Sam Altman, la inteligencia artificial y Trump en el poder

El 30 de noviembre de 2022, el tráfico del sitio web de OpenAI era cercano a cero. Era una startup tan pequeña y tranquila que sus propietarios ni siquiera se molestaban en rastrear su tráfico web. Fue un día tranquilo, el último que la empresa conocería. Al cabo de dos meses, OpenAI registraba más de 100 millones de visitantes que probaban ChatGPT. Nada ha sido igual para nadie desde entonces, particularmente para Sam Altman. En esta entrevista, el director ejecutivo explica su despido de cuatro días, cómo dirige OpenAI, sus planes para la presidencia de Trump-Musk y su incansable búsqueda de la inteligencia artificial general: el santo grial de la IA, en la que las máquinas serán capaces de realizar cualquier tarea intelectual que pueda hacer un humano. La entrevista ha sido editada y condensada por razones de espacio.

Tu equipo sugirió que este sería un buen momento para repasar los últimos dos años, reflexionar sobre algunos eventos y decisiones, y aclarar algunas cosas. Pero antes de hacerlo, ¿puedes contarnos nuevamente la historia de la cena fundacional de OpenAI? Porque parece que el valor histórico de ese evento aumenta día a día.

Todo el mundo quiere una historia concentrada en la que hay un momento en el que sucedió algo. Siendo conservador, diría que hubo 20 cenas fundacionales ese año (2015), y luego solo una termina ingresando al canon y todos hablan de eso. La más importante para mí personalmente fue la que tuvimos Ilya (Sutskever)① y yo en el Counter en Mountain View. Solo nosotros dos. En nuestra primera cena él articuló, aunque en palabras que hoy no emplearía, nuestra estrategia para desarrollar la Inteligencia Artificial General (AGI).

¿Qué queda del espíritu de esa cena en la empresa?

En general, todo. Hay cosas adicionales, pero esta idea de que creíamos en el aprendizaje profundo, creíamos en un enfoque técnico particular para llegar allí y en una forma de hacer investigación e ingeniería juntas, me parece increíble lo bien que funcionó. Por lo general, cuando tienes estas ideas, no funcionan del todo, y claramente hubo algunas cosas en nuestra concepción original que no funcionaron, como la estructura② y todo eso. Pero (creer) que la AGI era posible, que debíamos apostar por ese enfoque y que, si fuera posible, sería un gran logro para la sociedad, eso ha resultado sorprendentemente cierto.

Una de las fortalezas de ese grupo original de OpenAI era el reclutamiento. De alguna manera, lograron concentrar a los mejores talentos en la IA, a menudo ofreciendo mucho menos dinero que sus competidores. ¿Cómo los convencieron?

La propuesta fue simplemente “ven a desarrollar una AGI”… no te imaginas cuán herético era en ese momento decir que íbamos a desarrollar una AGI. De modo que filtras al 99 por ciento del mundo y solo te quedas con los pensadores realmente talentosos y originales. Y eso es muy poderoso. Si estás haciendo lo mismo que todos los demás, si estás creando, por ejemplo, la enésima aplicación para compartir fotos, es realmente difícil reclutar talento. Pero si los convences de que nadie más lo está haciendo y apelas a un grupo pequeño y realmente talentoso, puedes conseguirlos a todos. Y todos quieren trabajar juntos. Así que planteamos lo que en ese momento sonó como una propuesta audaz o tal vez descabellada, que alejó a todos los expertos veteranos en el campo, para quedarnos con un grupo joven, talentoso y heterogéneo que constituyó un buen comienzo.

La fecha oficial del lanzamiento de ChatGPT es el 30 de noviembre de 2022. ¿Te parece que fue hace un millón de años o hace una semana?

