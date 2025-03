Este es el ‘remedio’ con el que Trump puede ‘aplacar miedo’ de Wall Street a los aranceles

Mientras los aranceles de Donald Trump hacen caer los mercados, aumenta la presión sobre el presidente de Estados Unidos para que acelere su principal propuesta para impulsar la economía: un amplio proyecto de ley fiscal.

El equipo de Trump está empezando a advertir de los efectos a corto plazo de la crisis, en su afán por reformar drásticamente el comercio y el gasto público. Los recortes de impuestos, que ponen más dinero en los bolsillos de los consumidores, podrían ayudar a suavizar el golpe. Lo ideal sería que los aliados aprobaran una ley antes de julio, aunque hay muchos obstáculos.

En su primer mandato, Trump recortó los impuestos antes de iniciar una guerra comercial. Ahora es al revés, y el contexto económico parece más inestable, con tasas de interés elevadas que presionan al mercado inmobiliario y una inflación persistente. Sobre todo, sus aranceles de segundo mandato son más altos y menos predecibles, como lo demostraron los aranceles intermitentes impuestos a Canadá y México.

Todo esto está provocando una caída de los mercados bursátiles, que Trump siempre ha considerado un barómetro, y está provocando que se hable de riesgos de recesión en Estados Unidos. Los recortes de impuestos podrían reavivar el espíritu animal, como lo hicieron en 2017, aunque los demócratas dicen que beneficiarán principalmente a los ricos.

El senador Tommy Tuberville, republicano de Alabama, dijo que la responsabilidad de apresurar los recortes de impuestos a través del proceso legislativo recae en el Congreso lo más rápido posible, y señaló que Trump no puede promulgar esas medidas unilateralmente, a diferencia de los aumentos de aranceles.

“El problema es que el presidente Trump no puede controlar eso. Nosotros lo estamos controlando”, dijo Tuberville a Fox Business el lunes cuando se le preguntó sobre la reacción del mercado a los aranceles que se aplicaron antes de los recortes de impuestos.

En cuanto a los aranceles, dijo: “El presidente Trump quería poner los pies en la tierra y ponerse en marcha. Quiero decir, solo tiene cuatro años, y esos cuatro años van a pasar volando”.

El presidente también apuesta a que la firma de un importante proyecto de ley en el Jardín de las Rosas ayudará a los republicanos a mantener el control de la Cámara en las elecciones de mitad de período de 2026. Pero como los inversores y los consumidores están cada vez más ansiosos, la administración puede necesitar que eso suceda rápido.

Por aranceles, Casa Blanca reconoce la necesidad de actuar con celeridad

Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, reconoce que es necesario actuar con celeridad. “Tenemos que aprobar los recortes impositivos y poner en marcha el tren de la desregulación”, dijo a Bloomberg Television el viernes.

Steve Moore, asesor económico informal de Trump, quiere un cronograma aún más rápido que el objetivo de julio y pide que se firme un proyecto de ley antes del Día de los Caídos, a fines de mayo. Moore, que no está completamente alineado con las opiniones de Trump sobre la eficacia de los aranceles, señala la inflación por encima del objetivo y las débiles ventas de viviendas como señales de una posible desaceleración.

“La economía necesita un estímulo”, dice Moore. “Los aranceles no son un estímulo, pero la reforma tributaria sí”.

Durante la campaña electoral, Trump prometió extender los recortes de impuestos a los hogares que había aplicado durante su primer mandato, así como recortar los cargos por propinas, horas extras y pagos de la Seguridad Social. La extensión por sí sola costaría unos 4.5 billones de dólares en una década. Los republicanos –que también han prometido recortar los déficits presupuestarios de Estados Unidos, que actualmente se encuentran en niveles récord fuera de los tiempos de crisis– no tienen una forma clara de financiarlos.

Ésa es una de las razones por las que aprobar la legislación antes de principios del verano puede resultar más difícil de lo que al presidente o a su partido les gustaría. Además, está la complejidad de la mecánica de Washington.

