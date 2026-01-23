La gama que busca dominar la electrificación cotidiana en México.

La marca surcoreana ha estructurado su línea híbrida en México en torno a modelos que responden a diferentes necesidades: movilidad urbana eficiente, versatilidad familiar y confort en SUV medianos y grandes. Todos emplean sistemas que integran motor de combustión con asistencia eléctrica para optimizar la economía de combustible, apoyados por tecnologías de frenado regenerativo y asistencia avanzada a la conducción.
ELANTRA HÍBRIDO
Estamos frente a la propuesta compacta de la marca y la entrada a la gama de híbridos. Este sedán compacto combina un motor de gasolina con uno eléctrico para mejorar el consumo, logrando hasta 28.9 km/l en ciclo combinado. Su motor de cuatro cilindros y 1.6 l entrega una potencia combinada de 139 hp, a la vez que prioriza confort y tecnología para uso diario. La transmisión automática DCT y su diseño moderno lo posicionan como una opción eficiente en el segmento de sedanes híbridos. Su precio de lista inicia desde los 567,700 MXN.
TUCSON HÍBRIDA
Se trata de una SUV híbrida compacta que combina un motor turbo de 1.6 l con asistencia eléctrica para equilibrar potencia y eficiencia. El modelo ofrece un rendimiento de hasta 21.3 km/l en ciclo combinado y una potencia máxima de alrededor de 226 hp, mezclando un diseño contemporáneo con tecnología de consumo reducido. Destaca por su propuesta dinámica y por integrar sistemas de eficiencia energética que buscan simplificar la movilidad en entornos urbanos y carreteros, manteniendo confort y seguridad general. Los precios arrancan en 878,800 MXN.
SANTA FE HÍBRIDA
Este modelo representa la opción híbrida en el rango de SUV medianos con capacidad para siete pasajeros. Está equipada con un motor 1.6 l turbo y un sistema híbrido que produce hasta 232 hp, con rendimiento de combustible de hasta 19.63 km/l en ciclo mixto. El diseño acentúa confort y espacio interior, apoyado por tecnologías de seguridad activa Hyundai SmartSense. Para 2026, Santa Fe Híbrida mantiene su oferta con garantía extendida y presenta ajustes en equipamiento y ergonomía, reflejando la evolución de la gama familiar con precios desde 1,052,200 MXN.
PALISADE HÍBRIDA
En el segmento de SUVs grandes, la Palisade Híbrida 2026 suma una opción con alto nivel de equipamiento y presencia imponente como el buque insignia de la marca sud coreana. Su motor 2.5 l turbo con sistema híbrido entregan hasta 329 hp, con eficiencia de combustible estimada en torno a 17.7 km/l en ciclo combinado. Este modelo combina versatilidad de espacio, confort en tres filas de asientos y tecnologías de asistencia al conductor HyundaiSmartSense. Palisade Híbrida apunta a quienes buscan una SUV amplia y potente sin renunciar a la eficiencia y la potencia para toda la familia. Los precios empiezan en los 1,288,300 MXN.