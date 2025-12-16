Roban un arma cada 4 horas: Atentado en Australia ‘revela’ crisis en posesión legal de fusiles

El atentado a una comunidad judía en Austalia provocó el endurecimiento de medidas para el uso legal de armas.

Los robos de millones de armas de fuego registradas en Australia se han convertido en la mayor fuente de armas de posesión ilegal del país, lo que subraya la necesidad de limitar la propiedad tras los tiroteos del domingo en Bondi Beach, según un grupo de expertos.

Al menos 44 mil 600 armas de fuego legales han sido robadas en los últimos 20 años, el equivalente a una cada cuatro horas, lo que se suma al inventario disponible para los delincuentes, explicó el Instituto de Australia en un informe de septiembre.

La policía ha confirmado que las armas utilizadas durante la masacre de Bondi estaban en posesión legal. Aun así, los gobiernos deben centrarse en medidas para reducir el volumen de armas en circulación, afirmó Rod Campbell, uno de los autores del informe.

El hombre de 50 años identificado por la policía como uno de los tiradores de la masacre de Bondi, quien fue confirmado muerto, tenía licencia para poseer seis armas “largas” y tenía un permiso de armas de fuego desde hacía una década, dijo la policía.

“La seguridad comunitaria mejora al tener menos armas”, dijo Campbell en una entrevista el martes. “Cuantas menos armas haya en la comunidad, menos armas pueden ser robadas por los delincuentes”.

El instituto estima que actualmente hay más de cuatro millones de armas de fuego registradas en propiedad privada en Australia . Esta cifra supera la registrada antes de la reforma de la ley de armas en 1996, tras la masacre de 35 personas en Port Arthur, Tasmania.

Los datos indican que la policía recupera solo alrededor de una cuarta parte de las armas robadas, según el informe del grupo de expertos, un déficit que aumenta la cantidad de armas disponibles en el mercado negro para los delincuentes. La Comisión Australiana de Inteligencia Criminal ha señalado previamente que podría haber 200 mil armas de fuego ilícitas en el país, basándose en una estimación conservadora.

El primer ministro Anthony Albanese ya está explorando controles más estrictos después de que hombres armados mataran a 15 personas en una celebración de Hanukkah en Bondi Beach el domingo.

Las opciones incluyen límites en la cantidad de armas de fuego que una persona puede poseer, normas más estrictas sobre los tipos de armas permitidos y el requisito de que los titulares de licencias sean ciudadanos australianos. Albanese declaró el martes que también está considerando acelerar la creación de un Registro Nacional de Armas de Fuego.

Albanese afirmó en una entrevista con la cadena pública ABC que se trata de “cambios de sentido común” y se mostró dispuesto a afrontar la resistencia del lobby armamentista, insistiendo en que las reformas deben aplicarse de manera coordinada en todo el país.

Con información de EFE.