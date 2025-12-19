Esta marca prepara tres electrificados para acelerar su llegada a México.

La marca de origen chino-sueco Lynk & Co continúa su proceso de inicio de operaciones en México con una creciente propuesta de modelos enfocados en electrificación y diseño contemporáneo. Su portafolio inicial con los SUv 08 y 09, ahora se prepara para crecer en el primer trimestre de 2026 con dos modelos confirmados y un tercero aún en análisis. La estrategia apunta a competir en segmentos compactos con precios atractivos, alto nivel de equipamiento y una oferta tecnológica alineada con las tendencias globales de movilidad electrificada.
LYNK & CO 01: SUV HÍBRIDO ENCHUFABLE DE ENFOQUE URBANO
Se posiciona como un SUV compacto híbrido enchufable orientado a usuarios urbanos que buscan eficiencia y tecnología. Para México, incorpora un motor 1.5 litros turbo acoplado a una batería de 17.72 kWh, transmisión 3DHT y tracción delantera. La potencia combinada es de 276 hp y 394 lb-pie de par motor, con aceleración de cero a cien km/h en 7.7 segundos. Mide 4.5 metros de largo y destaca por su equipamiento de seguridad, con siete bolsas de aire y doce asistencias avanzadas a la conducción. El interior integra una pantalla central de 15.4 pulgadas, sistema de audio Harman Kardon y actualizaciones remotas OTA. Su llegada está prevista para el primer trimestre de 2026.
LYNK & CO 02: CROSSOVER ELÉCTRICO CON ORIENTACIÓN DINÁMICA
Es un crossover subcompacto totalmente eléctrico, con un enfoque más juvenil y deportivo. Utiliza una batería de 66 kWh y un motor eléctrico síncrono de imanes permanentes con tracción trasera. Entrega 268 hp y 253 lb-pie de par, consiguiendo una aceleración de 0 a 100 km/h en 5.5 segundos. Sus reducidas dimensiones de 4.4 metros de largo, refuerzan su carácter urbano. En seguridad incorpora siete bolsas de aire y catorce sistemas ADAS, incluyendo asistentes de carril y tráfico pesado. La cabina suma conectividad 5G, dos cargadores inalámbricos y audio Harman Kardon de catorce bocinas. Su lanzamiento también se espera en el primer trimestre de 2026.
LYNK & CO 06: ALTERNATIVA HÍBRIDA EN EVALUACIÓN
Es un SUV subcompacto híbrido enchufable que aún se encuentra en evaluación para el mercado mexicano. Con 4.3 metros de largo, se apoya en una plataforma compacta de nueva generación y un diseño urbano distintivo. La marca destaca su enfoque en eficiencia y un nivel de equipamiento de seguridad superior al promedio del segmento. Por el momento no hay una fecha definida para su introducción, aunque su análisis forma parte del plan de expansión de Lynk & Co en la región.