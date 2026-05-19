Así es el BMW iX3 50: el SUV eléctrico del año con 805 km de autonomía.

El BMW iX3 50 xDrive es el primer vehículo de producción en serie de la era Neue Klasse, y en abril de 2026 se convirtió en el primer auto en ganar simultáneamente el World Car of the Year 2026 y el World Electric Vehicle 2026, elegido por 98 periodistas de 33 países durante el New York International Auto Show. Para completar la triple corona, Oliver Zipse, presidente del Consejo de Administración de BMW AG, fue nombrado World Car Person of the Year 2026. Lo manejamos en Múnich y ahora todo cobra sentido.

BMW iX3 50 xDrive 2026, vista frontal durante presentación en Múnich El BMW iX3 50 xDrive, primer modelo de la plataforma Neue Klasse y World Car of the Year 2026. Foto: BMW Group (David Teng)

Pocas veces un fabricante concentra tanto reconocimiento en una sola temporada. El iX3 no es simplemente un SUV eléctrico más en el mercado: es la materialización de lo que BMW llevaba años prometiendo. Con 40 modelos nuevos o actualizados por llegar antes de que cierre 2027, la Neue Klasse no es un experimento — es la nueva columna vertebral de la marca.

¿Por qué el BMW iX3 ganó el World Car of the Year 2026?

El veredicto del jurado no es una sorpresa para quien haya estado cerca del auto. El iX3 representa una ruptura real: plataforma completamente nueva, lenguaje de diseño que no tiene precedente en la marca y una arquitectura electrónica que lo coloca en otra liga tecnológica. Los premios son la validación de que BMW está ejecutando su transformación con la contundencia que se esperaba.

BMW iX3 50 xDrive 2026, vista frontal con riñones verticales Neue Klasse Los riñones verticales del iX3 reinterpretan la Neue Klasse original de los años 60 con tratamiento lumínico en lugar de cromo. Foto: BMW Group (Uwe Fischer)

El diseño exterior habla por sí mismo. Los riñones verticales con diseño escultórico hacen referencia directa a la Neue Klasse original de los años 60, reinterpretados con un tratamiento lumínico que sustituye al cromo tradicional. Los faros dobles —sello de identidad de la marca— adoptan una silueta completamente nueva. Las superficies laterales son amplias, limpias, fragmentadas solo por líneas precisas. Con 4,782 mm de largo y un coeficiente aerodinámico de 0.24, cada detalle está optimizado.

BMW iX3 50 xDrive 2026 vista lateral, plataforma Neue Klasse Las superficies laterales del iX3 son amplias y limpias, con manijas empotradas y un coeficiente aerodinámico de 0.24. Foto: BMW Group (Uwe Fischer)

El interior: BMW Panoramic iDrive y la cabina más avanzada de la marca

El salto generacional es todavía más evidente por dentro. La cabina está diseñada específicamente para un vehículo eléctrico, lo que permite un espacio interior extremadamente generoso para cinco ocupantes. El panel de instrumentos flotante con superficie de tela e iluminación ambiental envuelve con una calidez poco habitual en la marca. Los materiales van desde tapicería Econeer con base de PET 100% reciclado hasta combinaciones BMW Individual con piel Merino.

El verdadero protagonista es el BMW Panoramic iDrive, estrenado en este modelo: proyección panorámica en el parabrisas de pilar a pilar, pantalla central con retroiluminación de matriz y widgets QuickSelect, volante multifunción con retroalimentación háptica y Head-Up Display 3D opcional. La posición de manejo es simplemente perfecta. El diseño de los nuevos volantes es, posiblemente, el mejor que haya hecho BMW a la fecha por forma, ergonomía y la manera en que las manos se acomodan naturalmente.

Interior del BMW iX3 50 xDrive 2026 con BMW Panoramic iDrive El BMW Panoramic iDrive integra proyección de pilar a pilar, pantalla central con QuickSelect y volante con retroalimentación háptica. Foto: BMW Group (Uwe Fischer)

El Panoramic iDrive no distrae; es intuitivo, funcional y resuelve sin que el conductor tenga que pensar dónde está cada función. El principio de “manos en el volante, ojos en la carretera” no es un eslogan aquí: es una experiencia tangible.

¿Cuánta autonomía tiene el BMW iX3 50 y cómo carga?

La tecnología BMW eDrive de sexta generación marca una diferencia sustancial. El iX3 50 xDrive monta dos motores eléctricos: un síncrono excitado eléctricamente en el eje trasero y un asíncrono en el delantero. La potencia combinada es de 345 kW (463 hp) con 476 lb-pie de par. Acelera de 0 a 100 km/h en 4.9 segundos y alcanza 210 km/h de velocidad máxima.

BMW iX3 50 - 2026 La carga rápida en corriente continua alcanza 400 kW: del 10 al 80% en solo 21 minutos. (Uwe Fischer)

La batería de ion-litio con celdas cilíndricas tiene una capacidad útil de 108.7 kWh. Con arquitectura de 800 V ofrece hasta 805 km de autonomía WLTP. La carga rápida en corriente continua alcanza 400 kW: del 10 al 80% en solo 21 minutos, o hasta 372 km recuperados en 10 minutos. Además, el iX3 estrena carga bidireccional con funciones Vehicle-to-Load, Vehicle-to-Home y Vehicle-to-Grid.

¿Cómo se maneja el BMW iX3 50 xDrive?

Ya en marcha, la aceleración es instantánea y directa, pero no brutal — hay margen para las versiones más potentes que vendrán. Lo notable es lo natural que resulta todo. La dirección es muy directa y precisa, responsable en gran parte del dinamismo que define el carácter del auto. La diferencia entre los modos de manejo se percibe con claridad, facilitada por el control electrónico integral.

La suspensión es firme, pero filtra con solvencia, beneficiada por el centro de gravedad bajo que permite el nuevo paquete de baterías cilíndricas. Es, probablemente, uno de sus mejores argumentos: un eléctrico que se maneja como un BMW, fiel al Freude am Fahren (El Placer de Conducir). El frenado es eficiente gracias a la regeneración. El aislamiento acústico es muy bueno — aunque lo probamos en los privilegiados caminos alemanes; habrá que validar su comportamiento en las carreteras mexicanas.

BMW iX3 vs. rivales: el ángulo que nadie esperaba

Los rivales naturales serán la nueva Mercedes-Benz GLC EQ y el Audi Q6 e-tron. Pero hay una referencia menos obvia y quizás más reveladora: el Xiaomi YU7 Max, probado en China a finales del año pasado. Comparten elementos como la proyección panorámica en la base del parabrisas, aunque el chino ofrece incluso más potencia… por ahora.

Que un fabricante tecnológico de Shenzhen y el fabricante premium más importante de Múnich converjan en soluciones similares dice mucho sobre hacia dónde va la industria, o sobre la fuga de talento y tecnología.

¿Cuándo llega el BMW iX3 a México y cuánto cuesta?

El BMW iX3 llegará a México a finales de este año. La planta de BMW Group en San Luis Potosí producirá modelos Neue Klasse a partir de 2027, con una inversión de 800 millones de dólares para vehículos eléctricos y baterías. La versión de entrada iX3 40, con tracción trasera y 235 kW (315 hp), ampliará la oferta. Este iX3 50 xDrive es el inicio de algo grande, y los tres premios mundiales que acumula no son cortesía: son la validación de que BMW está ejecutando su transformación con la contundencia que se esperaba.

Ficha técnica BMW iX3 50 xDrive 2026