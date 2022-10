Extiende El Paso emergencia por crisis migratoria

El Cabildo de la ciudad de El Paso aprobó de manera unánime extender de inmediato una ordenanza de emergencia que permita hacer frente a la crisis migratoria que prevalece en la región ante la solicitud de más de 2 mil solicitudes de asilo político.

De acuerdo con el Consejo de la Ciudad, la aprobación permitirá a los migrantes continuar con el uso de habitaciones de hotel por la noche, comidas y viajes gratuitos en autobús a la ciudad de Nueva York, Chicago y otros centros hasta noviembre.

La regidora Claudia L. Rodríguez indicó que la crisis de migrantes en El Paso está en su punto más alto, y sólo empeora. Asimismo, detalló que las proyecciones prevén que la ciudad recibirá más de 60 mil migrantes únicamente en octubre.

Además, señaló que actualmente cinco condados cercanos en el Sector de El Paso están enviando “migrantes no patrocinados” a la ciudad, lo que compromete a la región a proporcionarles alojamiento, mientras no se reciben fondos o asistencia.

“Nuestro fondo general se está agotando cada día. Ahora se nos deben más de 6.1 millones de dólares y la cifra no hace más que aumentar. Hasta ayer, todavía no habíamos recibido los 2 millones de dólares de dinero por adelantado que el alcalde ha estado diciendo que estaba en camino durante semanas. Además, nos hemos enterado de que el personal de la ciudad ha pedido que se aclare lo que significa el “umbral del 30 por ciento” y no ha recibido respuesta del gobierno federal al respecto. Si el gobierno federal sólo nos reembolsa el 30 por ciento de los costos de transporte, estamos en problemas porque la mayor parte de nuestros gastos se deben al transporte”, dijo.

Según información de las autoridades municipales, El Paso está enviando diariamente de nueve a 14 autobuses chárter a la Costa Este, en especial a Nueva York.

El viernes de la semana pasada, el alcalde demócrata de Nueva York, Eric Adams, suplicó a El Paso no enviar más camiones con extranjeros, debido a la crisis para hospedarlos y alimentarlos.

El subadministrador de la Ciudad, Mario D’Agostino ha indicado que la ciudad está gastando alrededor de 250 mil dólares por día en migrantes. Eso incluye 207 recorridos de autobuses chárter que han transportado a 10 mil migrantes hasta el momento, habitaciones de hotel para 3 mil 400 migrantes y 15 mil comidas, incluidas bolsas de almuerzo para el camino.