Este magnate inmobiliario tiene un plan de 100 mdd para ‘salvar’ Internet

Frank McCourt, el magnate inmobiliario multimillonario y expropietario de los Dodgers de Los Ángeles, está invirtiendo 100 millones de dólares en un intento por reconstruir los cimientos de las redes sociales. El esfuerzo, que ha llamado con orgullo Proyecto Libertad, se centra en la construcción de una base de datos de acceso público de las conexiones sociales de las personas, lo que permite a los usuarios mover registros de sus relaciones entre los servicios de redes sociales en lugar de estar bloqueados en unas pocas aplicaciones dominantes.

El trasfondo del Proyecto Libertad es el miedo al poder que algunas grandes empresas, y específicamente Facebook, han acumulado durante la última década. “Nunca pensé que estaría cuestionando la seguridad de nuestros sistemas subyacentes, a saber, la democracia y el capitalismo”, dijo McCourt. “Vivimos bajo una vigilancia constante, y lo que está sucediendo con esta acumulación masiva de riqueza y poder en manos de unos pocos es increíblemente desestabilizador. Amenaza al capitalismo porque el capitalismo necesita tener alguna forma de justicia para sobrevivir”.

McCourt no es el único que se siente así. Otros están tratando de reformar las redes sociales aprobando nuevas leyes o regulaciones, esperando que la próxima generación de nuevas empresas interrumpa a los actuales operadores o presionando a Facebook para que mire hacia adentro y revise su modelo de negocio. McCourt, junto con otros como el director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, dicen que la solución puede ser blockchain, la tecnología que sustenta bitcoin y otras criptomonedas.

Project Liberty usaría blockchain para construir una nueva infraestructura de Internet llamada Protocolo de redes sociales descentralizadas. Con las criptomonedas, blockchain almacena información sobre los tokens en las billeteras digitales de todos; el DSNP haría lo mismo con las conexiones sociales. Facebook posee los datos sobre las conexiones sociales entre sus usuarios, lo que le da una enorme ventaja sobre la competencia. Si todas las empresas de redes sociales se basaran en un gráfico social común, dice la teoría, tendrían que competir ofreciendo mejores servicios, y la posibilidad de que una sola empresa llegue a ser tan dominante se desplomaría.

La construcción de DSNP recae en Braxton Woodham, cofundador del servicio de entrega de comidas Sun Basket y ex director de tecnología de Fandango, el sitio web de entradas para películas. Woodham había estado jugando con la idea de construir algo como DSNP, pero no imaginaba que nadie estaría interesado en invertir en él. Cuando reflexionó sobre la idea con McCourt, dice: “Pensé que estábamos hablando de nuestras ensoñaciones, no pensé que fuera algo que realmente haríamos”.

En cambio, McCourt contrató a Woodham para construir el protocolo y se comprometió a invertir 75 millones de dólares en un instituto de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., y Sciences Po en París, para investigar tecnología que sirva al bien común. El resto de sus 100 millones de dólares se destinará a impulsar a los empresarios a crear servicios que utilicen el DSNP. McCourt llama a este su tercer intento de arreglar las redes sociales, después de invertir previamente en empresas de tecnología que pensó que ayudarían a transformar la forma en que las personas interactúan en línea. Sus intentos anteriores lo convencieron de que los emprendedores deben contar con el apoyo de pensadores académicos que exploren las cuestiones éticas más importantes de la industria.

La idea del protocolo blockchain se hace eco de un proyecto que Dorsey ha estado impulsando en Twitter llamado Bluesky. Dorsey ha estado en el centro de la lucha sobre cómo empresas como la suya deberían vigilar a sus usuarios. Dijo después de que Twitter prohibió al expresidente Donald Trump que un gráfico social basado en blockchain reduciría lo que está en juego cuando las empresas privadas toman decisiones de los usuarios. “La razón por la que tengo tanta pasión por Bitcoin se debe en gran parte al modelo que demuestra: una tecnología de Internet fundamental que no está controlada ni influenciada por ningún individuo o entidad en particular”, tuiteó Dorsey el 13 de enero. quiere ser, y con el tiempo, será más “.

Si bien el poder de las empresas de redes sociales hace que muchas personas se sientan incómodas, los críticos también las acusan de no ejercer su poder de manera efectiva, lo que permite un comportamiento abusivo. Un enfoque descentralizado de las redes sociales en realidad podría socavar el poder de la moderación del contenido, al facilitar que los usuarios que se inician en una plataforma simplemente migren sus audiencias a otras más permisivas. McCourt y Woodham dicen que blockchain podría desalentar el mal comportamiento porque las personas estarían atadas a sus publicaciones para siempre.

Antes de que el Proyecto Libertad se enfrente a tales problemas, debe preocuparse por atraer a suficientes personas para que sean importantes. La forma actual de hacer las cosas está profundamente arraigada, y Project Liberty propone que todo Internet comience a hacer las cosas de manera drásticamente diferente. Eventualmente, el grupo planea crear su propio producto de consumo sobre la infraestructura DSNP, y escribió en un comunicado de prensa que el resultado final será una “economía de datos abierta e inclusiva donde los individuos poseen, controlan y obtienen un mayor valor social y económico de su información personal”.

McCourt también cree que la historia reciente ha subrayado la disfunción del sistema actual, marcada por el motín alimentado por información errónea en el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero. ¿Qué tienen realmente que perder los usuarios de las redes sociales? “Mire el pozo negro que se ha creado”, dijo. “Mira la realidad en la que se ha convertido Internet”.