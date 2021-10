En El Paso ahora las llamadas requieren 10 dígitos

Los residentes de El Paso, Texas, tendrán que hacer cambios en su manera de hacer una llamada telefónica ya que, a partir del 25 de octubre tendrán que anteponer el prefijo 915, más los siete dígitos del número al que desean contactar.

Esta nueva medida obedece a la decisión que se tomó en el 2020 por la Comisión Federal de Comunicaciones de establecer el número 988 para la Línea Nacional de Prevención del Suicidio.

Con esta modificación, si una persona desea comunicarse a un número tendrá que anteponer el 915, evitando así que quien quiera marcar a una línea telefónica que inicia con el 988 sea canalizado de forma inmediata a la línea de prevención del suicidio.

Cabe señalar que la línea de ayuda contra el suicidio estará vigente a partir del 16 de julio del 2022; sin embargo, se tomó la determinación de hacer este cambio para que cuando esté activo no marquen por error. Este cambio se aplica no sólo en El Paso, también con otros códigos en todo el país, entre los que se incluyen el 254, 361, 409, 806, 830 y 940 en Texas.

A fin de que las personas se acostumbraran, desde abril del presente año se puede hacer la llamada con los 10 dígitos; sin embargo, a partir de este lunes 25 ya será obligatorio aplicarlo.

Ante este cambio, se hizo un llamado a los propietarios de equipos de seguridad y alerta médica para que verifiquen si sus sistemas deben ser reprogramados para la marcación de 10 dígitos.

A fin de evitar confusiones, el número de emergencia 911 se mantendrá sin ningún cambio. Quien requiera mayor información sobre estas modificaciones pueden llamar al 1-800-273-8255 (TALK).

Para ciudadanos como Angélica Macías, esta nueva forma de marcar “es un fastidio”, pues aún no se logra acostumbrar a que debe empezar todas sus llamadas con el 915.

“Sé que con el tiempo me voy a acostumbrar, pero durante algunas semanas voy a batallar mucho... por el momento es algo que no me gusta y no quiero hacer”, mencionó.

Relató que durante el pasado fin de semana estuvo en casa programando todos los números telefónicos de su celular, ya que no quiere que al llamar a uno de sus compañeros de trabajo una grabación le informe que no puede hacer la llamada con esa marcación.

Así como ella, muchos residentes de El Paso se preparan para el cambio a fin de evitar contratiempos una vez que la nueva marcación sea obligatoria.