(Risas) Cumpliré 40 años en 2025. Cuando cumplí 30 escribí una entrada de blog, que llevaba por título: “Los días son largos, pero las décadas son cortas”. Justo esta mañana, alguien me envió un correo electrónico y me dijo: “Esta es mi entrada de blog favorita, la leo todos los años. Cuando cumplas 40, ¿escribirás una actualización?”. Me río porque definitivamente no voy a escribir nada. No tengo tiempo. Pero si lo hiciera, en esta ocasión, el título sería: “Los días son largos y las décadas también son jodidamente largas”. Así que me ha parecido que ha pasado mucho tiempo desde el lanzamiento.

¿Eres una persona que disfruta del éxito? ¿Pudiste asimilarlo o ya estabas preocupado por la siguiente fase de desarrollo?

Una cosa muy extraña sobre mí o mi carrera: lo normal es que dirijas una gran empresa exitosa, y luego, a los 50 o 60 años, te canses de trabajar tan duro y te conviertas en un inversor de riesgo. Es muy inusual haber sido primero un inversor de riesgo y haber tenido una carrera bastante larga como inversor de riesgo y luego dirigir una empresa. Y hay muchas formas en las que creo que es malo, pero una forma en la que ha sido muy bueno para mí es que tienes el extraño beneficio de saber qué te va a pasar, porque has visto y asesorado a un montón de otras personas en esa transición. Supe que estaba inundado de gratitud y, al mismo tiempo, sentía: “Joder, me van a amarrar a un cohete y mi vida va a ser totalmente diferente y no tan divertida”. Tenía mucho humor negro al respecto. Mi esposo③ cuenta anécdotas divertidas de esa época. Cuando yo llegaba a casa, él me decía: “¡Esto es genial!”. Y yo le respondía: “Esto es realmente malo. Es malo para ti también. Todavía no te das cuenta, pero es realmente malo”. (Risas)

Ejecutivos de OpenAI Los altos ejecutivos de OpenAI en la sede de la empresa en San Francisco el 13 de marzo de 2023. De izquierda a derecha: Sam Altman, director ejecutivo; Mira Murati, directora de tecnología; Greg Brockman, presidente; e Ilya Sutskever, científico jefe. (Jim Wilson)

¿Recuerdas el primer momento en que tuviste la sospecha de que una empresa con fines de lucro con miles de millones de dólares en inversiones externas que rinde cuentas a una junta directiva sin fines de lucro podría ser un problema?

Seguro hubo muchos momentos. Pero ese año, desde noviembre de 2022 hasta noviembre de 2023, fue tan vertiginoso que apenas lo recuerdo. Literalmente parecía que habíamos creado una empresa entera desde casi cero en 12 meses, y lo hicimos ante los ojos de todos. Una de las cosas que aprendí, en retrospectiva, es que todo el mundo dice que no va a confundir lo importante con lo urgente, y todo el mundo se deja atrapar por lo urgente.④ Así que diría que el primer momento en el que me enfrenté fríamente a la realidad… que esto no iba a funcionar… fue alrededor de las 12:05 p. m. de la tarde de ese viernes.

Cuando se conoció la noticia de que la junta directiva te había despedido como director ejecutivo, fue impactante. Pero pareces una persona con una fuerte inteligencia emocional. ¿Detectaste alguna señal de tensión previamente? ¿Y sabías que tú eras la causa de esa tensión?

No creo que sea una persona con inteligencia emocional, pero incluso para mí esto estaba más allá del límite en el que podía detectar que había tensión. Ya sabes, teníamos esta especie de tema constante sobre seguridad versus capacidad y el papel de una junta directiva y cómo equilibrar todo esto. Así que sabía que había tensión, y no soy una persona con un coeficiente emocional alto, así que probablemente no vi más allá.

Sucedieron muchas cosas exasperantes ese primer fin de semana. Mi recuerdo -y puede que me equivoque en los detalles- es que me despidieron al mediodía de un viernes. Y muchas otras personas renunciaron el viernes por la noche. Ese viernes pensé: “Empezaremos un nuevo proyecto de inteligencia artificial general”. Y antes de que terminara el viernes algunos miembros del equipo ejecutivo dijeron: “Um, creemos que podemos revertir esto. Cálmate y espera”.

El sábado por la mañana dos miembros de la junta llamaron y querían hablar sobre mi regreso. Al principio, estaba muy enojado y dije que no. Y luego dije: “Está bien, está bien”. Realmente me importa (OpenAI). Pero dije: “Solo si toda la junta renuncia”. Ojalá hubiera tomado un enfoque diferente, pero en ese momento sentí que era justo pedirlo. Luego discrepamos sobre la junta, intentábamos negociar una nueva junta. Ellos tenían algunas ideas que pensé que eran ridículas; yo tenía algunas ideas que ellos pensaron que eran ridículas. Pero creí que (en general) estábamos de acuerdo. Y luego, cuando más enojado estaba transcurrió todo el domingo. De sábado a domingo siguieron diciendo: “Está casi hecho. Solo estamos esperando el consejo legal, pero se están redactando los consentimientos de la junta directiva”. Yo seguí diciendo: “Voy a mantener unida a la empresa. Ustedes tienen todo el poder, ¿están seguros de que me están diciendo la verdad?”. “Sí, vas a volver, vas a volver”.

Y luego, el domingo por la noche, anunciaron para mi estupor que Emmett Shear era el nuevo director ejecutivo. Y yo pensé: “Vale, ahora sí que estoy acabado”, porque eso fue un verdadero engaño. El lunes por la mañana mucha gente amenazó con renunciar y luego dijeron: “Está bien, tenemos que cambiar de rumbo”.

La junta directiva dice que hubo una investigación interna que concluyó que no fuiste “consistentemente sincero” en tus comunicaciones con ellos. Esa es una declaración que es específica (creen que mentiste o te reservaste alguna información), pero también vaga, porque no dice específicamente sobre qué no fuiste sincero. ¿Ahora sabes a qué se referían?

He escuchado diferentes versiones. Se afirmaba incluso que “Sam ni siquiera le dijo a la junta que iba a lanzar ChatGPT”. Y tengo un recuerdo e interpretación diferente respecto a eso. Pero lo que es cierto es que definitivamente no dije: “Vamos a lanzar esta cosa que va a ser un bombazo”. De lo que soy consciente es que tuve problemas con varios miembros de la junta sobre lo que consideré conflictos o comportamiento problemático, y no estaban contentos con la forma en que traté de sacarlos de la junta. Aprendí la lección.

Te invito a que le preguntes a cualquiera de los integrantes actuales de la junta si alguna vez he escondido algo, porque me aseguro de que nunca pase. Creo que la antigua junta directiva era genuina en su nivel de convicción y preocupación respecto a que la AGI pudiera salir mal. Creo que actuaba movida por una convicción equivocada pero genuina de lo que creía que era correcto. Y tal vez también porque la AGI estaba a la vuelta de la esquina y no estábamos siendo responsables con ella. Así que puedo respetar eso aunque estoy totalmente en desacuerdo con los detalles de todo lo demás.

Oficinas OpenIA Las oficinas de OpenAI en San Francisco el 10 de marzo de 2023. (Jim Wilson)

Obviamente ganaste, porque estás aquí sentado. ¿Pero no te traumatizó todo esto?

Totalmente. La parte más difícil no fue atravesar ese momento, porque se puede hacer mucho con una descarga de adrenalina de cuatro días. Y fue muy reconfortante ver que la empresa y mi comunidad en general me apoyaban. Pero una vez que terminaron esos días yo me quedé con un completo desastre en las manos. Y cada día empeoraba. Salía otra investigación del gobierno, salía otro antiguo miembro de la junta directiva filtrando noticias falsas a la prensa. Y todas esas personas que siento que realmente me jodieron a mí y a la empresa se habían ido, y ahora tenía que limpiar su desastre. Fue en esa época del año (diciembre), cuando oscurece como a las 4:45 p.m. y hace frío y llueve, y yo caminaba solo por mi casa por la noche, jodidamente deprimido y cansado. Y me parecía tan injusto. Fue una locura tener que pasar por eso y luego no tener tiempo para recuperarte, porque la casa estaba en llamas.

