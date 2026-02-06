El auto más vendido de China llega a México y es posible que rompa el mercado.

Geely suma a su portafolio el nuevo EX2, el auto más vendido en China el año pasado, un hatchback subcompacto eléctrico que funciona como punto de entrada a la gama de cero emisiones de la marca. Busca resolver la movilidad diaria con una propuesta sencilla, de dimensiones contenidas, operación fácil y accesible.

Geely EX2 (RODOLFO BUHRER)

Por fuera, el diseño es funcional y sin excesos. Las proporciones compactas, los voladizos cortos y la carrocería alta facilitan el acceso al habitáculo y la circulación en ciudad. Tiene todo el lenguaje de la serie Galaxy de Geely, interpretada en su versión más pequeña.

Al interior, el planteamiento es claro y práctico. El equipamiento oficial incluye cuadro de instrumentos digital, pantalla central para el sistema multimedia, conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, puertos USB y aire acondicionado. Los materiales son duros, pero con ensambles correctos y una presentación honesta.

Geely EX2

El EX2 cumple para el uso cotidiano. La segunda fila es funcional para trayectos urbanos y la cajuela ofrece capacidad suficiente para compras o desplazamientos diarios. Suma una cajuela delantera de 70 l para hacerlo aún más práctico.

Para moverse, monta en el eje trasero un motor eléctrico que genera 114 caballos de fuerza, suficientes para acelerar a 100 km/h en 11.5 segundos. La batería, desarrollada por CATL, es de casi 40 kWh y se puede cargar en corriente directa del 30 al 80% en 25 minutos hasta a 70 kW, otorgándonos una autonomía de hasta 395 km por carga.

Geely EX2 (RODOLFO BUHRER)

Al volante el EX2 confirma su enfoque. La entrega de potencia es progresiva y fácil de dosificar, ideal para tráfico y recorridos citadinos. No pretende acelerar con fuerza, sino ofrecer suavidad, silencio y control. La suspensión prioriza el confort, absorbiendo bien irregularidades, mientras que la dirección ligera facilita maniobras y estacionamientos.

El sistema de frenado cumple correctamente en conducción diaria, apoyado por la regeneración al soltar el acelerador, útil para optimizar el uso en ciudad. Es un vehículo fácil de manejar y poco demandante, pensado para conductores que se acercan por primera vez a un eléctrico.

Con el inicio de su preventa desde ayer con un precio de entre 374,900 y hasta 404,900 MXN, el Geely EX2 se posiciona como la opción más lógica de acceso a la electromovilidad no sólo en su segmento, sino en muchos otros más. Estamos frente al posible nuevo líder en ventas eléctricas en México, y nos encanta.