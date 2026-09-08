Así maneja el Suzuki Across Boostergreen 2027: 900 km por tanque.

El Suzuki Across Boostergreen 2027 llega a México en una sola versión GLX de 529,990 pesos y reemplaza al mismo tiempo al Grand Vitara y al S-Cross. Fabricado en la planta de Kharkhoda, en India —donde se vende como Maruti Victoris—, entra al segmento de SUV subcompactos, el más disputado del mercado, sobre la plataforma Global C del modelo al que sustituye.
Conviene aclarar el nombre desde el principio: en Europa existe otro Suzuki Across, un Toyota RAV4 PHEV armado en Japón y con cara de Suzuki. Comparten nombre sin compartir una pieza.
¿Qué ofrece por fuera el Suzuki Across Boostergreen?
Por fuera mide 4.3 metros y las entradas de aire inferiores son funcionales: bajan la presión aerodinámica y ventilan los frenos. Conviven cámara y radar frontales, y por primera vez en la marca hay cámaras superiores para las asistencias avanzadas.
Los rines de 17 pulgadas calzan neumáticos CEAT, de origen indio, que cumplen a diario, aunque el agarre no sea su virtud. Los frenos son discos ventilados adelante y sólidos atrás, detalle a agradecer porque en India algunas versiones llevan tambor.
Interior y equipamiento: pantallas, ADAS y asientos ventilados
Por dentro hay plásticos rígidos a la vista, pero sin holguras en los ensambles y con superficies suaves en el tablero. Los asientos delanteros son ventilados, un acierto para el clima de este país. El head-up display es de ventanita retráctil, recurso de vieja escuela que sin embargo funciona.
La pantalla de 10.1 pulgadas concentra casi todo, aunque quedan botones físicos para clima y audio, y a la izquierda del volante una botonera —con el botón de arranque, a la manera de Porsche— controla HUD, cámaras y asistencias. Atrás el túnel de transmisión resulta enorme en un auto de tracción delantera: cuatro adultos viajan bien, cinco van apretados.
¿Qué motor tiene el Suzuki Across Boostergreen 2027?
La mecánica ya la conocíamos: el 1.5 litros de cuatro cilindros atmosférico, con 102 hp y 101 lb-pie, automática de seis velocidades y tracción delantera. El apellido es BOOSTERGREEN, un mild hybrid de 12 volts cuyo alternador-arrancador entrega 3 hp y 41 lb-pie en los picos de demanda. Son cifras pico que no se suman a la potencia homologada, aunque den 105 hp en el papel. La suspensión es McPherson adelante y eje torsional atrás.
Al volante: cómo se comporta en carretera y en altura
Al volante la potencia es justa a nivel del mar y deja de serlo al subir. Arriba de 2,400 metros calculamos entre 78 y 80 hp reales, sin turbo y con un asistente eléctrico que apenas participa: con cinco a bordo y la libre a Toluca de frente, va a sufrir. No hay modos de manejo, solo el manual con paletas que aquí son más mercadotecnia que herramienta.
La suspensión no destaca por confort, pero su puesta a punto delata el origen: en caminos parchados y sin asfalto transmite una solidez que agrada más que la blandura, y esos caminos son tanto los de India como los nuestros. La dirección eléctrica trabaja junto a cerca de diez asistencias que centran en el carril y frenan solas; Suzuki las cuenta en doce, pero ahí entran cosas que no asisten a la conducción.
¿Conviene el Suzuki Across Boostergreen por su precio?
El argumento de este SUV no está en el motor sino en el tanque: cerca de 20 kilómetros por litro y 45 litros de capacidad dan casi 900 kilómetros por carga de gasolina, cifra que pocos del segmento pueden presumir, con una mecánica que los concesionarios dominan y para la que hay refacciones. Ahí está su justificación y es sólida.
Lo que incomoda es el contexto: en India este mismo auto ofrece un tren motriz híbrido de Toyota con transmisión e-CVT, más eficiente y más potente, que por logística y homologación no llega a México. Pagamos 529,990 pesos por un Suzuki lleno de tecnología en uno de los segmentos más demandados del mercado, y el valor final lo decidirá el cliente con un sinfín de opciones en todas las marcas. Suzuki construyó un SUV en torno a su filosofía, promete y entrega, pero, ¿será suficiente por el precio?