Hemos hablado un poco sobre cómo la investigación científica a veces puede entrar en conflicto con una estructura corporativa. Has colocado el área de investigación en un edificio distinto al del resto de la empresa, a un par de millas de distancia. ¿Hay alguna intención simbólica detrás de esa decisión?

Eh, no, eso es solo logística, planificación del espacio. Conseguiremos un gran campus en algún momento y la investigación seguirá teniendo su propia área. Proteger el corazón de la investigación es realmente fundamental para lo que hacemos.

¿Protegerlo de qué?

La forma habitual en la que opera una empresa de Silicon Valley es empezar como una empresa de productos. Te vuelves muy bueno en eso y vas alcanzando una escala masiva. Y a medida que construyes esta escala masiva, el crecimiento de los ingresos naturalmente se desacelera como porcentaje. Y en algún momento el CEO tiene la idea de que iniciará un laboratorio de investigación para generar un montón de nuevas ideas e impulsar un mayor crecimiento. Y eso ha funcionado un par de veces en la historia. Los ejemplos más famosos son Bell Labs y Xerox PARC. Pero por lo general, no funciona así. Lo más común es tener una empresa de productos muy buena y un laboratorio de investigación muy malo. Nosotros somos muy afortunados de que la pequeña empresa de producto que creamos sea la empresa tecnológica de más rápido crecimiento en la historia, o al menos en mucho tiempo. Pero eso podría fácilmente absorber la magia de la investigación, y no tengo intención de permitir que eso suceda.

Estamos aquí para construir inteligencia artificial general y superinteligencia y todo lo que viene más allá de eso. Hay muchas cosas maravillosas que nos van a suceder en el camino, cualquiera de las cuales podría distraernos muy razonablemente del premio mayor. Creo que es muy importante no distraernos.

CEO Nvidia El director ejecutivo de Nvidia Corp., Jensen Huang, habla en un evento en Tokio el 13 de noviembre de 2024. (Kyodo)

Si la AGI se alcanza en etapas, ¿cuál es el umbral en el que dirán: “Bien, hemos logrado la inteligencia artificial general”?

La forma más aproximada en que trato de pensarlo es cuando un sistema de IA puede hacer lo que pueden hacer humanos muy cualificados en trabajos importantes; entonces lo llamaría AGI. Luego hay un montón de preguntas relacionadas, como… ¿hace el trabajo completo? ¿Puede comenzar como un programa de computadora y decidir que quiere convertirse en médico? ¿Puede hacer lo que pueden hacer las mejores personas en el campo o el percentil 98? ¿Qué tan autónomo es? Todavía no tengo respuestas precisas para eso, pero si pudieras contratar a una IA como empleado remoto para que sea un gran ingeniero de software, creo que muchas personas dirían: “Bien, eso suena a AGI”.

Ahora bien, los umbrales estarán cambiando siempre, por eso es difícil, pero me quedaré con esa respuesta. Y luego, cuando pienso en la superinteligencia, lo más importante para mí es si este sistema puede aumentar rápidamente la tasa de descubrimientos científicos que se producen en el planeta Tierra.

ChatGPT tiene más de 300 millones de usuarios. ¿Qué están aprendiendo de ellos que haya cambiado su comprensión de ChatGPT?

Hablar con la gente sobre qué usos le da a ChatGPT ha sido muy útil en nuestra planificación del producto. Descubrimos que la gente intentaba usarlo para búsquedas, y eso en realidad no era algo que tuviéramos en mente cuando lo lanzamos por primera vez. Y el chatbot era terrible para eso, por eso se convirtió en algo importante a desarrollar. Y honestamente, desde que lanzamos la búsqueda en ChatGPT, casi ya no uso Google. Y no creo que me hubiera resultado obvio que ChatGPT iba a reemplazar mi uso de Google antes de que lo lanzáramos, cuando solo teníamos un prototipo interno.

