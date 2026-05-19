BAIC se reinventa para México: lo que encontramos en sus plantas en China

Beijing, China — BAIC llegó por primera vez a México en 2016, pero no con presencia de marca sino a través de un importador. Casi una década después la estrategia cambió. A partir de este año la compañía opera de forma corporativa y oficial en el país, lo que significa algo concreto: nuevos modelos, diferentes marcas del grupo y una identidad construida desde adentro, no desde una distribución tercerizada. El primer paso de este nuevo enfoque fue invitar a la prensa a conocer la marca en su propio territorio, asistiendo a las presentaciones del Auto Show de Beijing 2026 y visitando tres de sus plantas de producción. Lo que encontramos vale la pena contarlo.

Casi 70 años de historia: de la primera alianza Jeep-China al accionariado en Mercedes

Para dimensionar lo que BAIC representa hoy, conviene repasar cómo llegó hasta aquí. El primer sedán de producción en China fue creado por esta marca en 1958. En 1966 presentó el BJ212, el primer vehículo todoterreno de producción del país, y con él estableció un legado en la categoría 4x4 que sostiene hasta la fecha. En 1983 se constituyó la corporación Beijing-Jeep, la primera alianza entre fabricantes automotrices en la historia de China.

Stelato S9 “Stelato S9: El nuevo estandarte de lujo eléctrico nacido en 2024 de la alianza entre BAIC y Huawei. Con el respaldo de un grupo que suma más de 37 millones de vehículos vendidos y presencia en 140 países, esta línea representa el salto definitivo de BAIC hacia la movilidad premium global.”

A partir de ahí el grupo no dejó de crecer: en 2002 firmó su alianza con Hyundai Motor y en 2003 con Mercedes-Benz, empresa en la que BAIC se convirtió en accionista con 9.98% de participación. En 2009 adquirió los derechos de propiedad intelectual de Saab, la difunta marca sueca que hasta entonces había pertenecido a General Motors. En 2017 presentó Arcfox en el Salón de Ginebra, su submarca premium de vehículos eléctricos, y ese mismo año firmó un acuerdo estratégico con Huawei para el desarrollo de productos con enfoque en inteligencia artificial. En 2024 nació Stelato, su línea de vehículos eléctricos de lujo en colaboración con la propia Huawei. Hoy BAIC forma parte de los cinco grupos automotrices más grandes de China, tiene presencia en más de 140 países y acumula más de 37 millones de vehículos vendidos desde su fundación.

Auto Show Beijing 2026: B81, Arcfox S3 y BJ40 EREV

En el Auto Show de Beijing de este año, la marca presentó tres modelos. El primero es el B81, un vehículo todoterreno de carácter marcado y líneas que no buscan pasar desapercibidas. El exterior está dominado por superficies planas y aristas rectas, una parrilla completamente vertical de cinco espacios que evoca a la de Jeep, faros principales con un trazo que recuerda al Clase G de Mercedes-Benz, portón trasero de apertura dividida y estribos que integran la doble salida de escape en cada lado. Es un diseño que comunica propósito antes de que el motor arranque. El tren motor no ha sido revelado oficialmente, aunque todo apunta a que llegará como un eléctrico de rango extendido con tres bloqueos de diferencial para trabajo fuera de carretera. Su lanzamiento en el mercado chino está previsto para este mismo año.

BAIC B81 Eléctrico de rango extendido con tres bloqueos de diferencial para trabajo fuera de carretera.

El segundo modelo fue el Arcfox S3, un sedán eléctrico de casi cinco metros de longitud con caída de techo estilo fastback. El motor único en el eje delantero desarrolla 213 hp. La gama contempla tres versiones según capacidad de batería: 54, 55 y 65 kWh, con autonomías que van de 535 a 660 km. El dato más relevante del S3, sin embargo, no está en sus cifras de desempeño sino en una nueva tecnología de intercambio de batería capaz de completar el proceso en menos de 99 segundos, un sistema que también desarrolla el fabricante de celdas CATL.

Arcfox S3 Con tecnología de intercambio de batería capaz de completar el proceso en menos de 99 segundos,

El tercer vehículo fue una nueva versión del BJ40 EREV. Esta variante suma a la plataforma todoterreno del BJ40 un motor de combustión de 1.5 litros turboalimentado que trabaja en conjunto con dos motores eléctricos, generando una potencia combinada de 548 hp. La batería tiene 40.3 kWh de capacidad, suficiente para 152 km en modo completamente eléctrico, y la autonomía total con el extensor activo alcanza los 1,200 km. Por ahora ninguno de los tres modelos está confirmado para México.

BAIC BJ40 EREV: El todoterreno híbrido de 548 hp que revoluciona el legado de BAIC Group Potencia todoterreno con un sistema de autonomía extendida que genera 548 hp y alcanza hasta 1,200 km de rango total.

Tres plantas, un mismo argumento

La visita a las plantas de producción completó el panorama. La primera fue la planta Beijing-Benz, la primera instalación que Mercedes-Benz estableció en China, que comenzó a producir vehículos de pasajeros en 2005 y motores en 2013. Aquí se fabrican las versiones de carrocería larga del Clase C, Clase E, Clase A, CLA y GLC, además de los modelos completamente eléctricos EQA, EQB, EQE y EQE SUV.

La segunda fue la BAIC Group Off-Road Vehicle Smart Factory, donde se producen prácticamente todos los vehículos todoterreno de la línea BJ. El complejo opera con altos niveles de automatización en estampado, soldadura, pintura y ensamble final, y mantiene estándares de inspección de origen militar que definen la tolerancia de calidad en cada etapa.

BAIC Group Off-Road Vehicle Smart Factory

La tercera fue la BAIC BJEV Stelato Super Factory, la planta dedicada exclusivamente a los vehículos eléctricos de lujo de Stelato. Opera actualmente en su Fase 1, con capacidad anual de 120,000 unidades, escalable hasta 300,000. La automatización es del 100% en estampado, pintura y remachado, y del 99% en soldadura. Todos los equipos están conectados en red para gestión inteligente de datos, lo que permite fabricar hasta seis modelos distintos en la misma línea.

BAIC BJEV Stelato Super Factory

Lo que llega a México y lo que viene después

Para México, el inicio formal de operaciones corporativas abre una conversación que apenas comienza. El primer modelo confirmado para el mercado nacional es el Arcfox T1, un SUV compacto 100% eléctrico con llegada prevista para este mismo año. Lo que llegue a partir de aquí tendrá más sustento detrás del que muchos esperan.

Lo que BAIC mostró en Beijing no es la presentación de un fabricante más buscando espacio en un mercado saturado. Es la carta de presentación de un grupo con casi siete décadas de historia, alianzas en los niveles más altos de la industria y una cartera de marcas con vocaciones muy distintas entre sí. La conversación apenas comienza.