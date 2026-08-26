Manejamos el Kia EV3 de Nuevo León a Texas: cuánta batería aguanta.

El Kia EV3 es un SUV subcompacto eléctrico que desde julio se fabrica en Pesquería, Nuevo León, como el primer eléctrico de la marca hecho en México para todo Norteamérica. Llega en dos versiones, desde 689,700 pesos, y la que manejamos homologa 605 kilómetros de autonomía. La pregunta no era si llegaba a la carretera, sino con cuánta batería y cuántas paradas.

Fuimos a averiguarlo sin trucos de eficiencia, cargados de gente y con el aire acondicionado a tope todo el camino. Está construido sobre la plataforma e-GMP de 400 voltios, la arquitectura dedicada del grupo, y eso explica lo que uno percibe al subirse: piso plano, cinco plazas reales y una sensación de espacio que el tamaño exterior no anticipa.

Kia EV3 vista trasera Sobre la plataforma e-GMP de 400 V, el EV3 ofrece piso plano y cinco plazas reales. Foto: Kia

Un eléctrico hecho en México

La novedad no es el auto: lo manejamos hace dos años en su versión coreana, cuando era candidato y después ganador del World Car of the Year 2025. Lo nuevo es de dónde sale. Se fabrica en la misma planta del K3 y el K4.

Detrás de esa decisión hay una inversión de 649 millones de dólares que no se agota en la línea de producción: incluye un parque solar de dos megawatts con plan de llegar a ocho para 2030, una planta de reciclaje que reutilizará cerca de 70% del agua tratada y recursos para infraestructura de carga pública en centros comerciales, universidades y distribuidores. Ese último punto es el que más le conviene al comprador de un eléctrico.

Conviene precisar el alcance de ese “Hecho en México”: por ahora cerca de 25% de las piezas son de origen nacional, y la batería, uno de los componentes más caros, llega de Estados Unidos. Es ensamble con integración nacional todavía parcial, algo esperable en el arranque de un proyecto así.

¿Cuánto cuesta el Kia EV3 en México?

Al mercado mexicano llega en dos versiones. La EX monta batería de 58.3 kWh con 436 kilómetros WLTP y cuesta 689,700 MXN; la SXL, que fue la que manejamos, lleva batería de 81.4 kWh homologada en 605 kilómetros y cuesta 767,700 MXN. Ambas comparten el motor delantero de 201 hp con 209 lb-pie de par, y garantía de ocho años o 160,000 kilómetros para la batería. La preventa se hizo a través de Mercado Libre, un canal poco habitual para un lanzamiento de este tamaño.

Las credenciales del auto ya estaban: el World Car of the Year 2025 se decide entre todo lo que se vende en el mundo, no en una categoría regional. Las de la planta llegaron después. El Gold Plant Quality Award 2026 de J.D. Power reconoce a Pesquería como la número uno en calidad inicial de México y de todo el continente americano, y eso se nota en sus productos. Comparado con el coreano de 2024, este EV3 va mejor: los ingenieros mexicanos trabajaron el aislamiento acústico y la puesta a punto pensando en nuestras carreteras, y la diferencia es notoria.

Kia EV3 2026 interior y asientos delanteros Los asientos delanteros del Kia EV3 destacan por su comodidad, un aspecto que cobra importancia después de varias horas de carretera. Foto: Kia

Adentro no hay una pantalla panorámica sino tres paneles bajo un soporte oscuro: cuadro de instrumentos digital, un panel táctil pequeño para la climatización y la de infoentretenimiento a la derecha. Funciona bien, salvo por un detalle de ergonomía: el panel de clima queda parcialmente cubierto por el volante, en una posición que obliga a buscarlo. Los asientos, en cambio, son cómodos de verdad, cosa que solo se comprueba después de cinco horas de carretera.

Kia EV3 vista interior Adentro hay tres paneles: cuadro digital, control de clima e infoentretenimiento. Foto: Kia

¿Qué autonomía real tiene en carretera?

Kia planteó tres recorridos por el país para averiguarlo. En el nuestro salimos de la planta que lo fabrica rumbo a San Antonio, Texas, con una sola regla: no hacer trampa. Tres personas a bordo, aire acondicionado y música encendidos, y el ritmo de siempre.

Salimos con 98% de batería y rodamos a 110 kilómetros por hora de promedio. Ya en Texas, con 20% restante, nos detuvimos en un supercargador de Tesla: 20 minutos de carga a 124 kW nos devolvieron al 81%. Llegamos al hotel de San Antonio con 47% en el tablero y unos 200 kilómetros de reserva, después de 483 kilómetros marcados por el odómetro.

La cuenta completa es esta: el viaje consumió alrededor de 91 kWh, es decir más de una carga entera de la batería, con un consumo medido de 5.3 km/kWh. Eso proyecta una autonomía real cercana a 431 kilómetros en esas condiciones, no los 605 homologados. La diferencia es normal y no es un defecto: los ciclos se miden a velocidades más bajas que las de una autopista, y en un eléctrico la resistencia aerodinámica castiga el consumo de forma desproporcionada cuando la aguja sube. Lo comprobamos en el mismo trayecto, porque en el tramo mexicano el consumo rondó los 6 km/kWh y en el estadounidense, donde fuimos algo más rápido, cayó a 5.2.

El margen sigue siendo amplio. Si se le exige, el rango baja a unos 350 kilómetros; con técnicas conservadoras puede superar los 700. Depende del pie derecho más que del catálogo.

El conector NACS cambia la ecuación

El otro protagonista del viaje fue el puerto de carga. El EV3 usa conector NACS, el nuevo estándar norteamericano desarrollado por Tesla, lo que le abre la red de supercargadores sin adaptadores ni trámites. Para quien cruza la frontera eso cambia la ecuación por completo: la infraestructura deja de ser limitante y se vuelve ventaja. Por eso la ansiedad de rango nunca apareció, aunque el viaje sí requiriera una recarga, que alineamos perfecto para una breve parada a comer.

De paso, la marca nos presentó Kia Conecta, un servicio de carga móvil para sus EV que opera en Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara, con atención las 24 horas y compatibilidad NACS y CCS2. Funciona con unidades EV6 propias, adaptadas para descargar su batería y auxiliar a un vehículo sin energía. Cada servicio atiende un solo auto y recarga cerca de 100 kilómetros de autonomía en 10 minutos, límite deliberado para que el EV6 no baje de 20% y pueda volver a cargar. Es el primer programa de su tipo en el mundo para Kia.

La conclusión del recorrido es doble. La primera es que el EV3 llega a donde uno quiera llevarlo, con la salvedad de que un viaje de casi 500 kilómetros a velocidad de autopista pide una parada, y que esa parada dura lo que un café. La segunda es que el conector y la red disponible pesan tanto como el tamaño de la batería, algo que el comprador mexicano de un eléctrico debería mirar antes que la cifra de autonomía. Que este auto se arme en Pesquería y ruede aún mejor que el coreano es, mientras tanto, la mejor parte de la historia.

Ficha técnica Kia EV3