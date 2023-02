¿El final del Made in USA?

Los Ángeles ha sido por mucho tiempo el principal centro de fabricación de prendas de vestir de Estados Unidos, produciendo camisetas, trajes de baño y vestidos para marcas de moda del mundo. Pero una combinación de nueva legislación laboral y alza de los costos amenaza el futuro de la ropa “Made in USA”.

La Ley de Protección de los Trabajadores de la Confección de California es una ley de un año de antigüedad que apunta a la práctica de la industria de pagar a los trabajadores a destajo, en lugar de un salario por hora, lo que a menudo hace que ganen menos del salario mínimo. También logra que las marcas de moda sean responsables de los abusos laborales en sus cadenas de suministro. Se están considerando proyectos de ley similares en el estado de Nueva York y en el Congreso de los Estados Unidos.

La carrera de la moda para producir ropa más rápido y más barata significa que las marcas son ultrasensibles a los costos, lo que hace que la fabricación en el extranjero sea aún más atractiva cuando los gastos aumentan. Las empresas entrevistadas para este artículo dijeron que la fabricación en Los Ángeles se ha vuelto más costosa como resultado de la ley estatal, lo que reduce los márgenes y obliga a algunas a aumentar los precios. Aquellos que no pueden hacer que las matemáticas funcionen están buscando nuevos lugares, acelerando un éxodo que está vaciando el Distrito de la Moda de la ciudad.

“Si se compromete con el trabajo justo, habrá un costo más alto, punto”, dice Kathleen Talbot, directora de sustentabilidad de Reformation, una marca de moda femenina que produce el 30 por ciento de su ropa en Los Ángeles y no planea mudarse.

Reformation, que cobra de 100 a 400 dólares por los vestidos, se anuncia a sí misma como una empresa que “es pionera en prácticas sustentables, enfocándose en las personas y el progreso en cada paso del camino”. Dice Talbot: “Debe encontrar una manera de incorporar eso en su modelo de negocio o en su margen. Y luego deberá traducir eso al cliente”.

Las fábricas textiles y la fabricación de prendas en conjunto emplean a 23 mil 800 personas en el condado de Los Ángeles, según el Departamento de Desarrollo de Empleo de California.

Matthew DeCarolis, abogado de derechos de los empleados en Bet Tzedek, una firma de abogados sin fines de lucro que maneja reclamos salariales, dice que la ley de California representa un gran avance para esos trabajadores, algunos de los cuales han estado en la industria durante décadas y por primera vez están recibiendo salario justo y horas extras. La ley es tan nueva que todavía se investigan reclamos, dice, y se esperan pagos a medida que avanza el año.

La Ley de Protección de los Trabajadores de la Confección de California extiende la responsabilidad por salarios no pagados o compensación hasta el nivel de la marca, incluidas las empresas que no tienen su sede en el estado. Si se descubre que un fabricante de cierres de Los Ángeles, por ejemplo, está evitando el pago de horas extras, una marca de moda que venda un par de pantalones con los cierres de esa empresa podría ser responsable de pagar los salarios adeudados a los trabajadores del proveedor.

Los partidarios dicen que esto transfiere la responsabilidad a las empresas que se benefician de la mano de obra mal pagada. Los críticos argumentan que hay demasiada presión sobre las marcas y simplemente las lleva a trasladar la producción a otro lugar.

“No querrás ser una marca pequeña que descubra que eres responsable de reclamos salariales porque la tintorería que encontraste para teñir tu tela no siguió todas las reglas y no tenías forma de saberlo”, dice Marta Miller, cofundador de Lefty Production Co., un fabricante de ropa y accesorios con sede en Los Ángeles que ha trabajado con más de 150 marcas, incluidas Urban Outfitters Inc. y Walmart Inc.

