CDC: personas ya vacunadas pueden viajar con ‘bajo riesgo’ de contagio, pero no taaan rápido...

Las personas completamente vacunadas pueden reanudar los viajes recreativos en Estados Unidos. Con “bajo riesgo”, pero aún deben usar cubrebocas y evitar las multitudes, según un nuevo consejo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

Los CDC publicaron este viernes su guía de viaje tan esperada en medio del ritmo acelerado de las vacunación en EU, Incluso cuando las variantes más contagiosas amenazan con encender una nueva ola de casos COVID y mientras millones de estadounidenses de todas formas continúan ‘tocando el cielo’.

La guía dice que las personas completamente vacunadas no necesitan una prueba de COVID y no necesitan ponerse en cuarentena cuando viajan dentro del país. Para viajes internacionales, no necesitan una prueba a menos que sea requerido por su país de destino y no necesitan ponerse en cuarentena una vez de regreso a EU, pero deben ser examinados antes de abordar un vuelo de regreso.

Sin embargo, la directora de los CDC dijo este viernes, en una conferencia de prensa, que todavía no recomienda hacer viajes no esenciales, incluso para personas vacunadas, pero que la agencia tiene el deber de actualizar su guía a medida que haya más ciencia disponible.

“Sabemos que ahora mismo tenemos un número creciente de casos. Abogaría contra los viajes en general“, dijo la directora de los CDC, Rochelle Walensky, en una sesión informativa en la Casa Blanca. “Nuestra guía no dice nada sobre recomendar o no recomendar viajes a personas completamente vacunadas; nuestra guía habla de la seguridad de hacerlo. Si está vacunado, el riesgo es menor“.

No obstante, mantuvo la promesa de viajar pidiendo a las personas que se vacunen cuando puedan. “Todos queremos volver a las cosas que amamos. Conseguir que más personas se vacunen lo más rápido posible y tomar medidas de prevención para detener la propagación de COVID-19 es el camino para salir de esta pandemia y regresar a nuestras actividades cotidianas “, dijo Walensky.

Todas las personas, incluso si están vacunadas, deben usar cubrebocas n los aviones, dijeron los CDC. La agencia considera a alguien completamente vacunado dos semanas después de su última vacuna.

Viajes nacionales

Roger Dow, presidente y director ejecutivo de la Asociación de Viajes de Estados Unidos, describió la nueva guía de viajes de los CDC como “un paso importante en la dirección correcta” en una declaración enviada por correo electrónico. Dijo que el reconocimiento de los CDC de que las vacunas eliminan la necesidad de pruebas y la cuarentena elimina una barrera clave para los viajes nacionales.

Los CDC publicaron anteriormente una guía sobre lo que pueden hacer las personas vacunadas. Dijo que las personas completamente vacunadas pueden reunirse en privado sin cubrebocas o visitar un hogar no vacunado, como los abuelos vacunados que visitan el hogar de un hijo y sus nietos.

Sin embargo, instó a los estadounidenses vacunados a seguir usando máscaras en público y evitar las multitudes. En ese momento, los CDC no cambiaron sus recomendaciones de viaje.

El CDC aún desaconseja los “viajes nacionales no esenciales” de quienes no están completamente vacunados. Esas personas deben hacerse la prueba de uno a tres días antes del viaje y nuevamente de tres a cinco días después. Deben quedarse en casa y ponerse en cuarentena durante siete días después de viajar, o 10 días si no se hacen una prueba, dice el CDC.

Los viajes aéreos en Estados Unidos han comenzado a recuperarse: 1.6 millones de personas pasaron por los puntos de control de la TSA el jueves, muy por encima de las 124 mil que lo hicieron un año antes, pero aún por debajo de los 2.4 millones del mismo día en 2019.

Los casos de COVID-19 han comenzado a aumentar nuevamente en EU, con 79 mil casos nuevos registrados el jueves. Walensky advirtió esta semana que los estadounidenses no pueden abandonar los esfuerzos de mitigación, y dijo que le teme a una “fatalidad inminente” cuando una cuarta ola comience a crecer. Más de 553 mil personas han muerto a causa del virus en EU, en medio de más de 30 millones de casos.