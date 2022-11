Senado de EU aprueba ley para proteger el matrimonio igualitario con apoyo bipartidista

El Senado de Estados Unidos aprobó una ley para consagrar la protección federal para los matrimonios entre personas del mismo sexo, con un voto bipartidista que demuestra dramáticamente el cambio cultural masivo sobre el tema.

La votación de 61 a 36 de este martes fue una victoria para los demócratas que expresaron su preocupación de que la Corte Suprema, de tendencia conservadora, pueda anular un fallo de 2015 que estableció el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo.

“Es un reconocimiento aterrador pero necesario de que, a pesar de todo el progreso que logramos, el derecho constitucional al matrimonio entre personas del mismo sexo no tiene ni una década y existe solo en virtud de una decisión muy limitada de 5-4 de la Corte Suprema”, dijo Chuck Schumer, líder de la mayoría del Senado.

El proyecto de ley, llamado Ley de Respeto al Matrimonio, fue aprobado con 12 republicanos que se unieron a todos los demócratas presentes para apoyarlo. El proyecto de ley regresa a la Cámara, donde se espera que sea aprobado, porque el Senado enmendó la legislación para brindar protecciones a la libertad religiosa para satisfacer las demandas de los republicanos. La Cámara aprobó una versión anterior en una votación bipartidista de 267-157.

El proyecto de ley, patrocinado por las demócratas Tammy Baldwin y Dianne Feinstein y la republicana Susan Collins, derogaría la Ley de Defensa del Matrimonio que definía el matrimonio entre un hombre y una mujer según la ley federal.

Si la Corte Suprema anula su decisión en Obergefell v. Hodges, la legislación otorgaría reconocimiento federal a los matrimonios entre personas del mismo sexo, pero no requeriría que los estados emitan licencias de matrimonio igualitario. Sin embargo, los estados estarían obligados a reconocer las licencias de matrimonio emitidas en otro estado donde esas uniones sean legales independientemente del sexo, la raza, el origen étnico o la nacionalidad.

También afirma protecciones y beneficios federales para parejas interraciales.

Baldwin y Collins trabajaron junto con la demócrata Kyrsten Sinema y los republicanos Thom Tillis y Rob Portman para enmendar la legislación original y obtener más apoyo republicano.

El nuevo lenguaje asegura que la medida no infrinja la libertad religiosa y las protecciones de conciencia. Las organizaciones religiosas sin fines de lucro no estarían obligadas a brindar servicios para ninguna celebración de matrimonio. También prohíbe que el proyecto de ley se use para negar o alterar beneficios no relacionados con el matrimonio, como la exención de impuestos de una iglesia u otra organización sin fines de lucro.

“Por el bien de nuestra nación hoy y su supervivencia, lo hacemos bien al dar este paso. No aceptando ni validando los puntos de vista devotos de los demás, sino por el simple acto de tolerarlos”, dijo la senadora republicana Cynthia Lummis de Wyoming.

Múltiples grupos religiosos, incluida la Alianza Interreligiosa, la Liga Antidifamación y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, expresaron su apoyo a la Ley de Respeto al Matrimonio.

Kelley Robinson, presidenta de Human Rights Campaign, un grupo de defensa de LGBTQ+, dijo que la aprobación del martes es una victoria muy necesaria para la comunidad que ha estado sujeta a una creciente retórica extremista.

“Aprobar este proyecto de ley muestra una verdadera victoria para nuestra comunidad, y una que realmente demuestra que en los niveles más altos de gobierno, se respeta nuestra humanidad, se respeta nuestra dignidad, se respeta nuestro amor”, dijo Robinson.

La opinión pública sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo ha cambiado significativamente desde que se promulgó la Ley de Defensa del Matrimonio. En 1996, una encuesta de Gallup mostró que solo el 27 por ciento de los estadounidenses lo apoyaba, esa cifra ha aumentado desde entonces al 71 por ciento, según una encuesta de junio de Gallup.

Portman dijo que el proyecto de ley alinea la ley con el sentimiento público.

Los demócratas dijeron que era necesario aprobar una legislación que protegiera los derechos de las parejas del mismo sexo después de que la Corte Suprema anuló la decisión Roe v. Wade de 1973 que estableció el derecho constitucional al aborto. En su opinión concurrente sobre el caso, el juez de la Corte Suprema Clarence Thomas escribió que la corte debería revisar otros “precedentes del debido proceso”, incluido el fallo de 2015 Obergefell v. Hodges.

En 2013, la Corte Suprema dictaminó en Estados Unidos v. Windsor que el gobierno federal no puede discriminar a las parejas casadas del mismo sexo al determinar los beneficios y protecciones. Y Obergefell v. Hodges determinó que todos los estados están obligados a autorizar los matrimonios entre personas del mismo sexo y reconocer los matrimonios realizados legalmente en otros estados.