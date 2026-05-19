Los mejores autos del mundo en 2026, según los World Car Awards

Nueva York, EE.UU. — El Salón Internacional del Automóvil de Nueva York se convierte cada primavera en el escenario donde la industria automotriz global se mide a sí misma. Los World Car Awards 2026, evaluados por 98 jurados de 33 países y auditados por KPMG, representan el termómetro más riguroso del mercado mundial: no premian promesas ni conceptos, sino vehículos que ya están a la venta en al menos dos continentes.

La edición 2026 ratificó la electrificación como eje rector de la industria. El BMW iX3 Neue Klasse se llevó el premio mayor como World Car of the Year y también el World Electric Vehicle of the Year —un doblete del que ya les contamos en detalle—. Pero todavía quedan cuatro categorías que cuentan historias igual de reveladoras sobre hacia dónde se mueve la industria.

World Car Design of the Year 2026: Mazda 6e / EZ-6

En una era dominada por los SUV, un sedán se llevó el premio de diseño. El Mazda 6e / EZ-6 conquistó al panel de siete expertos internacionales y a los 98 jurados para alzarse como World Car Design of the Year 2026, el tercer reconocimiento de diseño para Mazda y su quinto premio World Car en los 22 años de historia del galardón.

Mazda 6e / EZ-6, World Car Design of the Year 2026 El Mazda 6e / EZ-6 ganó el diseño del año con la filosofía KODO aplicada a un sedán eléctrico fabricado en China. Foto: Mazda (Imagin Studio - Amsterdam, Netherlands)

La filosofía KODO sigue apostando por la belleza escultórica moldeada por manos humanas, y este sedán eléctrico —fabricado en China— demuestra que el lenguaje de diseño de Mazda trasciende el tipo de propulsión. Los otros dos finalistas fueron el Kia PV5 y el Volvo ES90, pero el panel —que incluye figuras como Marek Djordjevic del Art Center College of Design y Shiro Nakamura, exdirector de diseño global de Nissan— seleccionó la pureza de las superficies y la proporción clásica del sedán japonés. Yoshito Iwauchi, diseñador en jefe de Mazda, lo planteó con claridad: la artesanía de precisión y la conexión emocional entre persona y auto siguen siendo posibles en la era eléctrica. Un recordatorio de que la electrificación no tiene que significar la muerte de las formas tradicionales.

World Luxury Car 2026: Lucid Gravity

Lucid repite en la categoría de lujo. Después de que el Lucid Air ganara el World Luxury Car en 2023, el Lucid Gravity se corona con el mismo galardón en 2026, superando al Cadillac Vistiq y al Volvo ES90 en la votación final. El SUV de Lucid combina las dimensiones de un vehículo de gran formato con una dinámica de manejo cercana a la de un deportivo, respaldado por la tecnología propietaria de propulsión eléctrica que ha convertido a esta marca californiana en referencia de eficiencia en el segmento.

Lucid Gravity, World Luxury Car 2026 El Lucid Gravity repite para la marca californiana en la categoría de lujo, tres años después del Lucid Air. Foto: Lucid Motors

Marc Winterhoff, CEO interino de Lucid, señaló que el premio refleja la fortaleza de la visión de producto y la ejecución del equipo. Que una empresa con menos de una década en el mercado acumule dos premios de lujo frente a marcas centenarias europeas dice mucho sobre cómo se está redefiniendo el concepto de lujo automotriz: ya no basta con materiales nobles y artesanía tradicional, el lujo contemporáneo exige innovación tecnológica de fondo y una propuesta de valor que justifique cada centavo.

World Performance Car 2026: Hyundai Ioniq 6 N

Hyundai sigue demostrando que el desempeño eléctrico no es una contradicción. El Ioniq 6 N se lleva el World Performance Car 2026, el segundo triunfo de la división N en esta categoría tras el Ioniq 5 N en 2024. Con este resultado, Hyundai acumula nueve premios World Car en los 22 años de existencia del galardón, una cifra que consolida a la marca coreana como una de las más reconocidas por este jurado internacional.

Hyundai Ioniq 6 N, World Performance Car 2026, perfil lateral El Hyundai Ioniq 6 N se impone al BMW M2 CS y al Corvette E-Ray para llevarse el World Performance Car 2026, segundo premio consecutivo para la división N. Foto: Hyundai

El Ioniq 6 N se impuso al BMW M2 CS y al Chevrolet Corvette E-Ray —el primer Corvette híbrido de tracción integral en la historia—, dos rivales con credenciales de altísimo calibre. José Muñoz, presidente y CEO de Hyundai Motor Company, atribuyó el reconocimiento a los clientes y al equipo que diseñó, desarrolló y construyó el vehículo. La fórmula N —diseño, tecnología avanzada y valor real en calle— demuestra que los autos de desempeño eléctricos ya compiten sin concesiones contra los íconos de combustión interna.

World Urban Car 2026: NIO Firefly

El premio al World Urban Car 2026 fue para Firefly, la nueva marca de NIO enfocada en movilidad urbana compacta eléctrica. Es el primer galardón World Car para NIO y su submarca, una conquista significativa para el ecosistema automotriz chino en la escena internacional. El Firefly se impuso al Baojun Yep Plus / Chevrolet Spark EUV y al Hyundai Venue, dos contendientes con fuerte vocación de mercados emergentes.

NIO Firefly NIO Firefly ganando un premio global de movilidad urbana

Con un largo máximo de 4.25 metros como requisito de categoría, este eléctrico compacto apuesta por una movilidad urbana más ligera, más inteligente y más intuitiva. Daniel Jin, vicepresidente de NIO y presidente de Firefly, lo resumió con nitidez: el premio no es solo por un auto, sino por un cambio en la forma de moverse por las ciudades. Una marca china ganando un premio global de movilidad urbana es una señal inequívoca de los tiempos, y un indicador de que el eje de influencia en el segmento de compactos eléctricos se está desplazando hacia oriente con fuerza irreversible.