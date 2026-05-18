Mercedes-Benz GLE 2026: el SUV con IA de Google, Microsoft y ChatGPT.

La planta MBUSI en Tuscaloosa celebró 30 años y cinco millones de SUVs ensamblados con la presentación del GLE y GLS renovados. Foto: Mercedes-Benz

El Mercedes-Benz GLE 2026 es el primer SUV de la estrella en integrar MB.OS, el sistema operativo propio de la marca que conecta inteligencia artificial de Google, Microsoft y ChatGPT para alimentar al asistente virtual MBUX. La renovación, presentada en la planta de MBUSI en Tuscaloosa, Alabama, abarca más de 3,000 componentes nuevos o revisados y alcanza a toda la familia: GLE, GLS, GLE Coupé y sus variantes AMG y Maybach.

Hay algo simbólico en que el GLE número cinco millones ensamblado en Alabama sea precisamente el que inaugura esta nueva era. La planta, operativa desde 1995, exporta cerca del 60 por ciento de su producción y recibirá una inversión de 4,000 millones de dólares hacia 2030. En el evento, el CEO de Mercedes, Ola Källenius, confirmó también que el futuro GLC saldrá de esa misma planta.

MB.OS: la revolución invisible del nuevo GLE y GLS

El cambio más profundo de esta actualización es invisible. MB.OS debuta en esta familia y convierte a estos SUV en los más inteligentes que ha producido la marca. La supercomputadora que lo gestiona utiliza IA de Microsoft, Google y ChatGPT para alimentar al asistente MBUX, capaz de sostener diálogos complejos a través de tres avatares con personalidades distintas.

Mercedes-Benz GLE 2026 Integra tres pantallas de 12.3 pulgadas bajo una sola superficie de cristal que abarca todo el tablero (Mercedes-Benz AG – Communicati/Mercedes-Benz AG)

El MBUX Superscreen, ahora de serie, integra tres pantallas de 12.3 pulgadas bajo una sola superficie de cristal que abarca todo el tablero, incluyendo una pantalla dedicada al pasajero que permite reproducir video en movimiento. El volante recupera el concepto rocker-and-roller que los clientes habían solicitado. Por primera vez está disponible un head-up display con realidad aumentada. La navegación fusiona Google Maps con la interfaz propia de Mercedes-Benz.

Diseño renovado: firma de dos estrellas y faros micro-LED

Por fuera, la evolución visual es coherente en toda la familia. Los faros estrenan una firma luminosa con dos estrellas horizontales, y el panel negro frontal integra los grupos ópticos y la parrilla en una unidad más limpia.

Mercedes-Benz 2026 Los faros estrenan una firma luminosa con dos estrellas horizontales, (Mercedes-Benz AG – Communicati/Mercedes-Benz AG)

Los faros digital light de nueva generación, con tecnología micro-LED, amplían el campo de iluminación en un 40 por ciento, consumen hasta la mitad de energía y pesan 25 por ciento menos. La luz de carretera dinámica ultra range alcanza 600 metros. En la parte trasera, estrellas tridimensionales en las calaveras refuerzan la identidad nocturna del modelo.

¿Qué motores trae el Mercedes-Benz GLE 2026?

El GLE renueva su gama mecánica completa. El V8 del GLE 580 4MATIC sube a 530 hp con 750 Nm gracias a un cigüeñal plano y turbocompresor rediseñado. El seis cilindros en línea del GLE 450 incrementa su par motor a 560 Nm —un 12 por ciento más— mediante un compresor eléctrico auxiliar más potente y culata con ductos optimizados.

Mercedes-Benz GLE 2026 Cuenta con un motor eléctrico para ofrecer 106 km de autonomía eléctrica según WLTP. Foto: Mercedes-Benz GLE 2026 (Mercedes-Benz AG – Communicati/Mercedes-Benz AG)

La versión híbrida enchufable GLE 450e combina ese seis cilindros con un motor eléctrico para ofrecer 106 km de autonomía eléctrica según WLTP. Todos los motores integran un generador de arranque (ISG) de 48 V que permite funciones de impulso, recuperación de energía y navegación con motor apagado.

