MG HS PHEV México: 274 hp, 100 km eléctricos y 1,200 combinados

El MG HS PHEV llega a México como un SUV familiar híbrido enchufable con una promesa concreta: la de manejar eléctrico la mayor parte del tiempo sin la principal ansiedad de un eléctrico puro, la autonomía. Más de 100 kilómetros en modo eléctrico y más de 1,200 combinados son las cifras con las que se presenta.

La idea que mejor lo define es la de un “eléctrico sin serlo”: para el uso diario —ciudad, trayectos cortos, casa-oficina-casa— funciona como un auto de batería, en silencio y sin gastar combustible, mientras que para la carretera y los viajes largos el motor de gasolina elimina cualquier preocupación por la recarga.

MG HS PHEV vista trasera Más de 1,200 km de autonomía combinada eliminan la ansiedad de recarga. Foto: MG

¿Cómo funciona el sistema híbrido del MG HS PHEV?

El corazón es el sistema Duo Drive, que combina un motor eléctrico de 135 kW (181 hp) con un motor de gasolina turbo. La potencia combinada es de 274 hp, una cifra generosa para el segmento. La batería, de poco más de 21 kWh, es la responsable de esos más de 100 kilómetros sin encender el motor de combustión.

MG HS PHEV perfil lateral En el día a día se conduce como un eléctrico; en carretera, sin preocuparse por la carga. Foto: MG

¿Para quién es?

El planteamiento apunta directo a la familia que quiere dar el paso hacia la electrificación sin renunciar a la tranquilidad de un tanque de gasolina. Espacioso, bien equipado y con una mecánica que prioriza el uso eléctrico en el día a día, el HS PHEV se postula como una de las puertas de entrada más razonables a la tecnología enchufable en su categoría.