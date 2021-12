¿Hay esperanza? Primeros datos de ómicron indican que podría ser menos peligrosa que delta

Funcionarios del sector salud de Estados Unidos indicaron que pese a la rápida propagación de la variante ómicron, los primeros reportes indican que puede ser menos peligrosa que delta, la cual sigue siendo la que predomina en el mundo.

El doctor Anthony Fauci, quien es el principal epidemiólogo de EU y asesor del presidente Joe Biden, aseguró en entrevista a CNN que según los primero indicios, ómicron es de menor riesgo a comparación de delta.

Los datos iniciales de Sudáfrica, el epicentro del brote de la variante ómicron, no muestran un aumento grave de hospitalizaciones.

“Hasta ahora, no parece que haya un gran grado de gravedad. Pero realmente debemos tener cuidado antes de tomar cualquier determinación de que sea menos grave o que realmente no cause ninguna enfermedad grave, comparable a delta”, dijo el domingo Anthony Fauci.

Incluso cuando ómicron se ha extendido a al menos 16 estados de EU, Fauci dijo que la administración Biden está reevaluando la prohibición de viajar en los países del sur de África a medida que haya más información disponible.

“Los datos iniciales de Sudáfrica, el epicentro del brote de la variante ómicron, son un poco alentadores con respecto a la gravedad”, asintió.

Asimismo, detalló que todas las vacunas existentes pueden proporcionar un grado considerable de protección en contra de la variable.

Por último aseguró que espera que su país revise sus restricciones de viaje desde Sudáfrica y otros países africanos dentro de “un periodo razonable de tiempo”.