Otra cosa que aprendimos de los usuarios es cuánto confían en él para obtener consejos médicos. Muchas personas que trabajan en OpenAI reciben correos electrónicos muy conmovedores donde la gente dice: “Estuve enfermo durante años, ningún médico me dijo lo que tenía. Finalmente, ingresé todos mis síntomas y resultados de análisis en ChatGPT, decía que tenía esta enfermedad rara. Fui al médico y me dieron tratamiento, y estoy totalmente curado”. Ese es un ejemplo extremo, pero este tipo de cosas suceden a menudo, y eso nos ha enseñado que la gente quiere eso y que deberíamos desarrollarlo más.

Los productos de OpenAI tienen varios precios, hay desde acceso gratuito a planes de 200 dólares; Bloomberg informó sobre la posibilidad de una suscripción de 2 mil dólares al mes. ¿Cómo se fija el precio de una tecnología que nunca antes ha existido? ¿Hubo una investigación de mercado?

Lanzamos ChatGPT de forma gratuita, luego la gente comenzó a usarlo mucho y teníamos que encontrar alguna forma de pagarlo. Creo que probamos dos precios, 20 y 42 dólares. La gente pensó que 42 era demasiado y 20 les parecía apropiado. Elegimos 20 dólares al mes. Probablemente fue a fines de diciembre de 2022 o principios de enero. No fue una cuestión rigurosa de “contratar a alguien y hacer un estudio de precios”.

Aparte estamos considerando otras opciones. Muchos clientes nos dicen que quieren un precio basado en el uso. Ya sabes, “algunos meses podría necesitar gastar mil dólares en cómputo, otros meses quiero gastar muy poco”. Recuerdo cuando teníamos Internet por conexión telefónica y AOL te daba 10 o cinco horas al mes o lo que fuera que tuvieras en tu paquete. Y odiaba eso.

¿Ha evolucionado tu percepción de los peligros reales de la IA?

Sigo concibiendo los mismos perfiles de riesgo a corto, mediano y largo plazo. Anticipo que en materia de ciber y bioseguridad⑦ veremos a corto plazo cuestiones graves o potencialmente graves que necesiten mitigación. A largo plazo, cuando se piensa en un sistema que realmente tiene una capacidad increíble, existen riesgos que probablemente sean difíciles de imaginar y modelar con precisión. Pero puedo pensar simultáneamente que estos riesgos son reales y también creer que la única forma de abordarlos adecuadamente es lanzar el producto y aprender.

En lo que respecta al futuro inmediato, la industria parece concordar en tres obstáculos potenciales para el progreso: la escalada de los modelos, la escasez de chips y la escasez de energía. Sé que se entretejen, pero ¿puedes clasificarlos en términos de cuánto te preocupan?

Tenemos un plan que me parece muy sólido en cada categoría. Al escalar los modelos, seguimos logrando avances técnicos, de capacidad y de seguridad, todo junto. Creo que 2025 será un año increíble. ¿Conoces el desafío ARC-AGI? Hace cinco años se creó ese premio como un parámetro para la AGI; quisieron establecer un punto de referencia que creyeron muy difícil de alcanzar. Nuestro modelo o3 superó esa prueba, ese punto de referencia. Durante cinco años estuvo ahí, sin resolver. Dijeron que si obtenías un puntaje del 85 por ciento, era un “aprobado”. Y nuestro sistema, sin ninguna modificación, recién salido de la caja, obtuvo un 87.5 por ciento. Y tenemos por venir investigaciones muy prometedoras y mejores modelos.

También hemos trabajado mucho en toda la cadena de suministro de chips, con todos los socios. Tenemos gente que construye centros de datos y fabrica chips para nosotros. Tenemos nuestro propio proyecto de chips. Y tenemos una asociación maravillosa con Nvidia, una empresa absolutamente increíble. Hablaremos más sobre esto el año que viene, pero ahora es el momento de que escalemos los chips.

Trump y Musk Trump y Musk hablan en el ringside durante el evento UFC 309 en el Madison Square Garden de Nueva York el 16 de noviembre. ( Chris Unger)

¿Y la energía?

