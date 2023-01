Davos 2023: ¿Qué millonarios participarán en el Foro Económico Mundial? Esto sabemos

No hace tanto tiempo que los multimillonarios rusos eran un elemento fijo en Davos, tan comunes como los abrigos acolchados de Moncler, y este año no habrá ninguno, ya que la guerra en Ucrania y el ostracismo de Rusia por parte de Occidente han desterrado efectivamente a los oligarcas de la confabulación anual de las élites capitalistas.

Después de dos años de interrupción por la pandemia, el Foro Económico Mundial regresa a su entorno alpino invernal, del 16 al 20 de enero. Pero la composición de la lista de invitados multimillonarios es decididamente diferente, lo que refleja la agitación global que ha reformado las fortunas y ha cambiado los centros de poder en medio de la guerra, la enfermedad y la inflación creciente.

Hay aproximadamente 116 multimillonarios registrados para asistir al evento de este año, un 40 por ciento más que hace una década. Además de los rusos ausentes, no hay ninguno de China este año, con la nación aún recuperándose de un aumento en los casos de COVID-19 y el desplome del mercado de valores que borró 224 mil millones de dólares de las fortunas de las personas más ricas del país en 2022.

Ayudar a llenar el vacío es un aumento en la cantidad de multimillonarios provenientes del Golfo, una región con nueva arrogancia gracias al aumento de los precios del petróleo y una reputación como un bolsillo de relativa estabilidad en un área conflictiva.

India, una presencia consistentemente grande en Davos en años anteriores, cuenta con 13 multimillonarios, incluido el magnate del carbón convertido en industrial diversificado, Gautam Adani, cuya riqueza se disparó en 44 mil millones el año pasado. Actualmente es la cuarta persona más rica del mundo, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. Casi un tercio de todos los filipinos que asistieron reclamaron fortunas de 10 dígitos.

Los estadounidenses, como de costumbre, forman el grupo más grande, con la asistencia de 33 personas, incluidos titanes corporativos que no asistieron al evento del año pasado, que se pospuso hasta mayo. Wall Street en particular estará bien representado, con el director ejecutivo de JPMorgan Chase & Co., Jamie Dimon, Larry Fink de BlackRock y Steve Schwarzman de Blackstone entre los invitados.

A pesar de su proximidad a la estación de esquí suiza, solo 18 multimillonarios europeos están registrados para ir. Los únicos asistentes del Reino Unido golpeado por la recesión son en realidad indios: Lakshmi Mittal, con sede en Londres, del gigante del acero ArcelorMittal y sus hijos.

El recuento total sería mayor si no fuera por la caída de los mercados mundiales. Por ejemplo, Gong Yingying, fundador de la plataforma de datos médicos Yidu Tech, acuñó una fortuna de mil millones de dólares con una oferta pública en el punto álgido de la covid en 2021. Las acciones de la empresa cayeron 90 por ciento desde entonces.