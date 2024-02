Una más de Boeing: Sindicato de trabajadores exige alza de salarios o se va a paro

Los ejecutivos de Boeing han pasado el último mes lidiando con las consecuencias de una casi catástrofe en un avión 737 Max en el aire. Mientras el fabricante de aviones estadounidense supera su última crisis ligada a fallas en la fabricación, surge un nuevo riesgo: una ruptura laboral que lleva 10 años gestándose.

El sindicato más grande de Boeing, la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales, todavía está resentido por un acuerdo de 2014 que sacrificó las pensiones, aseguró aumentos mínimos y ató las manos de los activistas durante una década. Los líderes sindicales exigirán un aumento salarial del 40 por ciento en tres o cuatro años, envalentonados por un resurgimiento del movimiento laboral estadounidense, la escasez de trabajadores aeroespaciales calificados y la presión sobre Boeing para que estabilice el trabajo en sus fábricas.

“Nuestro objetivo es negociar un contrato que nosotros, como líderes sindicales y nuestros miembros, podamos aceptar”, dijo Jon Holden, presidente del Distrito 751 de IAM, que representa a 32 mil mecánicos de Boeing del área de Seattle. “No nos tomamos a la ligera la huelga. Pero estamos dispuestos a hacerlo”.

Holden ve un camino hacia un acuerdo exitoso con Boeing, dijo en una entrevista. Aun así, está preparado para seguir el ejemplo de los trabajadores automotrices en Detroit, los escritores y actores de Hollywood y los compañeros maquinistas del proveedor de Boeing Spirit AeroSystems Holdings. en Kansas. Cada uno de ellos salió de las huelgas del año pasado con mejoras significativas en los salarios y otros términos contractuales.

¿Cómo afectaría una huelga a Boeing?

Una huelga cerraría las plantas de Boeing en Washington y Oregón, incluidas las líneas de ensamblaje de sus aviones 737, fuente de ingresos, lo que reduciría la producción después de que el actual contrato de IAM expire en septiembre.

Dado que las conversaciones comenzarán el 8 de marzo, las tensiones laborales se sumarán al escrutinio sobre el director ejecutivo de Boeing, Dave Calhoun. Ya enfrenta preguntas de legisladores e inversionistas sobre una serie de problemas de fabricación (el último, un problema con agujeros mal perforados por el Spirit), mientras que la Administración Federal de Aviación ha intensificado su supervisión y ha limitado los aumentos de producción para el 737 hasta que mejore la calidad.

“Seguimos centrados en trabajar con nuestros equipos para fortalecer la calidad en todas nuestras operaciones”, dijo Boeing en un comunicado. “Creemos que hay un camino hacia un nuevo contrato que aborde las necesidades y preocupaciones de nuestra gente y al mismo tiempo mantenga nuestra capacidad de competir en el mercado global”.

¿Por qué quieren ir a huelga los empleados de Boeing?

Las tácticas que Boeing utilizó hace una década para arrebatar concesiones a las pensiones y limitar los aumentos salariales a menos del 1 por ciento en promedio cobran gran importancia en las próximas negociaciones; todavía estaban vigentes cuando la inflación se disparó después de COVID.

“No hay lealtad porque Boeing no fue particularmente leal”, dijo el analista Richard Aboulafia. “Ahora los mercados laborales han cambiado radicalmente y es posible que sigan así durante mucho tiempo”.

En aquel entonces, el titán de la aviación tenía una influencia crucial sobre su fuerza laboral en el área de Seattle: un nuevo y enorme programa de aviones conocido como 777X. El compromiso de la compañía con su base centenaria quedó en duda después de que Boeing comenzara a ensamblar 787 Dreamliners en Carolina del Sur un año antes.

Para obligar a IAM a entablar negociaciones contractuales que incluían congelar las pensiones, Boeing amenazó con sacar el programa 777X del área de Seattle, invitando a los estados de todo Estados Unidos a competir por la fábrica.

Mientras que los líderes locales de IAM vieron un farol, el personal directivo del sindicato en Washington, DC, se hizo cargo de las conversaciones y dio marcha atrás. El acuerdo que resultó, aprobado por un estrecho margen, preservó los empleos, pero el plan de pensiones fijas se puso fin y los aumentos salariales totalizaron el 4% durante la siguiente década.

“La ira que experimentaron nuestros miembros durante ese proceso en 2013 y 2014 es ciertamente palpable hoy”, dijo Holden. “Lo escucho cada vez que estoy en la fábrica y de todo el espectro”.

Las acciones de Boeing han caído un 21% este año, la peor entre los miembros del promedio industrial Dow Jones, ya que el intenso escrutinio de su proceso de fabricación crea incertidumbre en su plan para aumentar la producción del 737. Las acciones apenas cambiaron a las 9:51 am en Nueva York.

Mientras se prepara para las próximas conversaciones, Boeing no tiene un nuevo avión que pueda utilizar como moneda de cambio, y con las tasas de desempleo cerca de mínimos históricos, no puede amenazar con trasladar la fabricación al Sur. La empresa no puede permitirse un paro laboral mientras intenta estabilizar sus fábricas y proveedores, y devolver la producción a un ritmo estable y confiable.

El sindicato lleva la delantera, afirmó Ken Herbert, analista de RBC Capital Markets. “Si realmente hay un momento para llegar a un acuerdo que funcione para ellos, es ahora”, afirmó. “Van a ser muy, muy agresivos”.

La semana pasada, Boeing se negó a dar una perspectiva financiera para este año, aunque mantuvo su objetivo de generar un flujo de caja libre de 10 mil millones de dólares en 2025 o 2026, un objetivo que corre el riesgo de verse arruinado por un paro laboral prolongado.

Un acuerdo laboral también podría resultar costoso. Cada aumento del 10 por ciento en los salarios de los maquinistas reducirá el flujo de caja libre en 2026 en aproximadamente 260 millones de dólares antes de que se compensen el precio y la productividad, según Sheila Kahyaoglu, analista de Jefferies.

Hay mayor incertidumbre ahora que los reguladores estadounidenses profundizan en las prácticas de calidad de Boeing después de la explosión estructural en el vuelo 1282 de Alaska Airlines el 5 de enero. Sus proveedores, que se reunieron en el área de Seattle esta semana, también deben sopesar si se arriesgan a un aumento continuo de producción.

Los maquinistas pretenden utilizar su influencia para presionar por más concesiones económicas que las habituales. Holden quiere que Boeing restablezca miles de inspecciones de calidad que suspendió la década pasada. Y planea presionar a los ejecutivos para que se comprometan a fabricar aviones en Seattle durante décadas.

Boeing dice que restableció las inspecciones y ha aumentado el número de inspectores de calidad en su división comercial en un 20 por ciento desde 2019.

El sindicato también planea presionar para que se recuperen las pensiones de beneficios definidos, menores costos de bolsillo en salud y más flexibilidad en torno a las horas extras. El local de IAM ha estado estudiando las tácticas empleadas el año pasado por United Auto Workers, incluida la huelga en lugares selectivos, dijo Holden.

“Necesitamos empleos para 50 años, no para cuatro años”, dijo Holden.

Existe un vínculo entre los dolores de parto de Boeing y las fallas de calidad que llevaron a los reguladores estadounidenses y a las aerolíneas clientes a enviar auditores a las fábricas del fabricante de aviones después del accidente de Alaska Airlines, dijo Cliff Collier, un consultor con décadas de experiencia en fabricación aeroespacial.

Las recientes luchas de Boeing tienen su origen en la rotación, dijo: una afluencia de trabajadores y gerentes sin experiencia desde la pandemia, y tácticas laborales que llevaron a un éxodo anterior de personal experimentado, dijo Collier.

“La gente no se vuelve más estúpida”, dijo Collier. “La gente trabaja demasiado, la empujan a hacer cosas que probablemente no deberían hacer”.