Mazda CX-5 2026 en México: más espacio y garantía récord de 6 años

La tercera generación del CX-5 crece en tamaño y estrena la nueva identidad visual de Mazda. Foto: Mazda de México

El Mazda CX-5 2026 llega a México como la tercera generación del SUV compacto más vendido de la marca, con más de cinco millones de unidades vendidas en el mundo desde 2012. La apuesta más evidente es el tamaño: crece 11.5 centímetros de largo y 1.3 de ancho frente a su antecesor, acercándose a las dimensiones de sus hermanos mayores CX-70 y CX-90 sin salir de su categoría. Se ofrece en tres versiones, de $599,900 a $719,900 MXN, y llega con el primer respaldo de fábrica de este tipo en la marca: seis años o 125,000 kilómetros de garantía. La plataforma parte de la anterior, pero evolucionó tanto que es considerada nueva.

Mazda CX-5 2026: diseño más grande y refinado El Mazda CX-5 2026 aumenta 11.5 cm de largo y adopta la evolución del lenguaje de diseño Kodo.

Pocos nombres cargan con tanta responsabilidad dentro de una marca como el CX-5 para Mazda, y esta tercera generación es muestra de madurez. La apuesta no fue electrificar, sino crecer, refinar y apostar por la experiencia de manejo en el segmento más disputado del mercado.

¿Qué cambia en el diseño del Mazda CX-5 2026?

Por fuera reconocemos la evolución del lenguaje Kodo. La parrilla Signature Wing se integra entre grupos ópticos completamente LED, con nuevas firmas de luz diurna y entradas tipo panal que ordenan el frente. Durante el diseño, los ingenieros retomaron el principio Kigumi de la carpintería tradicional japonesa, que une piezas sin tornillos ni clavos, y esa lógica se aprecia en el ensamble entre la carrocería y las salpicaderas.

Nuestra unidad, una Signature, calzaba neumáticos de 19 pulgadas sobre rines negro brillante, con espejos y molduras al mismo tono, cámara de 360 grados y doble salida de escape real. Estrena además la nueva identidad de la marca: las letras MAZDA sustituyen al emblema en la trasera, aunque al frente todavía conserva el logotipo tradicional, que evolucionará más adelante.

Interior: donde el salto generacional se siente más claro

Adentro es donde el salto se siente más claro. El ambiente se acerca al de los CX-70 y CX-90, pero con un tono propio, más sereno. Los materiales y los ensambles hablan de la manufactura japonesa: acabados mate, costuras en contraste y una cabina sin ruidos parásitos.

Interior del Mazda CX-5 2026 con pantalla de 15.6 pulgadas La cabina incorpora un cuadro digital y una pantalla táctil de 15.6 pulgadas, la más grande ofrecida por Mazda.

La versión Signature suma piel microperforada en un bitono de negro y arena que luce elegante, techo panorámico, iluminación ambiental de siete tonos y una insonorización mejorada con sellos más gruesos. Las puertas abren más y el crecimiento se traduce en mayor espacio para la segunda fila y una cajuela más generosa. El tablero se moderniza con un cuadro digital, un proyector de información al parabrisas y una pantalla táctil de 15.6 pulgadas que, según Mazda, es la más grande jamás ofrecida en la marca.

Motor y mecánica del Mazda CX-5 2026

En lo mecánico, la oferta es por ahora una sola: el conocido motor 2.5 l SkyActiv-G, atmosférico, de cuatro cilindros, con 177 hp y 177 lb-pie de par motor. Se combina con una transmisión automática de seis velocidades con modo manual y manetas al volante, que envía la fuerza únicamente al eje delantero. La suspensión mantiene el esquema McPherson adelante y multibrazo atrás, y los frenos son de disco ventilado al frente. Mazda declara un rendimiento combinado de 14.9 km/l para esta versión.

¿Cómo se maneja el Mazda CX-5 2026?

Al volante, el CX-5 se siente balanceado. La dirección eléctrica es precisa y rápida, y la calidad de marcha encuentra un punto medio entre comodidad y firmeza que funciona igual de bien en la ciudad que en carretera. El motor es suficiente y tiene presencia sonora, aunque al carecer de turbo agradece el modo Sport para responder mejor a las solicitudes del conductor, mientras que el modo manual aporta ese control a la vieja usanza que disfrutamos.

Mazda CX-5 2026: equilibrio entre confort y manejo La dirección precisa y la suspensión buscan un balance entre comodidad y estabilidad en ciudad y carretera.

Nos gustó especialmente el sensor de atención al conductor, que avisa cuando distraemos la mirada del camino y complementa una suite completa de asistencias.

El balance es el de un producto redondo. Crece, gana tecnología, seguridad y espacio sin perder la esencia Mazda. La única reserva, en un segmento que empieza a electrificarse, es que por ahora se limita a un solo motor atmosférico y a la tracción delantera. Para quien busca un compacto bien hecho, cómodo y con carácter, sobran razones para considerarlo.

Ficha técnica Mazda CX-5 2026