La fusión (nuclear) va a funcionar. Pronto habrá una demostración de fusión con ganancia neta (de energía). Luego hay que construir un sistema que resista. Hay que escalarlo. Hay que averiguar cómo construir una fábrica o muchas, y hay que conseguir la aprobación regulatoria. Y para eso se necesitan aún algunos años. Pero espero que (Helion)⑧ demuestre pronto que la fusión funciona.

A corto plazo, ¿hay alguna manera de sostener el crecimiento de la IA sin retroceder en los objetivos climáticos?

Sí, pero ninguna que sea tan buena, en mi opinión, como permitir rápidamente los reactores de fusión. Creo que nuestro tipo particular de fusión es un enfoque tan hermoso que deberíamos apresurarnos a alcanzarlo y listo.

Mucho de lo que acabas de explicar está relacionado con el gobierno. Estados Unidos tiene nuevo presidente, tú hiciste una donación personal de un millón de dólares al fondo para el día de su investidura. ¿Por qué?

Es el presidente de Estados Unidos. Apoyo a cualquier presidente.

Entiendo por qué tiene sentido que OpenAI apoye a un presidente que es famoso por llevar la cuenta de quién lo apoya, pero esta fue una donación a título personal. Donald Trump se opone a muchas de las cosas que tú apoyas. ¿Me equivoco al pensar que la donación es menos un acto de convicción patriótica y más un acto de lealtad?

No apoyo todo lo que Trump hace, dice o piensa. Ni apoyo todo lo que Biden dice, hace o piensa. Pero sí apoyo a Estados Unidos y trabajaré en la medida de lo posible con cualquier presidente por el bien del país. Y particularmente por el bien de lo que creo que es este gran momento que tiene que trascender cualquier cuestión política. Creo que la AGI probablemente se desarrollará durante el mandato de este presidente, y hacerlo bien parece realmente importante. Creo que apoyar la ceremonia de toma de posesión es algo relativamente pequeño. Creo que todos deberíamos desearle éxito al presidente.

Elon Musk claramente jugará algún papel en esta administración. Tiene una demanda en tu contra. Está compitiendo contigo. Comentaste que crees que no usará su posición para involucrarse en algún negocio raro relacionado con la IA. Pero si me permites: en los últimos años compró Twitter, luego demandó para no comprar Twitter. Restableció la cuenta de Alex Jones en la red social. Retó a Zuckerberg a una pelea en una jaula. ¿Realmente crees que va a...?

Oh, creo que seguirá demandándonos y retirará las demandas y presentará nuevas demandas y lo que sea. Todavía no me ha retado a una pelea en una jaula, pero no creo que lo dijera en serio con Zuck. Como has señalado, él dice muchas cosas, las inicia, las deshace, él demanda, lo demandan, se pelea con el gobierno, es investigado por el gobierno. Eso es simplemente Elon siendo Elon. La pregunta era: ¿abusará de su poder político como copresidente, o como se llame ahora, para fastidiar a la competencia? No creo que lo haga. Sinceramente, no lo creo. Puede que me equivoque.

¿Te sorprende la cantidad de capital que ha podido recaudar para xAI, específicamente en Medio Oriente?

No. Tienen mucho capital. Es la industria que la gente quiere. Elon es Elon.

Supongamos que tienes razón y que tanto Elon como la administración tienen intenciones positivas. ¿Qué es lo más útil que puede hacer la administración Trump por la IA en 2025?

Infraestructura en Estados Unidos y mucha. Estoy totalmente de acuerdo con el presidente en que es inverosímil lo difícil que se ha vuelto construir cosas en Estados Unidos. Centrales eléctricas, centros de datos, cualquier cosa de ese tipo. Entiendo que hay burocracia, pero no es beneficioso para el país en general. Menos cuando se piensa en lo que debe suceder para que Estados Unidos lidere la carrera de la IA. Y Estados Unidos realmente necesita liderar la IA.

Lee aquí la versión más reciente de Businessweek México: