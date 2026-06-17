Lexus IS 350 F Sport: la ‘especie en peligro’ que aún ruge en México.

El Lexus IS 350 F Sport ya está en México con 311 hp, un V6 atmosférico y, sobre todo, tracción trasera. Es la primera vez que la marca trae al país un sedán deportivo de su gama F Sport, y llega con un precio de 1,175,900 pesos.

Lexus lo estrenó durante la primera edición de The Fuji Drive, un evento que reunió a los cinco modelos más deportivos de su gama F Sport. Entre los SUV UX 300h, RX 500h, TX 500h y LX 700h apareció la novedad: por primera vez, un sedán.

Conviene ubicar la etiqueta. La línea F Sport es la preparación más deportiva del modelo de calle, pero no alcanza las prestaciones de un modelo F: ese sí, el que se mide de frente con un AMG de Mercedes o un M de BMW.

¿Qué hace especial al Lexus IS 350 F Sport?

El corazón es un V6 de 3.5 litros de aspiración natural, acoplado a una automática de ocho velocidades con paletas al volante. Podríamos decir que pertenece a una especie en peligro de extinción: la del motor grande, atmosférico, preciso y, por eso mismo, emocional. Y lo que más lo define es que conserva la tracción trasera.

Lexus IS 350 F Sport vista trasera Atrás suma alerón, fascia tipo difusor y sistema doble de escape. Foto: Lexus

La respuesta del seis cilindros no es explosiva por la falta de sobrealimentación, pero no pierde emoción: más bien revive la nostalgia de los atmosféricos de aceleración progresiva, disfrutables en carretera. La precisión de la dirección es sobresaliente y nos hace sentir en un deportivo de mayores prestaciones, lo mismo que la estabilidad y el frenado.

Diseño F Sport: parrilla Spindle y detalles artesanales

Por fuera abre con la enorme parrilla Spindle Grille en negro brillante y dos entradas de aire verticales funcionales. Calza rines exclusivos de 19 pulgadas, en negro brillante, que dejan ver las pinzas rojas. Atrás suma alerón, una fascia con diseño de difusor y un sistema doble de escape. Adentro combina el aire premium de la marca con detalles deportivos exclusivos: volante, asientos y el acabado Forged Bamboo, hecho con técnicas artesanales.

Lexus IS 350 F Sport rines y pinzas rojas Rines exclusivos de 19 pulgadas que dejan ver las pinzas rojas. Foto: Lexus

Que quede claro: no es un auto para un track day —para eso están los modelos F—. Pero sí es uno que enamora desde que lo vemos, con una conducción deportiva inclinada hacia la comodidad y el lujo que Lexus sabe entregar.

Lexus IS 350 F Sport interior El interior combina lo premium de Lexus con detalles deportivos exclusivos. Foto: Lexus

Ficha técnica del Lexus IS 350 F Sport