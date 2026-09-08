Así maneja el Suzuki Across Boostergreen 2027: 900 km por tanque.

El Suzuki Across Boostergreen 2027 llega a México en una sola versión GLX de 529,990 pesos y reemplaza al mismo tiempo al Grand Vitara y al S-Cross. Fabricado en la planta de Kharkhoda, en India —donde se vende como Maruti Victoris—, entra al segmento de SUV subcompactos, el más disputado del mercado, sobre la plataforma Global C del modelo al que sustituye.

Conviene aclarar el nombre desde el principio: en Europa existe otro Suzuki Across, un Toyota RAV4 PHEV armado en Japón y con cara de Suzuki. Comparten nombre sin compartir una pieza.

¿Qué ofrece por fuera el Suzuki Across Boostergreen?

Por fuera mide 4.3 metros y las entradas de aire inferiores son funcionales: bajan la presión aerodinámica y ventilan los frenos. Conviven cámara y radar frontales, y por primera vez en la marca hay cámaras superiores para las asistencias avanzadas.

Suzuki Across Boostergreen 2027 perfil Suzuki Across Boostergreen 2027 vista lateral con rines de 17 pulgadas

Los rines de 17 pulgadas calzan neumáticos CEAT, de origen indio, que cumplen a diario, aunque el agarre no sea su virtud. Los frenos son discos ventilados adelante y sólidos atrás, detalle a agradecer porque en India algunas versiones llevan tambor.

Interior y equipamiento: pantallas, ADAS y asientos ventilados

Por dentro hay plásticos rígidos a la vista, pero sin holguras en los ensambles y con superficies suaves en el tablero. Los asientos delanteros son ventilados, un acierto para el clima de este país. El head-up display es de ventanita retráctil, recurso de vieja escuela que sin embargo funciona.

Suzuki Across Boostergreen 2027 — Tablero completo Interior del Suzuki Across Boostergreen 2027, tablero completo con volante, pantalla central y palanca automática

La pantalla de 10.1 pulgadas concentra casi todo, aunque quedan botones físicos para clima y audio, y a la izquierda del volante una botonera —con el botón de arranque, a la manera de Porsche— controla HUD, cámaras y asistencias. Atrás el túnel de transmisión resulta enorme en un auto de tracción delantera: cuatro adultos viajan bien, cinco van apretados.

¿Qué motor tiene el Suzuki Across Boostergreen 2027?

La mecánica ya la conocíamos: el 1.5 litros de cuatro cilindros atmosférico, con 102 hp y 101 lb-pie, automática de seis velocidades y tracción delantera. El apellido es BOOSTERGREEN, un mild hybrid de 12 volts cuyo alternador-arrancador entrega 3 hp y 41 lb-pie en los picos de demanda. Son cifras pico que no se suman a la potencia homologada, aunque den 105 hp en el papel. La suspensión es McPherson adelante y eje torsional atrás.

Al volante: cómo se comporta en carretera y en altura

Al volante la potencia es justa a nivel del mar y deja de serlo al subir. Arriba de 2,400 metros calculamos entre 78 y 80 hp reales, sin turbo y con un asistente eléctrico que apenas participa: con cinco a bordo y la libre a Toluca de frente, va a sufrir. No hay modos de manejo, solo el manual con paletas que aquí son más mercadotecnia que herramienta.

Suzuki Across Boostergreen 2027 — Volante y cuadro digital Detalle del volante con logo Suzuki y cuadro de instrumentos digital del Across Boostergreen 2027, mostrando velocímetro y datos de consumo

La suspensión no destaca por confort, pero su puesta a punto delata el origen: en caminos parchados y sin asfalto transmite una solidez que agrada más que la blandura, y esos caminos son tanto los de India como los nuestros. La dirección eléctrica trabaja junto a cerca de diez asistencias que centran en el carril y frenan solas; Suzuki las cuenta en doce, pero ahí entran cosas que no asisten a la conducción.

¿Conviene el Suzuki Across Boostergreen por su precio?

El argumento de este SUV no está en el motor sino en el tanque: cerca de 20 kilómetros por litro y 45 litros de capacidad dan casi 900 kilómetros por carga de gasolina, cifra que pocos del segmento pueden presumir, con una mecánica que los concesionarios dominan y para la que hay refacciones. Ahí está su justificación y es sólida.

Lo que incomoda es el contexto: en India este mismo auto ofrece un tren motriz híbrido de Toyota con transmisión e-CVT, más eficiente y más potente, que por logística y homologación no llega a México. Pagamos 529,990 pesos por un Suzuki lleno de tecnología en uno de los segmentos más demandados del mercado, y el valor final lo decidirá el cliente con un sinfín de opciones en todas las marcas. Suzuki construyó un SUV en torno a su filosofía, promete y entrega, pero, ¿será suficiente por el precio?

Ficha técnica Suzuki Across Boostergreen 2027