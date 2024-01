Germán Larrea, con un ojo en España: Grupo México estudia comprar minera en Europa

Grupo México buscaría comprar una mina de cobre española de First Quantum Minerals. (Cuartoscuro)

Grupo México, de Germán Larrea, se encuentra entre varias empresas que están considerando ofertas para comprar una mina de cobre española de First Quantum Minerals, mientras el productor canadiense de metales busca reforzar su balance después de que se ordenó el cierre de su mina insignia en Panamá.

First Quantum inició un proceso para vender su mina Las Cruces en el sur de España en diciembre después de que el cierre repentino de la mina Cobre Panamá dejó a la compañía frente a una incertidumbre financiera, según personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas porque hablan de información confidencial.

Las Cruces, una de las operaciones más pequeñas de First Quantum, está valorada en menos de mil millones de dólares, dijeron las personas.

Las acciones de First Quantum subieron un 0.3 por ciento a las 09:31 horas de este jueves en Toronto. Grupo México cayó 0.6 por ciento en la Ciudad de México.

Las Cruces le daría a Grupo México, el conglomerado controlado por el multimillonario mexicano Germán Larrea, otra oportunidad de expandirse en Europa después de que no logró adquirir un complejo minero de cobre español diferente en 2021.

Grupo México anteriormente ofertó por la operación minera cercana Minas de Aguas Tenidas, conocida como Matsa, pero perdió frente al productor australiano Sandfire Resources, que compró el activo por alrededor de 1,900 millones de dólares.

First Quantum y Grupo México declinaron hacer comentarios.

Las recomendaciones a First Quantum

Los analistas han recomendado a First Quantum vender activos para apuntalar su balance tras el revés de Cobre Panamá. La mina gigante generó el 78 por ciento de las ganancias operativas de First Quantum en los primeros nueve meses del año pasado, según un documento de la empresa. Sin la operación en Panamá, los analistas han advertido que First Quantum corre el riesgo de incumplir sus acuerdos de deuda a finales de este año.

La mina Las Cruces está atravesando una transición de una operación a cielo abierto que llegó al final de su vida útil en 2021 a una operación subterránea preparada para extender su vida útil en 18 años o más, según una presentación de la empresa. La ampliación incluye una refinería diseñada para producir aproximadamente 72,000 toneladas de cátodos de cobre al año, que se envían como producto final.

Los activos de cobre han atraído el interés de las empresas mineras que esperan que la demanda aumente como resultado de la transición energética, y las perspectivas alcistas ya han provocado un aumento en las negociaciones.