La Cámara de Representantes y el Senado aún están compitiendo para decidir qué cámara tomará la iniciativa en la redacción del proyecto de ley y si será parte de un paquete masivo de inmigración o una legislación independiente. Los legisladores republicanos no logran ponerse de acuerdo sobre cuál es la mejor estrategia.

“La dificultad se ejemplifica por el hecho de que tenemos dos resoluciones presupuestarias en competencia para siquiera iniciar el proceso”, dice Marc Gerson, exasesor fiscal republicano del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes. “La Cámara y el Senado tienen opiniones diferentes”.

Trump reconoce que su política comercial podría causar algunas ‘perturbaciones’

El domingo, Trump admitió que su política comercial podría causar algunas perturbaciones, aunque insistió en que beneficiará a los estadounidenses a largo plazo al reactivar la industria. Cuando se le preguntó en una entrevista con Fox News si esperaba que Estados Unidos cayera en una recesión, el presidente respondió: “Odio predecir cosas así. Hay un período de transición porque lo que estamos haciendo es muy importante”.

El optimismo entre las pequeñas empresas estadounidenses disminuyó por segundo mes consecutivo según los datos publicados el martes por la mañana. Otros indicadores mostraron un aumento de la incertidumbre hasta niveles casi récord y un marcado aumento en la proporción de propietarios de empresas que dijeron que habían subido los precios o que lo harían pronto.

Trump debe su victoria electoral, al menos en parte, a la angustia de los votantes por la inflación. Su predecesor, Joe Biden, pasó años tratando de restarle importancia al problema, considerándolo un problema pasajero, cuando en realidad se había convertido en un problema persistente dentro de la economía estadounidense y una fuente de dolor para los consumidores que luchan por hacer frente a los altos costos de los alimentos, la gasolina y el alquiler.

Ahora bien, como los presidentes en algún momento tienen que hacerse cargo de la economía que supervisan, Trump corre el riesgo de que le echen la culpa a él mismo. Es probable que no pueda convencer a los estadounidenses indefinidamente de que el problema es una consecuencia de las políticas de Biden. Los economistas dicen que los aranceles harán subir los precios al consumidor y frenarán el crecimiento, aunque la mayoría no espera una recesión.

Hasta el momento, no hay mucho pánico generalizado dentro del Ala Oeste por los datos económicos, según personas familiarizadas con el debate en la Casa Blanca.

Los asesores de Trump se sienten envalentonados por su victoria electoral en los siete estados clave. En la órbita del presidente, existe la percepción de que están actuando con rapidez y tachando tareas de su lista de tareas pendientes. Trump ha firmado una serie de órdenes ejecutivas, mientras que Elon Musk busca reformar radicalmente el gobierno federal.

Fuera de Washington, los políticos republicanos no parecen demasiado preocupados. En New Hampshire, Christopher Ager, que se desempeña como presidente del Partido Republicano en el estado, dice que no está percibiendo mucha ansiedad. “Normalmente, uno dice: ‘Es la economía, estúpido’”, dice, citando la opinión política aceptada de que las elecciones dependen de ese tema. “Pero ahora simplemente parece neutral”.

Se ha hablado un poco sobre la fluctuación de los precios de la gasolina, pero los conservadores locales están hablando principalmente de otras cosas, dice Ager, como los niños transgénero en los deportes y los inmigrantes que viven en ciudades santuario, el tema de dos proyectos de ley que ahora se están tramitando en el parlamento estatal.

Los votantes republicanos tampoco parecen demasiado preocupados. Un 42 por ciento de los estadounidenses aprueba la gestión de la economía por parte de Trump, en comparación con un índice de aprobación general del 45 por ciento que no se ha movido mucho desde su investidura, según los últimos datos de Gallup.

Aun así, la guerra comercial ha sacudido a las corporaciones estadounidenses, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Trump tiene previsto reunirse el martes con docenas de directores ejecutivos en un evento de la Mesa Redonda Empresarial. Será una multitud ampliamente entusiasmada con su agenda de recortes de impuestos y burocracia, y el presidente probablemente se enfrentará a preguntas sobre qué hará a continuación y cuándo.