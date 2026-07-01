Alfa Romeo Junior 2026 a prueba: pequeño, híbrido y con alma deportiva.

El Alfa Romeo Junior 2026 ya llegó a México y lo probamos en su versión híbrida, la puerta de entrada a la gama. Se ofrece con precios de 695,900 a 755,900 pesos y entrega 145 hp de potencia combinada, con tracción delantera y transmisión automática de doble embrague.

El nombre no es nuevo. El Alfa Romeo GT 1300 de 1966 fue el primer automóvil de la marca italiana en portar el apellido Junior. Hoy ese nombre revive en lo que muy probablemente sea el producto más importante de Alfa Romeo en sus más de 115 años de historia.

¿Por qué el Junior es tan importante para Alfa Romeo?

Junior podría ser el Alfa Romeo más importante de su historia por dos razones concretas. La primera: es el primer paso de su reestructura hacia el futuro eléctrico, el primer modelo 100% electrificado de la marca, disponible solo en versiones eléctricas e híbridas.

La segunda: ya es el producto más vendido de Alfa Romeo, con presencia en más de 40 mercados y más de 60,000 unidades comercializadas en 2025, de las cuales 17% correspondió a la versión eléctrica.

¿Cuánta potencia tiene el Alfa Romeo Junior híbrido?

La versión que llegó a México es una de las dos híbridas. Parte de un sistema mild hybrid de 48 voltios, pero el motor eléctrico no solo asiste en el arranque o a baja velocidad: aporta 28 hp adicionales al sistema.

El motor térmico es un tres cilindros de 1.2 litros turbocargado. La potencia total del conjunto es de 145 hp, enviados a las llantas delanteras mediante una transmisión automática de doble embrague de seis velocidades.

Plataforma compartida, ajuste deportivo propio

El Junior es el automóvil más pequeño de Alfa Romeo, pero no por eso perdió la esencia deportiva de la marca. Comparte la plataforma e-CMP de Stellantis con el Jeep Avenger EV, el Fiat 600e y los Peugeot e-208 y e-2008.

Alfa Romeo Junior Híbrido 2026 — Vista frontal dinámica en carretera híbrido 145 hp dirección precisa suspensión firme carácter deportivo En carretera, el Junior exhibe dirección precisa y suspensión firme, con una respuesta briosa del motor de tres cilindros turbocargado de 1.2 litros y 145 hp.- Foto: Alfa Romeo (Stellantis/© 2026 Stellantis)

La puesta a punto, sin embargo, es claramente propia: dirección precisa, suspensión firme sin sacrificar comodidad, y un carácter que se hace evidente en carretera. La respuesta del pequeño motor es briosa dentro de sus capacidades.

Diseño con guiños a la historia de Alfa Romeo

Los guiños históricos están bien resueltos: la parrilla triangular Scudetto, la configuración 3+3 de las luces diurnas, el poste C con diseño coda tronca o cola cortada y los rines Telephone Dial.

Alfa Romeo Junior Híbrido 2026 — Detalle asientos deportivos Sabelt con logo bordado guiños históricos interior SUV híbrido Los asientos Sabelt con logo bordado en rojo son uno de los detalles que mantienen la identidad deportiva de Alfa Romeo en su modelo más accesible.

En el interior, el cuadro de instrumentos Cannochiale y los asientos deportivos Sabelt completan el discurso. El Junior cumple con lo que promete y marca el inicio de una nueva era para Alfa Romeo.

Alfa Romeo Junior Híbrido 2026 — Interior cuadro instrumentos Cannochiale asientos Sabelt diseño con guiños históricos de la marca El cuadro de instrumentos Cannochiale y los asientos Sabelt traen al interior del Junior los guiños históricos característicos de Alfa Romeo- Foto: Alfa Romeo

Ficha técnica Alfa Romeo Junior híbrido