacado, sin embargo, no le habían indicado en qué hospital estaba.

“Quiero saber si lo sacaron o no. No me dan señas de que esté bien o mal. Presiento que está exactamente ahí debajo, con su coche’, comentó Efraín la mañana de este martes.

José Juan es unas de las 23 personas que fallecieron tras el desplome, según el listado oficial publicado a las 19:00 horas de este martes. Tenía 40 años y se dedicaba a la albañilería.

Según ese reporte, hasta las 19:00 horas había 24 personas desaparecidas, y en redes sociales como Twitter o Facebook se comenzaron a compartir fotografías de desaparecidos.

Si tienes un familiar que estuvo cerca del lugar de los hechos y todavía no lo encuentras puedes llamar al Centro de Contacto Ciudadano de Locatel al teléfono 555-658-1111.

ℹ️ Consulta la información de las personas relacionadas con el incidente de la Línea 12 del @MetroCDMX , aquí 👇: https://t.co/OQBIGZ4klG — @locatel_mx (@locatel_mx) May 5, 2021