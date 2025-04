Cómo un fabricante estadounidense de contenedores de basura a prueba de ratas se vio perjudicado por los aranceles de Trump

La pasada Navidad, Liz Picarazzi, cuya empresa fabrica contenedores de basura a prueba de ratas, instalados por toda la ciudad de Nueva York, arruinó sus planes navideños y arrastró a su familia a Vietnam para intentar proteger su negocio de los aranceles. Había empezado a fabricar su producto en el patio trasero de su casa de Brooklyn en 2012. Citibin , que ahora emplea a ocho personas, incluido el marido de Picarazzi, ha prosperado en los últimos años gracias en gran parte a la lucha del alcalde Eric Adams contra las ratas . “Mi negocio no existiría si no viviera entre la basura y las ratas de la ciudad de Nueva York”, dice Picarazzi.

Los productos Citibin vienen en diferentes formas y tamaños: la empresa también fabrica casilleros para cochecitos de bebé y paquetes de correo, así como lo que se anuncia como un contenedor extra resistente a prueba de osos. Los precios van desde los dos mil hasta los 15 mil dólares. Picarazzi, de 52 años, inicialmente fabricaba sus contenedores, una combinación de aluminio, acero y un compuesto de bambú, en Nueva York, Pensilvania y Connecticut, pero en 2017 trasladó toda la producción a China, donde los costos eran mucho más bajos. “Fue muy fácil establecer la producción en China, más fácil que en Estados Unidos, y como estadounidense, fue horrible descubrirlo”, afirma.

Poco después, los aranceles a las importaciones chinas, impuestos durante el primer mandato del presidente Donald Trump , afectaron sus productos. Estos aranceles iniciales tuvieron un impacto, pero finalmente se levantaron. De cara a las elecciones presidenciales de 2024, Picarazzi buscaba proteger su negocio ante la posibilidad de una nueva ronda de aumentos arancelarios, por lo que trasladó aproximadamente un tercio de su producción a Vietnam. “Me sentí bastante bien con mi posición: ‘Felicitaciones, hiciste tu tarea en 2024, sacaste una A en tu estrategia ’ China + Uno ‘’”, recuerda, refiriéndose a una fórmula ampliamente promocionada entre las multinacionales para diversificar las cadenas de suministro y, al mismo tiempo, mantener su presencia en China.

Esa sensación de autosatisfacción no duró mucho. La victoria de Trump en noviembre hizo que Picarazzi se diera cuenta de que necesitaba abandonar China por completo. Durante la campaña, la candidata republicana se había comprometido a aumentar los aranceles a las importaciones chinas hasta en un 60 por ciento. Durante su viaje, organizado apresuradamente en diciembre, puso en marcha planes para trasladar toda la producción a Vietnam, un país que ha despertado un gran interés en los últimos años por parte de empresas grandes y pequeñas que buscan refugio en medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China .

La pareja, cuya casa sirve de garantía para un préstamo a la empresa, ahora espera con temor saber a qué naciones aplicará la administración Trump aranceles recíprocos en abril. Esta lista podría incluir un gran número de países o un grupo más pequeño de una docena con los que Estados Unidos tiene los mayores déficits comerciales bilaterales. “Si se aplican aranceles recíprocos, todo mi plan para Vietnam se irá al traste”, afirma Picarazzi.

Empresas de todos los tamaños realizan sus propias evaluaciones de riesgos e intentan encontrar la manera de fabricar sus productos al menor costo posible y con la menor interrupción posible. Ya se trate de contenedores de basura a prueba de ratas, equipos para tractores o bordados, se prevé que todo tipo de productos importados serán más caros debido a los aranceles.

Brian Nelson , director ejecutivo de HCC Inc., fabricante de equipos de cosecha agrícola en Mendota, Illinois, afirma que las inconsistencias políticas de la administración Trump dificultan la planificación a futuro. Como resultado, la empresa ha suspendido la contratación. “He asistido a todo tipo de conferencias económicas, he escuchado diferentes pronósticos y todos dicen que darán las respuestas”, afirma. “Pero el problema es que, al final de la presentación de dos horas, básicamente regresan y dicen: ‘Bueno, no lo sabemos porque la administración sigue cambiando de opinión, retrasando las cosas o, a veces, incluso dando un giro de 180 grados’, lo que impide elaborar estrategias a largo plazo”.

Mientras algunas pequeñas empresas están haciendo una pausa, otras intentan ajustar el rumbo. Randy Carr, quien dirige World Emblem International Inc. , con sede en Florida y que fabrica emblemas y parches en Estados Unidos y México, afirma que se subió a un avión a la República Dominicana en cuanto Trump anunció su intención de imponer aranceles a México. “Ya encontramos un lugar, ya estamos negociando los términos y tenemos que trasladar nuestros activos y contratar personal”, afirma. “Montar otra fábrica no es nada agradable”.

No todas las pequeñas empresas se oponen a los aranceles, y muchas llevan años reclamando protección frente a competidores extranjeros con precios más bajos. El déficit comercial de Estados Unidos se disparó un 34%, alcanzando un máximo histórico de 131 000 millones de dólares en enero, y las importaciones procedentes de China sumaron casi 76 000 millones de dólares en enero y febrero, la mayor suma total para esos dos meses en tres años. El argumento de la administración Trump sobre los aranceles , basado en la premisa de que «sin dolor no hay ganancia », es que las empresas y los consumidores estadounidenses deberían tolerar los costes adicionales que se les imponen con el pretexto de reducir los desequilibrios comerciales y recuperar empleos en Estados Unidos.

Sin embargo, incluso los propietarios de pequeñas empresas que comparten ese razonamiento no pueden evitar sentirse confundidos por la forma en que se está implementando la política comercial en la era Trump 2.0. Algunos días comienzan con amenazas arancelarias que se convierten en alivios por la tarde. La Federación Nacional de Empresas Independientes (NFIB) , un grupo comercial, informó que la lectura de febrero de su índice de incertidumbre fue la segunda más alta jamás registrada. El porcentaje de propietarios de empresas que dijeron que era un buen momento para expandirse registró su mayor descenso desde abril de 2020, el primer mes completo de la pandemia de COVID-19, y un indicador de planes de inversión alcanzó su nivel más bajo en casi cinco años.

La ampliación de los aranceles amenaza los avances que otros países han logrado a expensas de China. Las exportaciones de Vietnam a EU aumentaron un 18 por ciento en 2024, y el país registró el tercer mayor superávit comercial con Estados Unidos. En los dos meses transcurridos desde que Trump asumió el cargo, los aranceles de Citibin sobre sus productos de origen chino se dispararon por encima de todas las expectativas (del 7.5 por ciento al 52.5 por ciento), mientras que los aranceles sobre sus envíos a Vietnam aumentaron de cero al 25 por ciento, debido a los gravámenes al aluminio y al acero que entraron en vigor el 12 de marzo. (A diferencia de los impuestos durante la primera presidencia de Trump, los nuevos aranceles sobre los metales también se aplican a productos derivados, como tuercas, tornillos y autopartes).

Hasta ahora, la empresa está considerando una factura arancelaria sobre cinco de sus contenedores que llegarán a Nueva York esta primavera, la cual será 130 mil dólares más alta de lo que habría sido antes de que Trump asumiera el cargo. Picarazzi intenta conseguir descuentos de sus fabricantes y busca otras maneras de recortar gastos, pero calcula que no tendrá más opción que trasladar parte del costo a los clientes. Ella y su esposo han intentado calcular el impacto en su negocio de las diversas propuestas arancelarias de Trump. “Tenemos una hoja de cálculo que creamos donde cada columna representa un escenario, y yo me pregunto: ‘¿Cuántas malditas columnas? ¿Por qué se agrega otra?‘”, dice.

Picarazzi dice que ha explorado la posibilidad de traer la producción de vuelta a Estados Unidos, pero no logra hacer los cálculos. Recientemente envió 20 solicitudes a fábricas y solo recibió dos presupuestos, ambos el doble de sus costos en Asia, afirma. “Soy una estadounidense patriota”, dice Picarazzi. “Estaría muy orgullosa de poder fabricar aquí, pero ningún banco me va a dar un préstamo para abrir una fábrica”.

