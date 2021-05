¿Vives en Azcapotzalco y no tienes trabajo? Lanzan programa de empleo para afectados por la pandemia

La alcaldía Azcapotzalco lanzó el Programa de Voluntarios Azcapotzalco, cuyo objetivo es apoyar hasta 524 personas en situación de vulnerabilidad por falta de empleo y, que derivado de la emergencia sanitaria sus centros de trabajo cerraron.

Los voluntarios estarán divididos en A y B:

Los voluntarios A apoyarán en actividades culturales, educativas, deportivas y en la Acción Social de “Comedores Comunitarios Azcapotzalco” donde proporcionarán gel antibacterial y rociarán con líquido sanitizante a las personas formadas, entregarán comidas y colaborarán en el Programa Social de “Apoyo a Cuidadoras y Cuidadores de 50 a 67 años”.

Los voluntarios B apoyarán en las actividades que les encomiende la Dirección General de Desarrollo Urbano y Servicios Urbanos (DGDUySU) como mantenimiento de parques, jardines, deportivos, áreas verdes y espacios públicos en Azcapotzalco.

La Alcaldía Azcapotzalco informó que se solicitarán a 30 Facilitadores de Servicio (Coordinadores) que recibirán un apoyo mensual de 7 mil pesos y a 494 voluntarios que contarán con un apoyo mensual de 3 mil 500 pesos a partir del 3 de mayo hasta 30 de julio del 2021.

Requisitos

• Ser mexicano.

• Residir en Azcapotzalco.

• Tener 18 a 49 años

• No contar con empleo.

• Hoja responsiva en donde manifieste: no ser familiar directo del personal de estructura de la Alcaldía de Azcapotzalco, con el fin de evitar un posible conflicto de interés; no ser beneficiario de otro programa social ejecutado por la Alcaldía de Azcapotzalco y no padecer alguna enfermedad crónica-degenerativa que cause afección al sistema inmunológico.

¿Qué documentos debes presentar?

• Credencial de elector vigente

• CURP del solicitante

• Comprobante de domicilio no mayor a tres meses (agua, luz, teléfono fijo, predial)

• Para el caso de Coordinadores: currículum y comprobante que acredite estudios de bachillerato

• Firmar la hoja responsiva en donde manifieste: no ser familiar directo del personal de estructura de la Alcaldía de Azcapotzalco, del Gobierno la CDMX o del Gobierno Federal con el fin evitar un posible conflicto de interés; no ser beneficiario de otro programa social ejecutado por la Alcaldía de Azcapotzalco, estar desempleado al momento de ingresar al programa y no padecer alguna enfermedad crónica-degenerativa.

¿Cuál es el procedimiento para registrarse?

Una vez que sean autorizados los Lineamientos de Operación se podrán consultar en la página web de la Alcaldía Azcapotzalco, así como en la Gaceta Oficial de la CDMX y el Sistema de Información del Desarrollo Social.