Suspensión predictiva: datos de la nube para anticipar el asfalto

La suspensión neumática Airmatic incorpora una regulación de amortiguación basada en la nube sin precedente en el segmento: utiliza datos Car-to-X transmitidos por otros vehículos Mercedes-Benz para anticipar topes y ajustar la amortiguación antes de llegar a ellos. Mercedes-Benz desarrolló esta tecnología internamente y tiene patente solicitada.

Opcionalmente, el sistema E-Active Body Control analiza la situación de manejo mil veces por segundo, controlando cámaras neumáticas y amortiguadores en cada rueda de forma individual. El techo panorámico corredizo, ahora de serie, supera el metro cuadrado de superficie acristalada. La capacidad de remolque alcanza 3.5 toneladas.

El GLS 2026: el Clase S de los SUV se consolida

El GLS refuerza su posición como el Clase S de los SUV. La estrella erguida sobre el cofre —un sello exclusivo del Clase S— aparece por primera vez en este modelo y, en Estados Unidos, se ilumina incluso en marcha. Con 5,207 mm de largo y distancia entre ejes de 3,135 mm —60 mm más que el GLE—, la tercera fila de asientos, ahora de serie, acomoda pasajeros de hasta 1.94 metros con calefacción y puertos USB propios.

Mercedes-Benz GLS 2026 en color Dark Petrol, vista frontal tres cuartos El nuevo GLS 2026 incorpora por primera vez la estrella erguida sobre el cofre, sello exclusivo del Clase S. Foto: Mercedes-Benz (Mercedes-Benz AG – Communicati/Mercedes-Benz AG)

Con todo plegado, el maletero alcanza 2,400 litros. El Rear Comfort Package Plus convierte la segunda fila en una experiencia de primera clase: dos pantallas Full HD de 11.6 pulgadas, controles MBUX removibles, masaje de vibración profunda, climatización Thermotronic independiente y cortinillas eléctricas. Los faros DIGITAL LIGHT con micro-LED son de serie. El sistema Burmester 3D con Dolby Atmos suma 15 bocinas y 710 watts.

GLE Coupé y Mercedes-AMG GLE 53: más ágiles, más potentes

El GLE Coupé acorta 60 mm su distancia entre ejes respecto al GLE convencional y adopta una dirección más directa para privilegiar la agilidad. Monta de serie el paquete AMG Line interior con asientos deportivos y pedales AMG.

Mercedes-Benz GLE Coupé 2026 en color MANUFAKTUR opalite white bright El GLE Coupé 2026 acorta su distancia entre ejes 60 mm respecto al GLE convencional y estrena dirección más directa. Foto: Mercedes-Benz (Mercedes-Benz AG – Communicati/Mercedes-Benz AG)

En la cima de la gama, el Mercedes-AMG GLE 53 estrena el motor M256 EVO de seis cilindros en línea con 449 hp. La versión mild hybrid logra el 0-100 km/h en 4.9 segundos; el GLE 53 híbrido enchufable suma un motor eléctrico de 184 hp para 585 hp combinados y 750 Nm, bajando ese tiempo a 4.5 segundos y ofreciendo hasta 93 km de autonomía eléctrica. La carga rápida DC de 60 kW permite ir del 10 al 80 por ciento en 20 minutos.

Aún sin haberlos puesto a prueba sobre el asfalto, la renovación deja claro que Mercedes-Benz no cederá terreno en el segmento de SUV premium de gran formato. La integración de MB.OS, la suspensión predictiva por nube y la electrificación progresiva de toda la gama son movimientos calculados para blindar estos modelos durante los próximos años. Falta confirmar precios y versiones para México, pero el mensaje desde Alabama es inequívoco: hay SUVs de la estrella para rato.