Después de que la legislación entró en vigencia en enero pasado, Miller contrató a un auditor para asegurarse de que sus subcontratistas cumplieran con las nuevas leyes. Además, trasladó parte de la producción fuera de Los Ángeles incluso antes de la llegada de la ley y en 2021 adquirió una empresa de desarrollo de moda en Austin, donde se mudó con su familia. Ahora está enviando más trabajo al extranjero para ayudar a los clientes a contener los costos.

Las raíces de la industria de la confección en el sur de California se remontan a muchas décadas, gracias a una mano de obra calificada de patronistas, diseñadores y costureras, así como a la proximidad a los puertos más grandes de la nación. En la actualidad, el condado de Los Ángeles alberga más del 25 por ciento de todas las empresas de fabricación de prendas de vestir de EU, la mayor parte del país, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales.

La fabricación de prendas de vestir en EU se ha reducido durante décadas en parte debido a la globalización. En el condado de Los Ángeles, el empleo ha disminuido en un 77 por ciento desde el año 2000.

Aún así, el impacto de la Ley de Protección de los Trabajadores de la Confección fue evidente, según los propietarios y desarrolladores de bienes raíces en el área. Varios productores se han ido y los espacios son cada vez más difíciles de llenar, ya que muchos de los edificios están zonificados específicamente para la fabricación, dice un administrador de propiedades cuya familia ha sido dueña de edificios utilizados para la producción de prendas durante seis décadas.

Los fabricantes de ropa que parten suelen ir al extranjero. “Otras partes del mundo definitivamente tienen una ventaja competitiva en costos de mano de obra”, dice Ezra Pugh, profesor de economía en Glendale Community College de California, quien una vez trabajó en la industria. Pugh nombró a China y Bangladesh como destinos preferidos.

La legislación de California también desalienta la entrada de nuevos negocios, dice Ilse Metchek, presidenta de la Asociación de Moda de California, un grupo de defensa de la industria con sede en Los Ángeles. Cuando las marcas investigan las leyes comerciales de prendas de vestir en el estado, “no hay duda, decidirán no mudarse aquí”, dice.

La ley de California ha inspirado proyectos de ley similares que buscan responsabilizar a las marcas por robo de salarios. Los grupos de la industria, incluida la Asociación Estadounidense de Ropa y Calzado, que cuenta con Gap Inc. y Target Corp. entre sus miembros, y el Consejo de Diseñadores de Moda de América, que representa a más de 450 diseñadores, se han manifestado en contra de aspectos de las disposiciones de responsabilidad conjunta en la Ley de Tejidos. Pero el proyecto de ley ha sido respaldado por casi 200 organizaciones, sindicatos y sellos, incluidos Reformation, Everlane, Mara Hoffman y Doen.

La legislación generó un debate sobre si son los gobiernos o las marcas los responsables de auditar las prácticas laborales de contratistas. Las agencias gubernamentales, incluida la Oficina del Comisionado Laboral de California, tienen poco personal y luchan para hacer cumplir las leyes laborales. El estado se ha asociado con defensores laborales, incluido el Garment Worker Center con sede en Los Ángeles, para ayudar a educar a las empresas y los empleados a cumplir con las disposiciones de la ley.

“Cada vez que hay un intento de hacer algo para hacer cumplir esas leyes laborales, encuentran otra escapatoria u otra forma de eludir el espíritu de la ley”, dice la Senadora Estatal de California María Elena Durazo, autora principal de la legislación.

Una cosa que puede ayudar a evitar que los fabricantes estadounidenses de ropa migren al extranjero es la creciente demanda de los consumidores por la llamada moda ética. Además, mantener parte de la fabricación en casa protege contra el cierre o el retraso de la producción cuando otros países se enfrentan a conflictos geopolíticos, eventos climáticos o brotes de enfermedades, todo lo cual ha contribuido a las crisis de la cadena de suministro en los últimos años. “Vimos la importancia de la fabricación nacional durante la pandemia cuando nuestra industria produjo mascarillas y batas de hospital cuando escaseaban”, dice Miller. “Ahora vemos que la base de producción se reduce en lugar de crecer”.

Lee aquí la versión más reciente de Bloomberg Businessweek México: